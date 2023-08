Marquée par la tornade de 2019: «Je suis contente d'être encore vivante»

Share this with email

En fin d'après-midi du 9 août 2019, une tornade de catégorie F2 a traversé le sud-ouest du Luxembourg. Les rafales de vent ont atteint des pointes de 241 kilomètres par heure. Elle a laissé derrière elle un sillon de désolation à Pétange et Käerjeng.

Il y a 4 ans, Pétange et Bascharage soufflées par la tornade

Ce n'est qu'après plusieurs heures que le soulagement s'est fait sentir. Aucun mort n'était à déplorer. Cela tient du miracle si l'on considère le tableau qui s'offrait aux yeux de tous. Des maisons au toit envolé, des voitures totalement endommagées et même des pylônes électriques renversés en disaient long sur ce qui s'était passé... Si le phénomène naturel s'était produit pendant la nuit, de nombreuses personnes auraient probablement été surprises dans leur sommeil et n'auraient probablement pas pu se sauver à un étage inférieur.

Aujourd'hui, il n'y a plus de traces visibles sur les bâtiments situés le long des rues touchées à l'époque. Les façades et les toits ont été remis en état depuis longtemps. Pour les habitants des maisons endommagées, il ne reste que le souvenir de la catastrophe naturelle.

Au total, 19 personnes avaient alors été blessées, dont deux grièvement. Marie Ramona Schuster-Goerres, originaire d'Ehlerange, doit encore aujourd'hui lutter contre des troubles physiques. Lorsque la tornade a atteint Bascharage vers 17h45, elle attendait son bus devant une station-service de l'avenue de Luxembourg après avoir fait ses courses.

«Il y avait de plus en plus de vent et il faisait de plus en plus sombre», se souvient la retraitée. Comme le vent devenait de plus en plus fort, elle est devenue nerveuse, en espérant que son bus vienne rapidement. «Tout à coup, il y a eu un fracas». La force de la tornade a fait voler en éclats les vitres de l'abri de bus et a projeté Marie Ramona dans les airs sur plusieurs mètres. «J'ai atterri de l'autre côté de la rue, sur un mur. Ma jambe a été écrasée», raconte-t-elle. En outre, le verre projeté a sectionné les tendons d'une main.

Des passants ont dérobé son portefeuille

La rue a d'abord dû être débarrassée des débris de la maison et des arbres tombés avant qu'une ambulance ne puisse atteindre la retraitée. Elle est restée longtemps au sol, raconte-t-elle. Des passants auraient profité de son impuissance pour lui voler son portefeuille. Les pompiers sont venus la voir à plusieurs reprises, lui ont demandé comment elle allait et lui ont dit de tenir bon. «On se serait cru dans une zone de guerre», se souvient-elle.

Marie Ramona Schuster-Goerres. © PHOTO: Marc Wilwert

Un long calvaire a commencé. Marie Ramona Schuster-Goerres a subi plusieurs opérations. D'abord en fauteuil roulant, elle a dû réapprendre à marcher au centre de rééducation de Dudelange. «Le chemin a été long», dit-elle. Ne jamais abandonner, telle est la résolution qu'elle s'est fixée. «Il faut juste serrer les dents».

On se serait cru dans une zone de guerre. Marie Ramona Schuster-Goerres

Des dons d'un million d'euros

La vague de solidarité qui a suivi le 9 août 2019 a été énorme. De nombreuses personnes ont collecté des vêtements, nettoyé leurs localités des décombres et fait des dons d'argent. Plus d'un million d'euros ont ainsi été récoltés et distribués aux deux communes touchées. En janvier 2020, les dons ont été reversés prioritairement aux personnes ayant subi des dommages corporels, puis matériels.

En avril 2021, les communes de Pétange et de Käerjeng ont fait savoir qu'environ 42.000 euros n'avaient pas été versés. Le montant restant devait être utilisé pour la plantation de nouveaux arbres. En effet, de nombreux arbres avaient été détruits par la tornade. Grâce aux dons, il a été possible d'aider de nombreuses personnes «au moins financièrement». Toutes ces personnes ont accepté l'aide avec reconnaissance.

Marie Ramona Schuster-Goerres regrette de ne pas avoir reçu de compensation financière. Le bourgmestre de Käerjeng, Michel Wolter (CSV), lui aurait proposé d'emménager pour un an dans un appartement au rez-de-chaussée à Käerjeng, afin d'éviter les marches pour accéder au premier étage de sa maison à Ehlerange. Elle a refusé cette offre parce que l'appartement de transition n'était que partiellement meublé, raconte-t-elle. Ensuite, on lui a dit qu'elle ne recevrait rien, que les dons n'étaient destinés qu'à une aide matérielle. «Je n'ai pas apprécié», dit-elle.

Abandonnée par l'État

La retraitée a alors écrit une lettre à Xavier Bettel (DP), dans laquelle elle demandait un dédommagement pour les blessures corporelles subies. Dans sa réponse, le Premier ministre s'est montré profondément affecté et l'a félicitée pour son grand courage. Marie Ramona a finalement reçu une réponse plus détaillée un mois et demi plus tard de la part du ministère de la Famille. Elle y a été informée que l'État ne prenait pas en charge les blessures corporelles et qu'elle ne se trouvait pas non plus dans une situation de faiblesse financière.

Elle a encore des problèmes aujourd'hui, raconte-t-elle. Elle ne peut plus tout faire comme avant. Jouer au tennis ou courir font partie du passé depuis quatre ans. Certains jours, elle peut à peine marcher, d'autres jours, cela ne pose aucun problème. Elle suit toujours un traitement et il en sera toujours ainsi. Mais cela signifie beaucoup pour elle qu'elle puisse à nouveau marcher. "Je suis contente d'être encore là. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai», résume-t-elle.

Des tornades plus fortes sont possibles au Luxembourg Plus d'une demi-douzaine de tornades se sont produites au Luxembourg au cours des 20 dernières années. S'y ajoutent de nombreux cas suspects. Des tornades F2 se sont déjà produites dans la Grande Région, par exemple en octobre 1988 à Trèves. Des tornades plus violentes sont également possibles. En 2008, une tornade de niveau F4 s'est produite à Hautmont, dans le nord de la France, et a fait trois victimes. L'échelle de Fujita va jusqu'à F5. Les vagues de chaleur sont déjà devenues plus fréquentes au Luxembourg ces dernières années. Il n'est pas possible de prédire si les tornades seront plus fréquentes à l'avenir en raison du changement climatique. Luca Mathias, météorologue chez Meteolux, fait remarquer qu'il n'existe pas de statistiques complètes et de longue durée en Europe, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Si elles existaient, les chercheurs pourraient identifier d'éventuelles tendances. En outre, la formation d'une tornade serait trop complexe pour les modèles climatiques actuels.

