On gagne deux fois plus à Niederanven qu'à Wiltz

La région de Luxembourg-Ville et surtout sa couronne, en tant que principale zone économique et financière du pays, a généralement les salaires les plus élevés. © PHOTO: Shutterstock

Lorsque l'on souhaite comparer ses revenus avec l'ensemble des salariés d'un pays, l'utilisation du salaire médian est beaucoup plus proche de la réalité que celle du salaire moyen. Rappelons, avant toute chose, que le salaire médian se définit comme la valeur pour laquelle 50% des personnes toucheront plus de ce montant et 50% toucheront moins.

Un exercice de collecte de données auquel s'est prêté le Statec dans sa dernière étude sur les «salaires par communes au Luxembourg». Ainsi, il en ressort que le salaire médian le plus élevé du pays se trouve à Niederanven et atteint 6.659€, ce qui signifie que la moitié des habitants se situent en dessous de ce revenu, l'autre moitié au-dessus.

Outre Niederanven, les communes de Schuttrange, Kopstal, Strassen, Leudelange et Bertrange arrivent en tête du classement pour le niveau de salaire médian, avec plus de 6.000€ par mois. À l'autre extrémité, Rumelange, Differdange, Esch-sur-Alzette, Echternach, Reisdorf et Wiltz se distinguent avec un salaire médian inférieur à 3.400€.

On l'a compris, la région de Luxembourg-Ville et surtout sa couronne, en tant que principale zone économique et financière du pays, a généralement les salaires les plus élevés. «Cela est dû à la présence de nombreuses institutions financières, d'entreprises internationales et d'organisations européennes, qui offrent des opportunités d'emploi hautement qualifié et bien rémunéré», précise le Statec.

Les régions plus rurales du nord du pays, en dehors des zones urbaines majeures, présentent des salaires relativement plus bas. Il en va de même pour les communes de l'ancien bassin minier au sud, sud-ouest du territoire. «Cela est dû à une offre d'emploi plus limitée, ainsi qu'à une économie moins diversifiée. La présence de secteurs d'activité spécifiques dans certaines communes influence aussi le niveau salarial».

Des secteurs plus porteurs

En effet, certaines industries ou secteurs spécifiques au Luxembourg, tels que la finance, la technologie ou le secteur des services professionnels, offrent des salaires plus élevés par rapport à d'autres secteurs d'activité. Le niveau de qualification et d'expérience des salariés joue également un rôle important dans les différences salariales. Les postes nécessitant des compétences spécialisées, une expertise technique ou une expérience significative sont mieux rémunérés.

Rappelons également que selon Eurostat, en moyenne, les travailleurs à temps plein au Luxembourg gagnent 6.000€ par mois. Soit 72.200 euros par an. Un montant qui place le pays largement en tête en Europe. Il devance donc de loin le Danemark (63.300€) et l'Irlande (50.300€).