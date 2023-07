Meurtre de Diana Santos: un deuxième suspect recherché

Le ministère public a confirmé à Contacto qu'une deuxième personne a été inculpée et fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Un deuxième suspect dans la mort de Diana Santos est recherché par les autorités à l'étranger. C'est ce qu'a confirmé en exclusivité à Contacto le parquet de Diekirch. «Une deuxième personne a été inculpée par le juge d'instruction. Cette personne se trouve à l'étranger et est recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt», précise notre source.

Selon Contacto, le suspect recherché ne serait autre que Gibran Banhakeia, neveu de Said Banhakeia, la seule personne arrêtée jusqu'à présent, et mari présumé de Diana Santos. Depuis la mort de la Portugaise de 40 ans le 18 septembre, l'homme de nationalité marocaine est porté disparu. Selon notre source, «il est très probable qu'il se trouve au Maroc».

Selon le dernier petit ami de la victime, Gibran Banhakeia se serait retrouvé avec Diana Santos le jour de son assassinat, dans la maison qu'ils louaient tous les deux à Diekirch. Avec eux, une petite amie présumée du Marocain se trouvait également dans la maison et donc vraisemblablement sur les lieux du crime.

Jeudi dernier, le juge d'instruction du tribunal de Diekirch s'est rendu sur les lieux du crime pour une reconstitution. Il était accompagné de Said Banhakeia, l'avocat de l'accusé, et du procureur de Diekirch.

La maison où Diana Santos vivait avec son mari présumé à Diekirch. Il s'agit de la scène de crime présumée. © PHOTO: DR

L'objectif était de «mieux comprendre l'affaire dans son ensemble et de contribuer à l'établissement de la vérité». Des enquêteurs de la police judiciaire, un médecin légiste et des membres de la police technique étaient également présents sur les lieux.

Cette visite a eu lieu un jour après la publication par Contacto d'une longue interview du père de Diana Santos, qui a critiqué les autorités luxembourgeoises pour n'avoir pas fourni plus d'informations à la famille ou pour n'avoir pas envoyé le corps au Portugal afin d'y être enterré.

Le corps de Diana reste au Luxembourg

Rappelons que le corps de Diana Santo a été retrouvé démembré et décapité le 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin, à la frontière française avec le Grand-Duché.

Ses membres inférieurs ont été sectionnés au niveau des genoux, il n'y a plus de bras ni de tête. Un mois et demi plus tard, le 1er novembre, d'autres parties du corps ont été retrouvées à Temmels, à la frontière allemande avec le Grand-Duché, mais les autorités n'ont jamais révélé lesquelles.

Pour autant que Contacto ait pu s'en assurer, les restes de Diana se trouvent toujours au Luxembourg, détenus par le parquet de Diekirch. On ne sait pas encore s'il s'agit du corps complet.

Les circonstances de la mort de Diana restent un mystère. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Saïd Banhakeia, un ressortissant marocain de 48 ans, est en détention provisoire au pénitencier de Schrassig depuis le 6 octobre. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et est considéré comme le principal suspect du crime.

Diana aurait épousé Gibran, le neveu de Said, le 14 juillet à Ettelbruck. Le mariage a été arrangé moyennant une forte somme d'argent afin que l'homme, âgé de 35 à 40 ans, puisse obtenir des papiers de séjour dans le pays.

À ce jour, Contacto n'a pas obtenu de confirmation de la part des autorités compétentes que ce mariage a bien eu lieu. Il a toutefois appris qu'une cérémonie avait été organisée en présence des membres de la famille du Marocain. Fin juillet, Gibran et Diana ont loué une maison à Diekirch.

L'affaire continue d'être instruite par la police judiciaire, sous la direction du juge d'instruction.

Adaptation : Charles Michel