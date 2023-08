«Nous devons réagir en garantissant le maintien des emplois dans la construction»

Share this with email

Que se passe-t-il dans le secteur de la construction en ce moment ? Ce qui se passe, c'est que la discussion a lieu dans les journaux et dans les lettres, ce qui est triste...

Mais avez-vous rencontré le ministre du Travail au sujet de la faillite de Manuel Cardoso ? Dans le cas de ce dossier, je pense qu'il y a eu une forte réaction de la part de chaque acteur. Mais dans le cas du secteur de la construction, il faut mettre les choses en perspective et il y a deux questions importantes : la situation économique du secteur et la négociation de la convention collective. Celle-ci a commencé à l'été 2021, soit cinq mois avant l'expiration de ladite convention, le 31 décembre 2021. Elles sont toujours en cours et, jusqu'à aujourd'hui aucun accord n'a pu être trouvé.

Comment cela se fait-il ? Le secteur de la construction subit les conséquences de plusieurs crises : le covid-19, la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, suivie d'une hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. Et le secteur du logement a commencé à ressentir les effets de toutes ces crises lors de la négociation de la convention collective.

Du côté des employeurs, il y a eu de l'obstination

Quelles étaient les revendications du LCGB? Le LCGB avait établi un catalogue de revendications comportant plus d'une douzaine de points : salaires, formation et développement plus rapide des personnes les plus qualifiées et formées, réduction du temps de travail et amélioration de la prime annuelle. Mais la situation économique s'étant fortement dégradée, les fédérations patronales nous ont fait savoir qu'elles avaient de plus en plus de mal à répondre à notre catalogue de revendications. Finalement, nous sommes partis du principe que nous étions conscients de la situation et que nous ne pouvions pas nier le climat économique défavorable et les crises successives qui touchent le secteur.



Du côté des employeurs, il y a eu de l'obstination. Nous avons fini par revoir notre liste de revendications. Le 31 mai, les syndicats ont tenu ensemble une conférence de presse dans laquelle nous avons critiqué la position des employeurs. Parce que nous avons revu nos revendications, nous comprenons la situation, mais les employés continuent à travailler pour achever les chantiers... Nous n'avons reçu aucune réponse. Mais le 8 juillet, nous avons reçu une lettre des fédérations patronales dans laquelle elles analysaient la situation et nous disaient qu'il serait nécessaire d'élaborer un plan sectoriel pour l'emploi dans la construction. Ensuite, deux événements importants se sont produits : la faillite de Manuel Cardoso, qui a été dramatique pour les salariés, et en même temps un signal important, qui a été la prise de position du ministère de l'Economie.



Puis, le 8 août, les fédérations patronales ont envoyé une nouvelle lettre, beaucoup plus provocatrice, dans laquelle elles disent que maintenant, à la rentrée, nous devons nous réunir pour préparer un plan pour l'emploi, mais aussi pour préparer un plan social sectoriel, ce qui implique de donner aux entreprises la possibilité de procéder à des licenciements, avec des indemnités.

Il faut distinguer les entreprises qui travaillent plutôt dans le secteur public et celles qui travaillent surtout dans le secteur privé

Quelle est la position du LCGB sur cette demande? Je le dis clairement, le LCGB ne s'inscrira jamais dans un schéma qui prévoit la préparation des licenciements dans les entreprises. Nous sommes là pour sauver des emplois par tous les moyens possibles. Trop c'est trop. Nous devons cesser de nous disputer dans les journaux, au téléphone et par lettre. Nous devons tous nous asseoir autour d'une table pour analyser tous les détails et voir où l'aide est nécessaire et quelles mesures s'imposent. Ici, au LCGB, nous n'avons pas de tabous sur ces questions. Nous sommes ouverts à la discussion, mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous savons qu'il y a des entreprises qui ne sont pas en difficulté et d'autres qui ont besoin d'être aidées. Si nous créons un régime sectoriel, nous devrons créer des conditions spécifiques de discussion entre les partenaires, dans des réunions tripartites où le gouvernement sera également présent.

Quand ces réunions peuvent-elles avoir lieu ? Début septembre. Nous aurons des contacts pour voir quand nous pourrons avoir une première réunion. Dans un premier temps, peut-être que les réunions auront lieu entre les employeurs et les syndicats et qu'elles impliqueront ensuite le gouvernement. Mais c'est inévitable. Parce que chacun doit prendre ses responsabilités et qu'il faut envoyer un signal aux entreprises du secteur. Car le secteur de la construction est très important : il est le thermomètre de l'économie luxembourgeoise.

Les ventes immobilières ont chuté d'environ 30 % et les banques rendent les prêts plus difficiles

Il est à craindre que certaines entreprises ne rouvrent pas leurs portes après les congés collectifs. Ce risque est-il réel ? Je ne peux pas le confirmer pour le moment. Je ne peux pas dire que cela se produira ou non. Je sais que certaines entreprises rencontrent des difficultés sur le terrain et nous sommes en contact permanent avec elles pour savoir ce qui se passe. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a moins de travail et plus d'exigences dans l'application des règles, qui pénalisent parfois plus rapidement les travailleurs. Il y a des entreprises qui ont une activité réduite et d'autres qui ont des chantiers qui vont durer longtemps. Il faut distinguer les entreprises qui travaillent plutôt dans le secteur public et celles qui travaillent surtout dans le secteur privé, qui sont beaucoup plus touchées par la crise.

Expliquez-nous... Nous savons qu'avec la hausse des taux d'intérêt, les ventes immobilières ont chuté d'environ 30 % et que les banques rendent les prêts plus difficiles. Des signes qui montrent qu'il faut parler. Il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas non plus faire comme si de rien n'était. Parce qu'il y a des entreprises qui ont fait beaucoup de profits dans le passé et qu'il est temps de rendre une partie de ces profits aux travailleurs. Il s'agit également de la responsabilité sociale des employeurs. L'État ne peut pas être le seul à ouvrir les robinets pour aider, ni les syndicats à ne rien exiger d'autre, et les employeurs ne sont pas les seuls à devoir tout prendre en charge. Tout le monde doit faire un effort de son côté. Car on ne sait pas ce que sera la situation dans six mois.

C'est un chiffre alarmant, car il représente environ 10 % du secteur, mais...

Pensez-vous que le secteur puisse se redresser cette année ? Cette année, je pense que ce sera très difficile.

Une étude prévoit qu'environ 5.000 personnes pourraient perdre leur emploi dans le secteur de la construction... C'est un chiffre alarmant, car il représente environ 10 % du secteur, mais toutes ces études, malgré le respect que nous devons avoir, doivent être analysées. C'est pourquoi il est important de les réunir.

La situation ne serait pas si inquiétante ? En termes de chiffres et de prévisions, le LCGB est très prudent. Nous devons voir, pour l'instant, ce que nous pouvons faire dans l'immédiat et aussi comment nous pouvons répondre à toutes les éventualités à l'avenir : qu'il s'agisse d'une détérioration de la situation, qui sera la catastrophe, ou d'une amélioration l'année prochaine.

Mais imaginons que l'année prochaine il y ait une très forte reprise, à laquelle nous ne pourrons pas répondre parce que nous n'avons pas assez de travailleurs ou parce que nous n'avons pas les compétences nécessaires parce que nous n'avons pas investi dans la formation ? La situation ne sera pas meilleure. Mais nous devons réagir en garantissant le maintien des emplois. Et il ne faut pas oublier de reconnaître le travail des salariés en renégociant une convention collective juste et adaptée à la situation.

Les entreprises oublient que s'il n'y avait pas eu de réunions tripartites, elles auraient eu deux fois plus d'indices

Comment expliquez-vous cette grave crise de la construction? C'est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs. Beaucoup d'hommes politiques parlent de polycrise. Je pense que nous sommes dans un système de polycrise, avec la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise de la guerre, la crise sociale. Le secteur de la construction n'est pas le seul à être touché. L'industrie manufacturière est également touchée, mais pas de la même manière. Ce climat inflationniste a un impact sur tout le monde.



Mais je pense que nous avons très bien réagi au Luxembourg, car nous avons organisé trois réunions tripartites pour réduire l'impact de l'inflation, ce qui a été très positif.

Les entreprises se plaignent de l'impact financier de l'«indice»... Mais les entreprises oublient que s'il n'y avait pas eu de réunions tripartites, elles auraient eu deux fois plus d'indices. Si rien n'avait été fait, nous aurions eu cinq mises à jour en un an. Il faut souligner le travail qui a été fait dans les réunions tripartites. Peu de pays en Europe peuvent se targuer d'avoir connu un climat social aussi serein. Il n'y a pas eu de grèves ni de manifestations. S'il y a des tensions entre les syndicats et les employeurs, notre objectif n'est pas d'aggraver la situation, mais de trouver des solutions.

Mais le rôle du gouvernement est très important. Il y a eu un premier geste, qui a été d'annoncer un paquet de 150 millions pour l'investissement dans la construction. Tout le monde peut discuter des mesures, mais c'était un premier pas.

Les petites et moyennes entreprises risquent de ne plus exister, tandis que les grandes se développeront encore plus

Que peut faire le gouvernement? Pour commencer, s'asseoir à la table des négociations avec nous, reconnaître et écouter les différentes parties et réfléchir à ce qui peut être fait. Trouver des mesures qui puissent s'appliquer en cas de besoin à telle ou telle entreprise. Car la force du Luxembourg, c'est son dialogue social, qui permet cette paix sociale. Même si le cadre légal n'apporte pas toujours la solution, au Luxembourg nous arrivons à trouver des solutions avec trois parties: les syndicats, les employeurs et le gouvernement.

Dans le cas de Manuel Cardoso, la plupart des travailleurs licenciés ont-ils retrouvé un emploi ? La plupart d'entre eux ont trouvé un emploi, soit à la demande des employeurs, soit par l'intermédiaire du syndicat. De nombreux employeurs nous ont contactés parce qu'ils avaient besoin de travailleurs. Tout s'est fait très rapidement. Cela confirme que des entreprises, les plus grandes, n'ont pas de problèmes. Nous devons être vigilants, car nous sommes à une époque où les petites et moyennes entreprises risquent de ne plus exister, tandis que les grandes se développeront encore plus. Il est important pour nous qu'il y ait toujours de la diversité dans le secteur.

Cet article est paru initialement sur contacto.lu

Adaptation: Charles Michel