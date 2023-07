Myriam Cechetti: «Le gouvernement actuel n'a pas tenu ses promesses en matière de transparence»

Share this with email

Les mots n'étaient pas tendres envers le gouvernement actuel. «Il ne ressent pas l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique et la crise sociale», a déploré Nathalie Oberweis lors d'un bilan parlementaire de déi Lénk présenté ce mardi à la presse. Comme l'été dernier, le parti de gauche a ciblé ses critiques sur le DP. «Ce n'est pas étonnant que les électeurs du DP soient les plus satisfaits de l'action du gouvernement, car il maintient le statu quo et ses privilèges», a souligné la députée. «Le LSAP et Déi Gréng ne sont que des suiveurs, tout ce qui compte pour eux est de faire partie du gouvernement»

Quel bilan à la Chambre?

Pour Nathalie Oberweis, la majorité actuelle DP-LSAP-Déi Gréng n'a pas su tenir sa promesse en matière de transparence en citant notamment l'affaire du FilmFund. La nouvelle conseillère communale de la Ville de Luxembourg s'en est également prise aux cumuls des mandats. Selon elle, des députés n'honorent pas complètement leur mandat en étant notamment souvent absents à la Chambre. «Nous avons introduit récemment une proposition de loi pour rendre incompatible les fonctions de bourgmestre et d'échevin avec celui de député.» Pour rappel, 44 députés-bourgmestres ont été réélus dans leur fonction lors des dernières élections communales.

Comment le parti de gauche évalue-t-il son travail à la Chambre? «C'est mitigé, parce qu'on a déposé des propositions de lois qui sont dans un tiroir, le Conseil d'État n'a même pas donné d'avis. La politique ne peut pas fonctionner comme ça, on devrait aussi prendre les bonnes idées de l'opposition et dire qu'elles viennent d'elle», estime Myriam Cechetti.

Le vote de gauche n'est pas un vote inutile! Myriam Cecchetti députée déi Lénk

Déi Lénk n'a ainsi pas manqué de rappeler qu'ils avaient plaidé pour l'introduction de la gratuité des transports en commun avant que le DP ne l'inscrive dans son programme électoral en 2018.

Myriam Cecchetti a également regretté que certains partis «mettent déi Lénk dans le même panier que l'ADR» pour exclure toute coalition avec le parti de gauche. «Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand on se rappelle l'engagement de l'échevin André Hoffmann à Esch qui a mis des accents de gauche, le vote de gauche n'est pas un vote inutile!», a fait valoir la députée.

«La droite ne doit pas être confondue avec la gauche. Ils proposent des solutions simples et trouvent des boucs émissaire comme c'est le cas avec Tatta Tom (NDLR drag queen à Esch). Ce sont des homophobes! Nous avons des solutions, mais qui ne sont pas faciles, les choses sont plus complexes». L'élue a également déclaré que son parti souhaite que la population «ait un salaire adéquat»: «Nous sommes pour une hausse de 300 euros du salaire minimum.»

A la recherche de la bonne stratégie de communication

Déi Lénk plaide également pour une réforme fiscale ou encore le plafonnement des loyers. «Il faut plus de logements locatifs, les logements vides doivent être utilisés, ainsi que les terrains vides. Ils doivent servir aux habitations modulables ou aux tiny houses.»

Dans son programme électoral, déi Lénk prévoit toujours la sortie de l'OTAN. «Ça peut mener à des discussions controverses au sein du parti, mais c'est dans tous les partis de gauche», fait remarquer David Wagner. Ce dernier a expliqué que déi Lénk n'étaient par principe pas contre la livraison des armes à l'Ukraine, mais qu'il voit une telle opération de manière «critique». «Nous sommes du côté de l'Ukraine, agressée par la Russie», a souligné David Wagner. «Il faut se demander quel impact a une telle livraison à long terme et jusqu'à quand et où elle doit se faire», a avancé pour sa part Nathalie Oberweis.

Combien de sièges vise le parti pour les élections législatives? «Trois ou quatre, voire cinq sièges, ce serait génial», confie Myriam Cechetti. Cet objectif s'annonce compliqué selon elle avec l'éclatement du paysage politique luxembourgeois, avec la création de nouveaux partis politiques tels que Fokus ou encore Liberté Chérie fondée récemment par l'ex-député ADR. Autre challenge pour le parti faire passer ses messages complexes de manière synthétique, explique l'élue. «C'est un défi. Notre programme est complexe et nous n'arrivons pas à le mettre dans un langage accessible. Nous avons maintenant trois jeunes qui travaillent pour nous sur les réseaux sociaux.»

Le parti de gauche a déjà fixé sa première priorité pour la prochaine législature: mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les conclusions révélées dans un récent rapport par l'autorité de la concurrence concernant la mise en réserve de terrains. «Celui-ci montre clairement que des promoteurs se sont enrichis sans qu'il y ait eu plus de logements construits. Nous devons comprendre les chaînes de valeur et trouver les responsables», a indiqué Marc Baum, candidat sur la liste déi Lénk dans le Sud.