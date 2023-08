Share this with email

«En tant que Ville de Luxembourg, nous avons la responsabilité de mettre en place les conditions-cadres pour que chacun puisse s'y sentir à l'aise. Nous sommes conscients que les temps sont durs...», explique Maurice Bauer dans l'interview qu'il a accordée au Wort et qui traite des cellules commerciales vides dans le quartier de la gare.

Depuis le mois dernier, cet homme de 52 ans est, entre autres, échevin du commerce dans la capitale. Et cela, alors que la situation autour de la gare n'est, en ce moment, pas rose. Ce qu'admet la Ville. Le Luxembourg connaît aujourd'hui une situation de crise. Et beaucoup de gens ne peuvent (ou ne veulent) se permettre certaines choses.

En tant qu'ancien échevin social de la Ville de Luxembourg, Maurice Bauer connaît également la problématique du quartier de la gare sous un autre angle. © PHOTO: Anouk Antony

Selon Maurice Bauer, la Ville s'efforce de créer un environnement attractif pour les hommes d'affaires. Ce qu'elle tente de réaliser en collaboration avec l'association des commerçants et différents commerçants du quartier. Les nombreuses cellules vides s'expliquent de diverses façons. Et différentes circonstances peuvent influencer ou modifier cette situation. Si le pouvoir d'achat des gens diminue, la ville a également les mains liées.

Maurice Bauer souligne également qu'il n'a pas d'influence sur le fait que les grandes surfaces poussent les magasins et les clients hors du centre. Il répète aussi à quel point la Ville essaie de rendre le quartier de la gare plus vivant. Que ce soit via la kermesse, les marchés dans les rues, la braderie, les winterlights ou les marchés aux puces. Des activités qui doivent contribuer à attirer à nouveau les gens.

Des travaux avec des conséquences

Car, dans les faits, l'avenue de la Liberté et son tram constituent une réussite. La place de Paris, réaménagée avec de nombreux restaurants et cafés, peut également être admirée. Même si comme le dit Maurice Bauer, «les travaux n'ont pas forcément contribué à attirer les gens dans le quartier de la gare».

Selon lui, aucun quartier ne résisterait à un projet de construction aussi massif que celui du tramway sans en subir les conséquences. La vie des commerçants et des riverains a été bouleversée à différents niveaux. Il prône désormais «d'aller de l'avant», afin de rendre ce quartier de la gare aussi attractif que le centre-ville.

En ce qui concerne le stationnement, Maurice Bauer explique: «au Parking du Fort Neipperg, on peut se garer gratuitement pendant deux heures en semaine et même quatre heures le week-end. La même offre existe au Parking Fort Wedell».

L'avenir incertain de la place de la gare

Une autre question sans réponse est celle de l'avenir de la place de la gare. «Nous devons y apporter un développement dans les années à venir. Car pour l'instant, ce n'est pas un endroit attractif», admet l'échevin du commerce. Maurice Bauer est conscient des problèmes de sécurité dans le quartier de la gare. Comme il était échevin aux affaires sociales jusqu'au mois dernier, il perçoit aussi le sentiment d'insécurité qui peut être présent sous un autre angle.

Il ne s'agit pas pour nous de cacher le problème, mais de l'attaquer à la racine pour aider les personnes en difficulté. Maurice Bauer Echevin du commerce de la Ville de Luxembourg

Actuellement, des mesures préventives sont prises pour lutter contre le sentiment subjectif d'insécurité dans le quartier de la gare. Des entreprises de sécurité privées ont été mandatées pour patrouiller dans le secteur. «A vos côtés, un service de prévention et de médiation, créé par l'association sans but lucratif Inter-Actions, est également un projet important», souligne-t-il. Le service a été étendu et les collaborateurs, vêtus de leurs vestes vertes, font des rondes de 6 heures du matin à minuit le soir. Les personnes qui habitent ou travaillent dans le quartier peuvent demander à ce qu'elles les accompagnent.

Maurice Bauer est conscient qu'à long terme, cette solution n'est pas idéale. «Il ne s'agit pas pour nous de cacher le problème, mais de l'attaquer à la racine pour aider les personnes en difficulté», souligne-t-il. «En ce qui concerne les mesures répressives, on dépend de la collaboration avec la police. Nous avons besoin qu'elle assure une présence dans la rue» lâche-t-il. «La confiance des commerçants et de ceux qui les fréquentent doit être rétablie».

A ce niveau, la Ville de Luxembourg ne se lasse pas non plus de critiquer le ministre «de la police» (c'est-à-dire de la sécurité intérieure, à savoir le Déi Gréng Henri Kox). Les moyens mis à la disposition de la police ne sont pas suffisants à ses yeux pour lui permettre d'accomplir sa mission de manière adéquate. «Tout le monde sait que c'est un quartier difficile et qu'il y a un certain nombre de problèmes».

Des pop-up stores pour lutter contre les locaux vides

Au cours de l'entretien, l'échevin du commerce s'est aussi dit en faveur du concept des pop-up stores. Plutôt que de s'accrocher à des espaces vides, il encourage les propriétaires immobiliers à offrir aux jeunes entrepreneurs la possibilité de s'immerger ainsi dans le monde des affaires. «Nous allons poursuivre ce projet», confirme Maurice Bauer.

Il imagine également la possibilité d'animer les seules vitrines. Pour lui, il serait ainsi plus attrayant d'exposer des œuvres d'art dans les espaces habituellement vides, surtout lorsque la période hivernale commence et que les jours raccourcissent.

«Notre message est très clair : nous faisons tout pour que le quartier de la gare reste attractif et pour encourager les commerçants à ouvrir des magasins ou à ne pas les fermer», lance Maurice Bauer. La Ville de Luxembourg tient à faire bouger les choses.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Julien Carette