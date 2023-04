Le ticket de parcmètre dématérialisé gagne du terrain au Luxembourg

Mobilité

Payer son ticket de stationnement avec son portable via une application, c’est possible à Esch-Sur-Alzette depuis le 3 avril. Un mode de paiement également adopté par d’autres communes.

Les paiements peuvent s'effectuer par carte Visa et Mastercard via l'app IndigoNeo. © PHOTO: Virgule.lu

Si le nom Indigo est le plus souvent associé à plusieurs parkings étalés sur l’ensemble du territoire grand-ducal, il tendra toutefois de plus en plus à l’être aussi pour le stationnement en zone urbaine.

Lire aussi :Une vignette sera bientôt nécessaire pour stationner à Audun-le-Tiche

Et c’est via une solution digitale qu’IndigoNeo permet à ceux qui ne souhaitent plus s’embêter à chercher de la monnaie dans leurs poches ou dans l’habitacle de leur voiture de payer leur stationnement, et ce sans avoir besoin d’un ticket physique.

Un service disponible dans quatre villes

Actuellement, ce service est disponible dans les villes d’Esch-sur-Alzette depuis le 3 avril, Diekirch depuis le mois de mars, Dudelange depuis le 1er janvier 2019 et enfin à Howald depuis 2018.

Pour y avoir recours, il suffit de télécharger l’application dédiée, laquelle est d’ailleurs indiquée sur les horodateurs grâce à un autocollant comprenant un QR-Code. Son utilisation nécessite la création d’un compte, dans lequel il faudra mentionner la plaque d’immatriculation du véhicule.

Une app direcement reliée au système des agents municipaux

Ceci fait, les utilisateurs ont la possibilité d’activer la géolocalisation, tout autant pour s’assurer que la zone de stationnement souhaitée est couverte par le service que pour sélectionner leur emplacement; mais ils peuvent aussi avoir recours à la barre de recherche pour indiquer la rue où ils comptent garer leur voiture.

Lire aussi :Stationnement bientôt interdit à Athus pour les camions et camionnettes

Reste enfin à sélectionner la durée du stationnement, qui peut être renouvelée si besoin. Côté tarifs, ils restent les mêmes que ceux fixés par la localité pour les parcmètres classiques.

Que les anxieux se rassurent, IndigoNeo étant directement intégré au système de contrôle des agents municipaux, ces dernier seront en mesure de vérifier en temps réel que les véhicules sont en règle grâce aux plaques d’immatriculations.