Noémie, meilleure élève dans l'enseignement général

Une chose est sûre: le fait que Noémie Figueiras ait obtenu sa Première avec une moyenne de 55 et soit ainsi la meilleure élève de l'enseignement secondaire général au niveau national ne lui est pas du tout monté à la tête. Au contraire, elle semble modeste, calme et très avenante. Pour l'entretien avec le Luxemburger Wort, elle se rend une dernière fois dans «son» école, le lycée technique d'Ettelbruck (LTEtt).

Noémie ne s'attendait pourtant pas à une moyenne de 55: «Je me suis présentée aux examens avec une moyenne annuelle de 55 et j'ai supposé que le résultat final serait plus bas.» Mais, avant de connaître exactement ce résultat, elle a dû patienter un certain temps. En effet, ce n'est que samedi, lors de la remise des diplômes, qu'elle a eu cette surprise supplémentaire. «Cela m'a fait très plaisir», dit-elle. D'une part parce qu'elle a accompli quelque chose en étudiant beaucoup, d'autre part «parce que j'ai pu rendre mes parents, mon frère et mon ami fiers».

En retour, la famille a réagi avec une grande joie à la nouvelle que Noémie soit la meilleure élève de sa branche dans tout le Luxembourg. C'est dans cet esprit qu'elle a fêté l'événement samedi avec sa famille et ses deux grands-mères dans un restaurant, puis dimanche avec le reste de la famille et un repas de clôture avec la classe.

Bien préparée pour les examens

Son succès n'est toutefois pas dû au hasard. La jeune fille déterminée de 19 ans originaire de Diekirch avait sa propre tactique: «Pendant l'année scolaire, j'e faisais un résumé des cours avant les interros et je surlignais les passages les plus importants». Puis «la préparation à l'examen proprement dit a ensuite été facile pour moi, car j'avais déjà tout appris à fond et il ne me restait plus qu'à le réviser».

Lundi, la jeune femme de 19 ans s'est rendue une dernière fois au LTEtt. En septembre, elle doit se rendre à l'Université de Luxembourg. © PHOTO: Nadine Schartz

En repensant à sa scolarité, Noémie explique qu'elle a toujours eu de la facilité à apprendre, notamment grâce à son système. Mais elle n'était vraiment passionnée que par les matières qui l'intéressaient. «Parfois, je devais me forcer, mais je le faisais quand même, car je ne voulais pas rentrer chez moi avec une note insuffisante», explique-t-elle. Ainsi, son objectif a toujours été d'obtenir une note au milieu de la quarantaine, voire plus.

Devenir enseignante en école primaire

Un obstacle a toutefois dû être surmonté pendant deux ans: les mathématiques. «J'avais un "datz" (note sous la moyenne, en dessous de 30, ndlr) dans cette matière, mais avec un peu de soutien, j'ai réussi à le surmonter», se souvient-elle. Et puis, il y a même eu un retournement de situation. Au final, , l'économie de gestion est même devenue sa matière préférée l'année dernière. «Il faut beaucoup calculer, c'est ce qui me plaisait le plus», ajoute-t-elle en riant.

J'ai hâte de commencer mes études supérieures, même si je suis un peu nerveuse. Noémie Figueiras Abalada da Fonseca

Son diplôme de fin d'études en poche, elle a déjà son prochain objectif: devenir enseignante en école primaire. Un métier qu'elle a en tête depuis longtemps. «Depuis cette année, je suis sûre de moi. J'aime les enfants et l'enseignement. C'est ce qui me convient.»

Mais avant d'entamer ses études supérieures, Noémie Figueiras veut encore profiter de ses vacances. Un voyage avec ses parents avant de passer à une nouvelle étape de sa vie est déjà prévu. «J'ai hâte de commencer mes études, même si je suis un peu nerveuse», explique-t-elle en souriant. Mais avant cela, il faut à nouveau attendre - cette fois-ci le résultat de l'examen d'entrée à l'université.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Pascal Mittelberger.