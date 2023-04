Originaire de la capitale, une femme de 42 ans est portée disparue

Appel à témoins

Ilinca Hélène Jeanne n'a pas donné signe de vie depuis samedi 15 mars, aux alentours de 12h30.

La police recherche activement Ilinca Hélène Jeanne. Cette femme de 42 ans, originaire de Luxembourg-Ville, et plus précisément du quartier Dommeldange, est portée disparue depuis samedi 15 avril. Sous soins médicaux, elle n'a pas donné signe de vie depuis cette date, aux alentours de 12h30.

Ilinca Hélène Jeanne mesure entre 1,60 et 1,70 mètre. Elle a de longs cheveux châtain clair, une peau claire et est de corpulence mince. Lorsqu'elle a disparu, elle portait une veste grise et un pantalon gris avec des basket noires à rayures roses. Elle avait également un sac à bandoulière kaki sur elle.

Une vaste opération de recherche a été lancée dans l'après-midi de ce samedi 15 avril par la police, avec l'appui d'un hélicoptère et d'équipes cynophiles. Toute personne ayant des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Ilinca Hélène Jeanne est priée de contacter le commissariat de police de Luxembourg-Ville au 244 40 1000 ou par mail à police.luxembourg@police.etat.lu.

