«Nous avons toujours été en mesure de sortir renforcés des crises»

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) s'est adressé ce jeudi, à la veille de la fête nationale, à ses concitoyens. Ces dernières années, les crises successives ont rythmé le traditionnel discours du chef du gouvernement et 2023 n'a pas fait exception à la règle. Cette année, l'accent a notamment été mis sur la crise énergétique et inflationniste. «Notre bien-être est malheureusement loin d'être une évidence», a-t-il entamé.

Ce qui définit le Luxembourg: la solidarité, la cohésion ainsi qu'un optimisme inébranlable avec lequel nous abordons notre avenir.

Mais ce dernier a assuré avoir mis en place tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser les effets de la guerre sur le pouvoir d'achat des résidents et des travailleurs frontaliers. «En menant à bien trois tripartites en l'espace d’un an, nous avons non seulement renforcé votre pouvoir d'achat, mais également préservé la paix sociale dans notre pays», a-t-il rappelé. «Ce succès n'est pas l'œuvre d'un seul gouvernement ou d'une seule personne», a-t-il ajouté, parlant d'un succès collectif, acquis grâce aux partenaires politiques, sociaux, aux nombreuses associations et bénévoles, mais également à l'ensemble de la population. «Ce qui définit le Luxembourg: la solidarité, la cohésion ainsi qu'un optimisme inébranlable avec lequel nous abordons notre avenir».

Les chiffres objectifs les plus récents montrent que nous avons mieux surmonté cette crise que la plupart des autres pays du monde.

En effet, Xavier Bettel se veut aujourd'hui plus résilient que jamais. «En tant que pays, nous avons jusqu'à présent toujours été en mesure de sortir renforcés des crises, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale ou après la crise de la sidérurgie dans les années 70. Ensemble, nous y parviendrons également cette fois. Les chiffres objectifs les plus récents montrent que nous avons mieux surmonté cette crise que la plupart des autres pays du monde».

Je suis conscient qu'il y a parmi nous des personnes qui ne se portent pas aussi bien (que notre pays).

Et le Premier ministre de citer les programmes d'aides mis en place pour préserver des emplois et renforcer le pouvoir d'achat ou encore les mesures prises dans le domaine de l'énergie afin de maintenir ce taux d'inflation le plus faible de la zone euro. «Objectivement, notre pays se porte bien. J'espère, chères concitoyennes et chers concitoyens, que vous allez bien également. Cependant, je suis conscient qu'il y a parmi nous des personnes qui ne se portent pas aussi bien».

En effet, de plus en plus d'études montrent une augmentation de la précarité au Luxembourg ou encore du risque accru pour les travailleurs de sombrer dans la pauvreté. Le Premier ministre n'y a pas échappé. Conscient de l'existence de ces familles qui, malgré toutes les aides, ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois ou encore de ces jeunes qui ont des difficultés à trouver un logement abordable au Luxembourg, Xavier Bettel a souhaité leur adresse un message. «Bien que la fête nationale soit une occasion de faire la fête, nous ne devons pas oublier ces personnes. Leurs préoccupations et leurs craintes doivent être prises au sérieux. Ce sont elles qui doivent être notre motivation pour nous investir, aussi dans les années à venir, pour un Luxembourg encore meilleur, encore plus solidaire et durable».

Avant de conclure, le Premier ministre n'a pas manqué de souligner la fierté qu'il a de diriger un pays aussi solidaire, notamment dans le cadre de l'accueil des réfugiés en provenance d'Ukraine. «Nous sommes un pays qui réussit, comme peu d'autres dans le monde, à célébrer au quotidien une coexistence harmonieuse et pacifique entre de nombreuses nationalités différentes».