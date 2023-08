Negrini: «Il y a 35 ans, si on portait l'uniforme, on était sûr d'être respecté»

Share this with email

Depuis le mois d'août, le Syndicat national de la Police Grand-ducale (SNPGL) a une nouvelle tête. L'ancienne secrétaire générale Marlène Negrini est désormais présidente du plus grand syndicat de police du Luxembourg, qui compte plus de 2.500 membres. Dans une interview accordée au Luxemburger Wort, cette fonctionnaire de police, qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, partage son point de vue sur les problèmes actuels. Ces derniers temps, les policiers n'ont en effet pas fait que des gros titres positifs.

Marlène Negrini, le commissariat de police de la gare centrale ne serait plus opérationnel en raison d'un manque d'effectifs. Pouvez-vous nous confirmer que le service, comme l'affirme le CSV, aurait même été fermé dans la nuit du 11 au 12 août? Nous avons effectivement appris par la presse que le service était soi-disant fermé, ou allait être fermé. Or, le directeur central de la police administrative nous a toutefois fait savoir qu'il n'y avait pas de volonté de fermer le service. Si cela devait malgré tout se produire, cela pourrait également entraîner de graves problèmes de sécurité.

Le commissariat est-il en sous-effectif? Il y a quatre personnes en congé maladie, quatre autres en détention provisoire en raison d'enquêtes en cours sur des violences policières. Ce sont les seuls chiffres que je peux vous donner. Mais il est évident que si le commissariat de la gare était en sous-effectif, des policiers du commissariat central de Verlorenkost viendraient lui prêter main-forte.

Dans le quartier de la gare, la situation n'est certainement pas simple.

La situation dans le quartier de la gare n'est certainement pas facile pour les agents. Le SNPGL a-t-il des revendications concrètes pour leur simplifier la tâche? C'est une tâche difficile que de faciliter le travail des policiers. Je pense que les problèmes quotidiens doivent être analysés. Il faut trouver un moyen d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires via un dialogue avec la direction générale de la police. Certains policiers travaillent depuis des années dans un environnement précaire, et ce n'est certainement pas une tâche facile. Dans le quartier de la gare, la situation n'est certainement pas simple pour les fonctionnaires.

Le thème de la sécurité est au centre des préoccupations à l'approche des élections nationales. Il est notamment question d'une augmentation de la criminalité. Comment le SNPGL évalue-t-il la situation en matière de sécurité? La criminalité a toujours existé. Si elle a augmenté, c'est aussi parce que la société s'est développée. Le Luxembourg compte désormais des centaines de milliers d'habitants de toutes sortes. Cela entraîne également une augmentation de la criminalité. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de policiers pour pouvoir faire un travail décent.

Quand vous parlez d'habitants de toutes sortes, quel lien voyez-vous avec la criminalité? Avant, on avait des Luxembourgeois, des Italiens, des Portugais. À l'école, on avait peut-être un camarade de classe étranger. Mais aujourd'hui, c'est différent, de nombreuses nationalités se côtoient.

L'augmentation de la criminalité est liée au fait que le Luxembourg a une population plus importante.

Quel est le lien avec la criminalité? La population a simplement augmenté. Ce n'est pas parce que les personnes ont une couleur de peau plus foncée ou sont issues d'une autre culture. Cela n'a rien à voir. L'augmentation de la criminalité est liée au fait que le Luxembourg a une population plus importante. Il y a tout simplement plus de personnes qui peuvent potentiellement commettre des délits.

Dans une récente interview accordée à RTL, vous aviez laissé entendre que, dans le quartier de la gare centrale du moins, ce sont les étrangers qui posent problème en priorité. Mes propos ont alors été mal compris. On ne peut pas dire ça non plus. Il y a simplement les uns et les autres.

Actuellement, des policiers font l'objet d'une enquête pour des accusations graves de violences policières. Quatre d'entre eux sont en détention provisoire. Dans une trentaine d'autres cas, les enquêtes ou les procédures juridiques sont en cours. Le Luxembourg a-t-il un problème avec la violence policière? Je ne pense pas que l'on puisse parler immédiatement de violence policière. Il faut toujours attendre le résultat de l'enquête. Un auteur présumé est toujours innocent jusqu'à ce qu'un délit soit prouvé.

Lorsqu'il y a de la violence, il s'agit généralement de cas isolés. On ne peut pas généraliser.

Il existe cependant des cas de violence policière. Dans ces cas, l'acte a ensuite été prouvé. Les policiers ne sont que des êtres humains, même s'ils portent l'uniforme.

Vous ne voyez pas là un problème général? Lorsqu'il y a de la violence, il s'agit généralement de cas isolés. On ne peut pas généraliser.

Quelles sont donc les causes de ces cas isolés? Frustration, surmenage? Cela dépend toujours de cela. Il faut vérifier auprès de chaque personne concernée pourquoi elle a pété les plombs. Cela fait partie de l'enquête.

Quelle est l'ambiance générale au sein de la police? On entend souvent dire que les fonctionnaires sont surchargés, qu'ils ont trop de tâches à accomplir. Mais aussi qu'il y a beaucoup de frustration... Nous avons beaucoup de tâches. Est-ce que nous avons aussi beaucoup de frustration, je ne sais pas. Parmi les fonctionnaires que je rencontre au quotidien, je ne les vois pas venir au travail avec réticence. Dans la police, il y a beaucoup de personnes qui aiment faire leur travail. En tant que policier, on a tout de même une mission. Ce n'est pas seulement un métier.

Aujourd'hui, on crache sur l'uniforme.

Vous avez commencé à travailler au sein de la police en 1988. Comment le comportement vis-à-vis des forces de l'ordre a-t-il évolué durant cette période? Je vois là un grand changement. Mais c'est aussi parce que la société a changé. Tout est remis en question. Il y a 35 ans, si on portait l'uniforme, on était sûr d'être respecté. Aujourd'hui, on crache sur l'uniforme.

La situation est-elle si grave? Les agents sont confrontés à cela tous les jours. Lorsque des personnes reçoivent des instructions de la police, elles ne les suivent pas. Souvent, elles essaient même de les provoquer. Il n'y a pas grand-chose à changer. Le problème vient de la société. Mais les policiers ont besoin de la meilleure formation possible pour pouvoir faire face à ce quotidien.

La loi sur les bodycams a été adoptée il y a quelques semaines. Ces caméras promettent d'apporter des éclaircissements dans des situations douteuses, y compris dans le cadre de violences policières. Mais le syndicat de la police n'était pas satisfait de la loi. Pourquoi? Dans une première version, le texte était plutôt bon. Il a toutefois été modifié suite aux avis du Conseil d'État, de la Commission des droits de l'homme et de la Commission de la protection de la vie privée. Désormais, une distinction est faite entre les espaces publics et privés. Dans les espaces privés, on ne peut filmer que si un crime ou un délit est en train de se produire, ou est imminent. Si ce n'est pas le cas, les agents n'ont pas la possibilité d'enclencher la caméra. Si la situation s'envenime alors, il se peut qu'il n'y ait finalement pas d'enregistrement. En fait, les caméras peuvent être un bon outil. Mais il faut faire attention à ce que les rapports d'enquête des policiers ne soient pas mal interprétés par les enregistrements, par exemple lorsqu'il n'a pas été possible de filmer un délit dans son intégralité. La loi est maintenant votée. Il faudra voir la suite une fois que les caméras seront en service.

Vous êtes présidente du SNPGL depuis début août. Votre prédécesseur, Pascal Ricquier, a démissionné après l'officialisation de sa candidature au CSV début juillet. Combien de temps à l'avance avez-vous été au courant de cet engagement politique? En octobre 2022, le SNPGL avait publié un démenti lorsque les premières rumeurs concernant une éventuelle candidature avaient circulé. A l'époque, il n'y avait pas encore de listes électorales. Pascal Ricquier avait également précisé qu'il ne figurait pas sur une liste. Dès que sa candidature a été connue, le 8 juillet, il a démissionné.

Vous aussi, vous n'étiez pas au courant avant juillet? Nous n'avons su qu'il serait candidat que le jour où la démission a été déposée.

Cela n'aurait-il pas dû être mieux géré après coup? Après tout, on s'engage en amont et on n'est alors plus neutre politiquement ... Est-ce que cela peut être mieux géré? Je ne pense pas.

Mais il y a certainement eu des discussions préalables: on pourrait en effet démissionner à partir du moment où l'on mène des discussions pour se présenter dans un parti. Il faut demander à Pascal Ricquier. Je ne connais pas d'autres détails.

Quels sont donc vos objectifs en tant que nouvelle présidente du SNPGL? Une demande importante, partagée par l'ensemble du comité, est d'améliorer la communication avec la direction générale. Actuellement, il n'y a pratiquement pas d'échange d'informations. C'est dommage. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire bouger les choses et créer de meilleures conditions de travail, afin qu'un bon travail de police puisse également être effectué. Je cite volontiers le général d'armée Steve Thull: «Nous sommes condamnés à travailler ensemble». Ce n'est qu'ensemble que l'on peut vraiment élaborer quelque chose d'utile.

En bref Marlène Negrini a débuté dans la police en 1988. Après avoir occupé le poste de secrétaire générale du SNPGL pendant plusieurs années, elle a été élue, début août, présidente du plus grand syndicat de police. Actuellement, elle travaille à la police de la route.

Cet article est paru initialement sur wort.lu

Adaptation : Charles Michel