Météo: un mois de juillet humide, mais pas si catastrophique

Les 25 et 29 juillet ont été particulièrement pluvieux au Luxembourg. © PHOTO: Shutterstock

Si pourri que ça, ce mois de juillet 2023? C'est en tout cas l'impression laissée par la météo de la deuxième quinzaine au Luxembourg. Mais le résumé mensuel publié par MeteoLux vient nuancer tout cela. Finalement, juillet 2023 se situe plus ou moins dans la moyenne de la période de référence allant de 1991 à 2020, mais succède à un mois de juin, faut-il le rappeler, excessivement chaud et sec.

Ainsi, à la station du Findel, les températures relevées chaque jour ont accouché d'une moyenne de 18,5°C, alors que la valeur des 30 dernières années pour un mois de juillet est de 18,7°C. La marque la plus élevée a été enregistrée le 9 juillet avec 33,4°C, la plus basse au petit matin du 6 juillet avec 9,5°C.

Les précipitations au-dessus de la moyenne

Si les températures sont dans la norme, les précipitations sont quant à elles légèrement supérieures aux valeurs moyennes 1991-2020, sans toutefois être exceptionnelles. Durant le mois dernier, il y a eu 14 jours où de la pluie (précipitations supérieures à 0,1 mm) a été enregistrée. La moyenne des trois dernières décennies est de 13,7 jours...

Par ailleurs, la valeur mensuelle pour les précipitations est de 83,8 litres par m2. C'est un peu plus que les 71,5 litres par m2 de moyenne de la période de référence, mais c'est bien loin du record pour un mois de juillet. C'était en 2000, avec 197,2 litres par m2. À noter que les 25 et 29 juillet ont été les journées les plus «mouillées» au Luxembourg.

Un soleil bien moins généreux qu'en 2022

Enfin, un mot du soleil, car il y en a bien eu en juillet (mais oui, rappelez-vous du début du mois!). La durée totale d'ensoleillement a été de 235,9 heures, légèrement en deçà de la moyenne des 30 dernières années (257,6 heures). Mais évidemment, si l'on compare au record historique du mois de juillet 2022 (377 heures), en pleine canicule, les adeptes du bronzage peuvent faire la moue. Se rattraperont-ils en août? C'est mal parti, malheureusement...