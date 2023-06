Nouvelles bisbrouilles belges autour du climat

La Belgique va-t-elle une fois encore se distinguer par son incapacité à présenter un front uni face aux défis qu’impose le changement climatique? C’est ce que laisse entrevoir la décision d’un ministre régional, l’écologiste bruxellois Alain Maron.

Avant le 30 juin, les Vingt-Sept doivent soumettre à la Commission européenne une mise à jour de leur plan national énergie-climat (PNEC) 2021-2030, avec l’objectif de réduire de 55% les émissions de CO2. Pour la Belgique, l’objectif est fixé à 47% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 2005. Mais cette exigence apparaît démesurée à la Flandre, la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays. Son gouvernement estime ne pouvoir aller au-delà d’une baisse de 40% des émissions.

Climat politique instable

En Belgique, les matières liées à l’environnement doivent faire l’objet d’un accord entre le pouvoir fédéral et les trois régions avant qu'un projet ne soit présenté au niveau européen. Pour l’instant, c’est le Bruxellois Alain Maron qui exerce la fonction de président de la commission nationale Climat. C’est à ce titre qu’il vient d’annoncer qu’il ne soumettrait pas dans l’immédiat une proposition commune à la Commission européenne, à moins que la Flandre ne révise ses ambitions à la hausse ou n’apporte des garanties financières.

De l’autre côté de la frontière linguistique, la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir s’emporte : «Le fait que nos collègues écologistes aient refusé aujourd’hui d’accepter le plan climat flamand et aient mis le couteau sous la gorge de la démocratie flamande est sans précédent. La Flandre s’est pleinement engagée à réduire ses émissions de 40 % d’ici 2030, mais nous n’allons en aucun cas mettre en œuvre le programme d’Ecolo/Groen», a-t-elle posté sur Twitter.

Info ou intox ? Le plan national énergie-climat définitif n’est attendu qu’en juin 2024. D’ici là, la campagne électorale promet de faire rage et le dossier environnemental y tiendra assurément une place importante, comme l’a encore démontré récemment l’appel du Premier ministre (et libéral flamand) Alexander De Croo à faire une «pause environnementale».

Accord à venir pour les deux réacteurs nucléaires

La tension promet donc de monter de plusieurs crans dans les prochains mois sur ce dossier. Les écologistes ne peuvent se permettre de perdre un autre combat, après avoir dû capituler en rase campagne sur le nucléaire. Deux réacteurs (au moins), rappelons-le, resteront en activité au-delà de 2025 et cela pour dix ans.

L’accord qui devrait aboutir sous peu avec l’électricien français Engie est là pour rappeler aux Verts leur défaite. Le texte porte sur la durée de vie des réacteurs Doel 4 et Tihange 3, ainsi que sur la facture maximale pour l’élimination des déchets nucléaires. Il devrait être signé la semaine prochaine.