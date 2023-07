Millions d'euros détournés à la CNS: sept ans de prison

Share this with email

Sur une période de dix ans, le stratagème bien pensé de Sandra T., employée de la Caisse Nationale de Santé (CNS) au Luxembourg, lui a permis de détourner environ 2 millions d'euros de l'institution par le biais de remboursements d'acomptes fictifs.

Pour ce faire, Sandra T. a utilisé les numéros de sécurité sociale de ses complices, son mari Rocco F., son ami d'enfance Paulo R. et son ancien compagnon Alcides D.

Le jugement a été rendu jeudi et le tribunal a condamné la femme de 56 ans à sept ans de prison, dont trois avec sursis, et à payer une amende de 100.000 euros.

Ses complices, Rocco F., Paulo R. et Alcides D. ont été condamnés à cinq ans de prison, dont la moitié avec sursis, et à des amendes de 50.000 euros chacun.

Une autre personne impliquée dans le système, M. M., a bénéficié de l'argent volé mais n'a pas été mise en cause.

Restituer tout l'argent

En 2019, lorsque cette méga-fraude de plusieurs millions contre la CNS a été découverte, António M. s'est immédiatement rendu aux autorités, ayant déjà restitué les quelque 30.000 euros qu'il avait reçus de Sandra T. dans le cadre de la fraude. Le tribunal l'a condamné à une amende de 1.500 euros et à 18 mois de prison, dont l'exécution est entièrement suspendue.

Au total, Sandra T. et son mari Rocco F. doivent rembourser 451.866,97 euros à la CNS, indique le Luxemburger Wort. Sandra T. et ses deux complices, Paulo R. et Alcides D., doivent également rembourser conjointement plus de 1,62 million d'euros à la CNS, précise le quotidien. L'objectif est que les condamnés restituent la totalité de l'argent volé.

Suite au jugement, toutes les parties ont 40 jours pour contester la décision du tribunal.

Le hasard fait bien les choses

Au bout de dix ans, le même stratagème illicite était devenu une routine et la vigilance a baissé. C'est ainsi que Sandra T. s'est fait prendre: à cause d'un document oublié dans une photocopieuse sur son lieu de travail.

Un stagiaire a trouvé ce document qu'il a jugé suspect et les autorités se sont empressées d'intervenir. C'est la fin d'une vie vécue au-dessus des moyens financiers de Sandra T., avec environ deux millions dépensés en vacances, vêtements, voitures de luxe et autres avantages qui auraient été impossibles avec son seul salaire.

Une simple escroquerie

L'ancienne fonctionnaire a détourné la majeure partie de l'argent sur le compte de son ami Paulo R., par le biais de remboursements échelonnés fictifs, et celui-ci lui a restitué la somme. Au total, elle lui a remboursé la moitié de ce qui avait été versé sur son compte, selon le Luxemburger Wort, qui a suivi l'affaire.

Sandra T. a également transféré de l'argent sur son compte commun avec son mari Rocco F. de la même manière. Devant le tribunal, elle a cependant affirmé qu'il n'était pas au courant de sa manœuvre frauduleuse. Elle a également pris la défense d'Alcides D., assurant qu'il n'était pas au courant de l'arrangement illégal entre elle et son partenaire de l'époque, Paulo R..

«Robin des Bois»

Au cours du procès, un employé de la CNS a expliqué que les processus de remboursement au sein de l'institution ne sont pas soumis à des inspections, bien que plusieurs étapes soient nécessaires pour réaliser le paiement. Sandra T. était libre d'agir et de rembourser fictivement son mari et ses amis.

Devant le tribunal, l'ancienne fonctionnaire du CNS a exprimé ses regrets d'avoir détourné des millions d'argent public. Sandra T. s'est défendue en disant qu'elle avait commencé la fraude par urgence financière, et qu'elle a continué, pour aider des amis également en difficulté financière. «Il n'a jamais été prévu que cela dure dix ans», a-t-elle déclaré au cours du procès.

Elle se définissait comme «une sorte de Robin des Bois». Une comparaison que le juge a rejetée, étant donné que Sandra T. a conservé la majeure partie de l'argent détourné.

Cet article a été publié initialement sur le site de Contacto et du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.