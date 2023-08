Nicolas Zharov: « La communauté ukrainienne est reconnaissante du soutien luxembourgeois»

Share this with email

Ce jeudi 24 août est une date lourde de sens pour les Ukrainiens. Elle signifie à la fois la célébration de leur indépendance vis-à-vis de la Russie, actée en 1991, et l'entrée dans le 19e mois du conflit lancé par les Russes dans leur pays. À l'occasion de la fête nationale ukrainienne, le président de l'asbl LUkraine, Nicolas Zharov, explique les actions qu'il mène au Luxembourg auprès des réfugiés, mais aussi ses missions dans son pays d'origine.

Nicolas Zharov, combien de réfugiés ukrainiens vivent actuellement au Luxembourg? Près de 4.000 réfugiés ukrainiens vivent au Grand-Duché. Au départ, il y en avait 5.000, mais certains ont préféré se rendre dans un autre pays ou ils sont de nouveau rentrés chez eux.

Parmi ceux restés au Luxembourg, nous essayons d'en soutenir une partie dans la mesure du possible. Nous avons quelques logements disponibles pour les réfugiés. Nous sommes en train de travailler sur les aspects d'autonomisation et de soutien psychologique, mais aussi à l'accès au marché du travail. Nous tentons par ailleurs de planifier les façons dont les Ukrainiens pourront rentrer chez eux. Nous sommes en train de monter un projet qui sera proposé au ministère de la Famille et aussi à d'autres organismes pour lancer un nouveau centre d'intégration.

En quoi consiste exactement ce projet? Ce projet vise à atteindre deux objectifs. Le premier est d'autonomiser les personnes, de leur donner des outils, afin qu'elles puissent sortir des logements sociaux et des structures gouvernementales. Il est question également de mettre en place des cours de langue ou des cours professionnels. Nous avons déjà proposé un programme pour des comptables avec la House of Entrepreneurship. Parmi les dix personnes qui ont déjà suivi cette formation, six ont trouvé du travail dans les deux semaines qui ont suivi. Nous allons reproduire la même approche pour différentes professions.



Le deuxième objectif est de proposer des cours sur le vivre-ensemble au niveau européen, donc de leur expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi du Luxembourg avec les systèmes politiques et le code du travail. Quand ils rentreront en Ukraine, ils auront ainsi envie d'accélérer l'intégration européenne de leur pays.

Nous recevons constamment des réclamations concernant l'hygiène, la socialisation et la nourriture

Parmi les 4.000 réfugiés ukrainiens, la plupart souhaitent rentrer dans leur pays ou faire leur nouvelle vie au Luxembourg? Nous remarquons qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent poursuivre leur vie ici, au Luxembourg. Ce pays leur a donné une chance exceptionnelle en leur octroyant un permis de séjour, à condition qu'ils aient un contrat de travail et un logement. Ce n'est pas le cas pour des demandeurs d'asile provenant d'autres pays. Cela motive beaucoup plus ceux ayant tout perdu en Ukraine et qui souhaitent y recommencer tout à zéro, donc ils prévoient de rester ici.

Quelle est la situation actuelle de ces réfugiés ici? La situation est plutôt très bonne pour ceux qui ont été hébergés par des familles d'accueil. Ils se sont intégrés assez vite, ils ont appris la langue et ont pu trouver un travail. Mais le nombre de familles d'accueil s'est aussi réduit quotidiennement, obligeant les réfugiés à se rendre dans des structures gouvernementales comme le bâtiment T qui rencontre encore beaucoup de problèmes déjà évoqués l'année dernière. Nous recevons constamment des réclamations concernant l'hygiène, la socialisation et la nourriture ou encore des demandes d'aide pour les faire sortir de ces structures. Les personnes qui y vivent ne sont pas dans un état psychologique qui leur permet d'avoir la motivation pour apprendre des langues et trouver un travail.

Nicolas Zharov, à l'ambassade de Pologne du Grand-Duché, le 24 février 2023, date d'anniversaire marquant un an de guerre en Ukraine. © PHOTO: Chris Karaba

Le weekend dernier, vous vous êtes rendus en Ukraine, pour quelles raisons? Nous avons lancé une mission d'évacuation civile et médicale avec le ministère des Affaires étrangères; le département de coopération et de développement et la direction militaire. Le ministre Franz Fayot (LSAP) est venu nous soutenir dans notre voyage. Le but de cette mission est d'augmenter les capacités des hôpitaux près de la ligne de front et d'aider à évacuer les civils dans ces zones. 20% de nos activités sont réalisées au Luxembourg, le reste se fait en Ukraine.



Au Grand-Duché, nous essayons de renforcer la diplomatie ukrainienne à travers différents contacts. Nous avions organisé des journées ukrainiennes en juin et au mois d'octobre, nous en organiserons également le cas à Esch-sur-Alzette, jumelée avec la ville de Stryï. Nous veillons aussi à combattre la propagande russe en racontant ce qui se passe en Ukraine et en sensibilisant le public à ce sujet.

Quel est l'état d'esprit des personnes que vous avez rencontrées là-bas? Nous avons rencontré pas mal de gens qui sont vraiment des héros, car ils propagent de la lumière auprès d'autres personnes. Cela donne réellement envie de continuer à aider. Cette guerre injustifiée a montré que tous les pouvoirs d'un pays émanent de son peuple. J'ai un très grand respect pour ce qu'ils font. Ils me motivent personnellement et j'essaye de transmettre toute leur énergie à mes connaissances ici au Luxembourg.



Ils subissent bien sûr une fatigue psychologique et vivent dans une pénurie économique en n'ayant parfois pas accès à l'eau. Sans parler des habitants dont leur ville est bombardée quotidiennement. À proximité de la ligne de front et de la centrale nucléaire de Zaporijia, j'ai vu une ville très propre. Les services d'hygiène continuent à travailler en mettant des plantes ou en nettoyant les rues. Malgré la situation, les gens essayent de continuer à vivre en paix et de montrer qu'il y a un futur.

Sur X (anciennement nommé Twitter), le président Volodymyr Zelensky remercie le Luxembourg de s'être joint à la déclaration du G7 sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. De quoi s'agit-il exactement? Dans cette déclaration, des garanties de sécurité sont assurées à l'Ukraine après la guerre le temps qu'elle rejoigne l'OTAN. Et c'est une très bonne nouvelle que le Luxembourg rejoigne cette déclaration. Je pense que son soutien est très important. Je dis toujours que c'est un petit pays, avec un grand cœur. La communauté ukrainienne est reconnaissante de ce soutien. La victoire pour laquelle on se bat sera une victoire commune.

La guerre risque encore de durer selon Jean Asselborn Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a confié auprès de Virgule que la guerre était selon lui «loin de pouvoir se terminer cette année». «Si nous payons le prix de l'index et de la hausse des coûts d'énergie, les Ukrainiens le paient tous les jours avec leur sang», a encore ajouté le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier considère qu'il faut donner à l'Ukraine les moyens militaires pour que le pays puisse se défendre, y compris via la livraison d'avions de chasse comme le prévoient de faire les Pays-Bas.

Quelles actions souhaitez-vous encore mener? Au Luxembourg, nous sommes pratiquement les seuls à leur proposer une assistance psychologique. Nous avons encore toujours des centres ouverts où ils peuvent venir prendre des vêtements ou de la nourriture.



Notre campagne «Ukraine is calling» est encore toujours en cours. Nous avons d'ailleurs gagné cette année le prix des citoyens européens du Parlement européen. Sur notre objectif de 112 camions de pompiers, nous en avons déjà envoyé 46 vers l'Ukraine. Quatre véhicules supplémentaires seront livrés en septembre. Nous travaillons aussi sur une mission de déminage là-bas, ainsi que la livraison de paniers de nourriture et d'hygiène. Notre association aide aussi pour la réhabilitation de lieux culturels. Nous avons également des projets dans le domaine de la santé pour la mise en place de prothèses ou encore d'un traitement pour des souffrances post-traumatiques.

Il faut continuer à se battre en se disant que le futur sera meilleur.

Quel message souhaiteriez-vous lancer aux Ukrainiens habitant au Luxembourg et au gouvernement à l'occasion de votre journée d'indépendance? C'est une journée très importante pour nous, d'abord parce que nous nous battons pour notre indépendance et pour nos droits d'exister en tant que nation et peuple et pour les valeurs que nous partageons avec une grande partie du monde. Mon message à la communauté ukrainienne, c'est qu'il faut continuer à se battre en se disant que le futur sera meilleur. Je dis également la même chose pour nos amis luxembourgeois. C'est en s'aidant que nous pouvons transformer l'Europe et le monde dans lequel nous vivons pour établir une paix durable.

Ce samedi, vous avez prévu un rassemblement à Hesperange. Quel sera le but de cette manifestation? C'est un rassemblement plutôt familial bien sûr, pour les Ukrainiens, pour les Luxembourgeois, pour tous ceux qui veulent venir échanger et passer de bons moments. Plusieurs activités sont d'ailleurs organisées pour les enfants. L'année dernière des personnes riaient et pleuraient, c'est essentiel de se rassembler.