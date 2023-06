Neuf excursions sur l'histoire mouvementée du Luxembourg

Le Luxembourg a une histoire riche en événements. À l'occasion du week-end prolongé de la fête nationale, la rédaction locale a choisi quelques lieux pour l'illustrer.

1) Une dame en or et ses péripéties

(nas) - La Gëlle Fra fête cette année son 100e anniversaire. Au fil des années, elle a connu de nombreux hauts et bas. Elle a été détruite, a disparu, a été reconstruite et a voyagé. Le 27 mars 1923, le monument, qui trône en haut de la place de la Constitution et qui a été conçu par le sculpteur Claus Cito, a été officiellement inauguré. La statue a été érigée comme symbole de l'indépendance et de la liberté du pays. Son élégance est soulignée par une robe flottante. En signe de liberté et d'indépendance, elle tient une couronne de laurier en l'air.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la sculpture a été détruite. Plus tard, entre 1946 et 1957, le socle a été partiellement reconstruit, mais la Gëlle Fra a disparu. Ce n'est qu'en 1981 que la statue a été retrouvée sous une tribune du Stade Josy Barthel, restaurée et reconstruite. Ceux qui pensent que la vie de la dame en or s'est ensuite calmée se trompent.

La Gëlle Fra lors de l'exposition universelle à Shanghai. © PHOTO: LW archive

En 2001, par exemple, elle fait la une des journaux lorsqu'elle a pour voisine Lady Rosa of Luxembourg, une copie «enceinte». En 2010, la Gëlle Fra part pour un long voyage : le 3 mars, elle est démontée de son socle et le 7 avril, elle est transportée dans une caisse en bois à Shanghai, où elle est exposée pendant six mois à l'exposition universelle. Le 5 novembre, la Golden Lady, comme on l'appelle en Chine, retourne au Luxembourg - mais fait encore un détour par son lieu d'origine.

En effet, 87 ans auparavant, elle avait été sculptée par le sculpteur Claus Cito à Niederkerschen. La dame était donc l'invitée d'honneur de l'exposition Gëlle-Fra. Quelques années plus tard, la sculpture de Cito devient l'attraction la plus photographiée de la capitale. Avec l'arrivée du Skyliner de 81 mètres de haut, qui est revenu par la suite plusieurs fois sur la place de la Constitution, les visiteurs ont pu établir pour la première fois un contact visuel avec la dame, alors âgée de 95 ans.

2) Méchelskierch : berceau de la ville et du pays

(vb) - L'église Saint-Michel ("Méchelskierch"), rue Sigefroi, n'est pas seulement le plus ancien édifice religieux de la capitale, elle se trouve également à l'endroit qui marque le berceau du château, de la ville et plus tard du pays de Luxembourg. La chapelle du château des comtes de Luxembourg s'y trouvait déjà en 987. Le château se trouvait non loin de là, sur le rocher du Bock. Détruite à plusieurs reprises par des incendies et des actes de guerre, l'église dans sa forme actuelle date de 1688 et est connue pour son excellente acoustique et son orgue de 1609. *

L'église Saint-Michel vue du Grund. © PHOTO: John Schmit

3) Les casemates de la capitale

(SH) - Sous la capitale se trouvent des kilomètres de couloirs qui servaient autrefois à la défense. Les origines des casemates remontent au 17e siècle. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent s'y plonger dans l'histoire de la ville de Luxembourg, mais aussi profiter de vues sur différents quartiers de la ville. Elles peuvent être visitées le vendredi et le samedi de 11h30 à 15h et le dimanche de 11h30 à 14h30.

Des torches LED montrent l'éclairage tel qu'il prévalait lors de la construction des casemates. © PHOTO: uy Jallay/LW-Archive

4) Le Musée de la Mine à Rumelange

(GlS) - Jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation minière a marqué le paysage et le caractère de la région de Minett. Pendant longtemps, le pays de la terre rouge au sud du Luxembourg a été l'épine dorsale de l'économie et de la richesse de tout le Grand-Duché. Si vous souhaitez revivre le passé industriel, le Musée national de la mine à Rumelange est l'endroit idéal.

Un train permet aux visiteurs d'accéder au monde souterrain de l'exploitation minière © PHOTO: Chris Karaba/LW-Archive

La collection du musée comprend aussi bien des machines et des outils de travail que des documents de l'époque minière entre le milieu du 19e siècle et les années 1980. Une partie de l'exposition se trouve dans le bâtiment d'accueil flambant neuf, le reste à l'intérieur des galeries. Le point fort de l'exposition est sans aucun doute le voyage avec le train de la mine.

Le musée est ouvert pendant les trois jours du week-end prolongé. Des visites sont proposées à 14h30, 15h30 et 16h30.

5) La mosaïque romaine de Vichten

b) - Lorsqu'en 1995, des ouvriers sont tombés avec leur pelleteuse sur des pierres historiques dans une exploitation agricole à Vichten, ils n'en ont pas cru leurs yeux : ils avaient découvert la mosaïque d'une villa gallo-romaine. Ce chef-d'œuvre composé de millions de tesselles colorées en marbre, grès et céramique date probablement de 240 après Jésus-Christ et montre l'habileté des artistes de l'époque sur le territoire de l'actuel Luxembourg.

La mosaïque est composée de millions de petites tesselles de différents matériaux. © PHOTO: Anouk Anthony

L'original de la mosaïque représentant Homère et les neuf muses peut être admiré au Musée national du Luxembourg. Ceux qui souhaitent faire une excursion à Vichten près d'Ettelbruck peuvent également admirer la mosaïque : en tant que copie librement accessible à la maison communale.

6) Sur les traces des Romains à Dalheim

(if) - Une histoire mouvementée de l'époque romaine peut également être admirée à l'est du pays. Près de Dalheim, on peut visiter les ruines d'une ville rurale romaine, appelée Ricciacus. Le village gallo-romain de Ricciacum est le site archéologique le plus important de l'époque romaine au Grand-Duché.

Dès la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ, le village, qui était alors géographiquement bien situé sur la principale voie de communication, dite "Via Agrippa", allant de la Méditerranée au Rhin, comptait environ 2.000 habitants. Le site sur le plateau de "Pëtzel" est librement accessible et peut être visité à tout moment.

Le site en ruines d'une ville rurale romaine près de Dalheim est accessible aux visiteurs à tout moment. © PHOTO: Sophie Hermes

L'Archéoparc de Dalheim comprend également un centre de documentation et un théâtre gallo-romain entièrement dégagé. Le théâtre est actuellement fermé, indique l'association "Ricciacus Frënn asbl" sur demande. Le centre de documentation voisin, qui informe sur les fouilles et présente l'état actuel du vicus, est ouvert tous les samedis et dimanches de 15 à 18 heures. Les personnes intéressées peuvent également admirer le site virtuellement - à l'aide d'une application de réalité augmentée développée par l'université de Trèves, les groupes d'action Leader locaux et l'ORT Miselerland.

7) Tombes de guerre à Hamm et Sandweiler

(j-ps) - Le petit Luxembourg n'existe que parce que d'autres puissances ont pris fait et cause pour ce petit pays. Cela devient évident lorsqu'on visite les cimetières militaires de Hamm et Sandweiler. Dans le cimetière américain reposent 5.076 soldats tombés lors de la libération de la Grande Région de l'occupant allemand. À quelques centaines de mètres de là reposent 10.913 soldats de la Wehrmacht, morts pour la plupart durant l'hiver/le printemps 1944/45.

Des soldats saluent la tombe de George Patton. © PHOTO: Nico Schroeder

Ceux qui veulent comprendre l'histoire du Luxembourg peuvent visiter ces tombes de guerre. Ici, on se rend compte de l'absurdité de la guerre. La nécropole allemande de Sandweiler est ouverte toute l'année, le cimetière américain n'est ouvert que de 9 à 17 heures.

8) La grotte de Péiter Onrou

(j-ps) - Des milliers de voitures passent chaque jour devant la grotte de Péiter Onrou, peu de gens la connaissent. Le rocher de Crispinus se trouve à l'intersection de la rue Côte d'Eich et de la rue des Glacis. Il serait la dernière station d'un chemin de croix qui a existé jusqu'au 17e siècle. De plus, les cordonniers du pays venaient en pèlerinage sur ce lieu dédié au saint patron de leur corporation.

Une superstition entoure ce lieu. Aujourd'hui encore, des bougies percées d'aiguilles sont placées dans la grotte comme une sorte de philtre d'amour. Lorsque la flamme chauffe l'aiguille, la personne infidèle est censée ressentir une piqûre dans son cœur et devenir agitée.

9) L'abbaye bénédictine d'Echternach

(if) - En se promenant à Echternach, on rencontre l'histoire à chaque pas. Dans la plus ancienne ville du Luxembourg, il y a beaucoup à voir, surtout en ce qui concerne la vie et l'œuvre de saint Willibrord. Willibrord était un moine bénédictin anglo-saxon et un missionnaire. En 698, il fonda une abbaye à Echternach et mourut le 7 novembre 739 dans le monastère qu'il avait fondé. La crypte de la basilique abrite son tombeau.

Le sous-sol de la basilique abrite le musée de l'abbaye avec de nombreuses pièces d'exposition, des documents historiques et des artefacts. Les visiteurs peuvent y découvrir, entre autres, deux squelettes de moines découverts lors de fouilles dans le sous-sol de l'abbaye, une réplique du sarcophage de saint Willibrord, des cartes sur la taille de l'abbaye d'Echternach à l'époque et une magnifique mosaïque. Le musée est ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, en juillet et août de 10 à 17 heures.

Un étage au-dessus du musée de l'abbaye se trouve le centre de documentation de la procession dansante d'Echternach. Il abrite des peintures, des textes historiques et des cartes sur l'histoire du pèlerinage traditionnel qui a lieu chaque année le mardi de Pentecôte et qui attire à Echternach des milliers de pèlerins et de spectateurs venus de près et de loin. Depuis 2010, cette manifestation fait partie du patrimoine culturel immatériel mondial de l'Unesco. Le centre de documentation est ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, mais reste fermé pendant les offices religieux des dimanches et jours fériés ou autres célébrations liturgiques (messes d'enterrement ou de pèlerinage).

