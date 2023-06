Météo: le Luxembourg au régime sec en mai et en juin

Des températures près de trois degrés supérieures à la moyenne de la période de référence, allant de 1991 à 2020; un cumul de précipitations «drastiquement en dessous de la moyenne», selon les données fournies par Meteolux. Ce mois de juin est, pour l'heure, le deuxième le plus chaud et le deuxième le plus sec depuis 1947.

Lire aussi :Record mondial de températures moyennes pour un début juin

Certes, ces données sont partielles, puisque les relevés communiqués par Meteolux à Virgule s'arrêtent au 19 juin. Le temps orageux annoncé en ce milieu de semaine pourrait faire évoluer ce bilan mensuel intermédiaire. Mais toujours est-il que le Luxembourg n'a presque jamais connu un temps pareil à cette période de l'année depuis l'après-guerre.

Un temps très sec depuis début mai

«Avec une température moyenne mensuelle de 19,6 °C (jusqu'au 19/06), le mois de juin 2023 se situe à ce jour 2,9 °C au-dessus de la période de référence 1991-2020 (16,7 °C)», précise Meteolux. Seul juin 2003 a été plus chaud, avec 19,8°C de moyenne.

Surtout, le cumul des précipitations interpelle. Il est de 7,2 litres par mètre carré au 19 juin, soit dix fois moins élevé que la moyenne de la période 1991-2020 (73 l/m2). Seul juin 1962 a été plus sec (4,6 l/m2).

Lire aussi :Les glaciers de l'Himalaya fondent plus vite que jamais

Déjà, le mois de mai avait été particulièrement sec: «Le cumul des précipitations du mois de mai était de seulement 22,6 l/m², ce qui est très nettement déficitaire (environ 69%) par rapport à la moyenne 1991-2020 (73,3 l/m²)», indique Meteolux dans son bilan saisonnier pour le printemps 2023.

Les premières conséquences apparaissent

Ce bilan ne couvre pas tout à fait les dates «officielles» du printemps, mais la période du 1er mars au 31 mai, à partir des relevés effectués à la station météo de l'aéroport du Findel. Alors que l'hiver 2022-2023 avait été qualifié de «trop doux, trop sec et ensoleillé», ce printemps 2023 est résumé ainsi par Meteolux : «légèrement trop frais, relativement ensoleillé et humide». La température moyenne (9,2°C) coïncide presque avec celle de la période de référence 1991-2020, le cumul de précipitations est supérieur de 7,5% à la moyenne de ces trois décennies et l'ensoleillement était également légèrement supérieur.

Lire aussi :La période 2023-2027 sans doute la plus chaude jamais enregistrée

Mais, dans le détail, on note une vraie différence entre les mois de mars et avril - particulièrement pluvieux, surtout le premier cité - avec le mois de mai. Ainsi, si la moyenne des températures de mai est quasi identique à celle de la période de référence, on note un pic à 24,5°C le 28 mai. Qui plus est - comme évoqué précédemment - le cumul de précipitations était faible.

Une faiblesse qui reste donc la tendance en ce mois de juin. D'ailleurs, le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et l’administration de la gestion de l’eau ont d'ores et déjà sensibilisé la population sur les conséquences de ce temps sec, en demandant de ne pas gaspiller l'eau potable afin de préserver les réserves pour la période estivale. Une simple recommandation, pour l'instant.