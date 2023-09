Où regarder la Coupe du monde de rugby avec une bière?

Share this with email

La dixième Coupe du monde de rugby se déroule du 8 septembre au 28 octobre. En match d'ouverture, la France, pays hôte, a vaincu les All Blacks de Nouvelle-Zélande.

Si vous voulez vivre les matchs à 100% et savoir si les Springboks sud-africains, champions en titre, conserveront leur titre ou si le Chili, nouveau venu dans le tournoi, atteindra la phase finale, voici quelques endroits où vous pourrez assister à un match et boire une bière, au Luxembourg.

Eirelux (Howald)

«Tous les matchs en direct, tous les essais, tous les plaquages, tous les points», voilà ce qui vous attend dans ce pub irlandais traditionnel situé à Howald. Le premier match de l'Irlande se fera contre la Roumanie le samedi 9 septembre, et vous pouvez prendre une pinte de Guinness tout en regardant l'affrontement sur grand écran. Le pub propose également des fish and chips, des ailes de poulet et des hamburgers si vous avez faim à la mi-temps.

Oscars (Grund) et Oscars Diner (Gare)

Le poète irlandais Oscar Wilde était plus fan de boxe que de rugby, mais les deux établissements diffuseront des matchs de la Coupe du monde. Oscars Diner dispose de plusieurs écrans géants, d'un billard et d'un jeu de fléchettes. Vous pouvez également manger un hamburger dans les deux établissements, même si le Oscars du Grund propose une carte plus complète.

Oscars Diner à la Gare dispose de plusieurs écrans géants, d'un billard et de fléchettes. © PHOTO: Oscars Diner

Crossfire, le bar nordique (Gare)

La cuisine est ouverte pour chaque match si vous avez envie de l'un des fameux hamburgers de chez Crossfire, de poulet frit ou de crêpes de pommes de terre suédoises avec du bacon, et ils diffuseront les matchs de la Coupe du monde de rugby sur sept écrans. Diekirch, Goose IPA, Ramborn Cider et Guinness sont disponibles à la pression, et il y a une large sélection de bières en bouteille, de spiritueux et de vins.

Casino 2000 (Mondorf-les-Bains)

Les amateurs de rugby devraient se rendre au salon violet du Casino 2000 pour déguster un hamburger All Black accompagné d'une bière pression bien fraîche. Réservez votre table à l'avance si vous souhaitez assister à un match en particulier.

White Rose Pub (Gare)

Le 9 septembre, l'Angleterre affronte l'Argentine pour son premier match, après s'être inclinée en finale 2019 lors de la dernière Coupe du monde. Prenez une bière et assistez au match dans ce pub anglais traditionnel, avec un arrêt de tram juste à côté pour pouvoir ensuite rentrer chez vous.

The Pyg (Clausen), The Black Stuff (Val de Hamm) et Shamrock Pub (Kirchberg/Centre)

Ces bars irlandais bien établis diffuseront les matches et vous inviteront à les rejoindre autour d'une pinte de Guinness ou de Kilkenny's. Le Shamrock Pub, en ville, proposera probablement une atmosphère plus animée, tandis que le Black Stuff offre un cadre agréable de pub de campagne et propose du cidre celtique en plus de la stout irlandaise. Il y aura des écrans géants, des sièges à l'intérieur et à l'extérieur, y compris une terrasse couverte et chauffée, et les services d'un food truck si vous avez un petit creux.

Ambiance de pub irlandais traditionnel pour regarder les matchs. © PHOTO: The Black Stuff

Scott's Pub (Grund)

Tous les matchs de la Coupe du monde de rugby seront également diffusés en direct au Scott's Pub, avec la promesse d'une bière fraîche et d'une bonne cuisine pendant que vous regardez les plaquages sur grand écran. Vous n'aurez que l'embarras du choix entre les bières artisanales locales, les bières sans alcool et les dix bières en fût. Le menu du pub comprend des steaks frites, du poulet et des travers de porc fumés maison.

The Game sportsbar & steakhouse (Kirchberg)

Rendez-vous au complexe Kinepolis pour regarder les mêlées sur plusieurs écrans géants, en dégustant une bière, un steak, un hamburger, des côtes levées et bien d'autres choses encore. De multiples écrans discrètement suspendus au plafond permettent à chaque table d'avoir une vue sur ce restaurant-bar. La bière est servie à la pression, mais si vous avez besoin de fêter l'après-match, vous pouvez opter pour les cocktails.

Plusieurs écrans discrètement accrochés au plafond permettent à toutes les tables d'avoir une vue sur le match. © PHOTO: The Game sportsbar

Snooze (Vieille ville ou Belval)

Prenez un hamburger et des frites cuites deux fois ou un carré de côtes et partagez un pichet de Diekirch, Franziskaner ou Leffe (les bières en bouteille comprennent Bud, Corona, Grimbergen et du cidre), et installez-vous devant quatre écrans dans l'établissement de la ville ou trois à Belval, pour regarder le match. Ils servent également des bières sans alcool.

Seven Lounge Bar (Bertrange)

Au cœur du village de Bertrange, avec un écran géant au-dessus du bar et un autre sur le mur, cet endroit diffusera des matchs de rugby dès le premier jour. Il y a un billard, et si vous êtes en famille, il y a une aire de jeux juste en face.

Autres pubs et bars

Diffusion régulière d'événements sportifs, de la boxe au rugby, Tube Bar est un bon endroit en ville, avec une sélection de bières pression, dont Battin, Bofferding et Guinness.

Rendez-vous à Urban en ville ou à Belval, qui diffusent régulièrement des événements sportifs, et vous pourrez vous régaler de frites chargées et d'une bouteille de bière Twisted Cat, brassée localement.

Prenez une pizza ou des pâtes et une shisha à l'Infinity Lounge de Bertrange, qui confirme qu'il diffusera les matchs de la Coupe du monde de rugby à partir du 8 septembre.

Ouvert du mercredi au dimanche, le Rhino Sports Bar à Clervaux propose une sélection de cinquante bières différentes. Le Britannia Pub sert de la Boddingtons bitter et du cidre Strongbow, ainsi que de la Kilkenny en pression, et diffuse généralement des matchs sportifs.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxembourg Times.

Adaptation: Charles Michel