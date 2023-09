Mika de retour à la Rockhal pour un concert en 2024

Share this with email

L'idylle entre Mika et le public de la Grande Région va connaître un nouveau chapitre. Pour la sixième fois de sa carrière, l'artiste américano-britannique d'origine libanaise va se produire au Luxembourg. C'est L'Atelier qui en fait l'annonce ce vendredi 8 septembre sur ses réseaux sociaux en précisant que le chanteur, âgé de 40 ans et révélé il y a désormais plus de 15 ans, évoluera à la Rockhal le 26 mars 2024.

L'icône pop francophone est une habituée des scènes au Grand-Duché. L'année de sa révélation sur la scène internationale, en 2007, celle de la sortie de son album au succès planétaire, «Life in Cartoon Motion», Mika avait chanté pour la première fois à la Rockhal (le 12 novembre). Il était revenu deux ans et demi plus tard, le 8 mai 2010, accompagnant la promotion de son deuxième opus, «The Boy Who Knew Too Much».

Un nouvel album fin de l'année

Par la suite, Mika était revenu dans nos contrées à L'Atelier, les 16 novembre 2012 et 25 septembre 2015, dans le cadre de ses tournées suite à la sortie d'albums aux succès inégaux, «The Origin of Love» puis «No Place in Heaven». Sa dernière date luxembourgeoise remonte au 29 janvier 2020, quelques mois après l'album «My Name Is Michael Holbrook».

Alors qu'il s'apprête à dévoiler son tout premier album en français, le sixième de sa carrière, prévu pour la fin de l'année, le chanteur a révélé il y a quelques jours le premier single qui en est extrait, «C'est la vie».

Il surfe ainsi sur la vague de sa notoriété toujours plus forte dans les pays francophones, en France tout particulièrement, où sa tournée 2024 dévoilée ce vendredi, intitulée «Apocalypse Calypso Tour», fera majoritairement halte.

La salle eschoise accueillera Mika le lendemain de son passage à l'Accor Arena de Paris.