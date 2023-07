Orages et chaleur placent tout le Luxembourg en vigilance jaune

Share this with email

Après avoir placé le sud du pays en alerte jaune pour avis de chaleur pour l'après-midi du samedi 8 juillet, MeteoLux récidive pour la journée du dimanche 9 juillet. Cette fois-ci, l'ensemble du Grand-Duché est concerné par deux vigilances bien distinctes.

La première porte toujours sur les températures. Ce nouvel avis de chaleur court de 13h à 20h ce dimanche 9 juillet, et concerne donc l'ensemble du pays. Dans le sud, «les températures maximales se situeront entre 30 et 32 degrés», indique MeteoLux. Des maximales qui pourront être dépassées «le long de la Moselle et dans les zones urbaines», où le prévisionniste national s'attend à des pics au-delà de 33 degrés.

Alerte aux orages en Lorraine

Sur la même tranche horaire, une seconde vigilance sera en cours. Cette fois-ci, c'est le risque d'orages qui inquiète MeteoLux. Ces derniers pourront être accompagnés de «cumuls de 15 à 20 litres/m²» et de «rafales jusqu'à 80 km/h», autant au nord qu'au sud.

Alors que le mercure va grimper jusqu'à 34 degrés à Metz et à Nancy, Météo-France n'a pas émis de vigilance particulière pour les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, qui restent classés verts pour la journée de samedi. Les deux départements seront en revanche colorés de jaune pour toute la journée du dimanche 9 juillet en raison des risques d'orage.