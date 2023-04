Ouverture d'un procès sur la drogue avec 22 prévenus

Justice

22 prévenus doivent répondre de leurs actes dans l'"affaire Bari". Au centre de l'affaire se trouvent des transactions portant sur d'importantes quantités de stupéfiants.

L'un des procès pour trafic de drogue les plus importants de l'histoire de la justice luxembourgeoise a débuté ce mercredi au tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Dans l'"Affaire Bari", qui doit son nom à l'origine italienne du principal suspect et de son bras droit, 20 personnes et deux structures d'entreprises doivent répondre de leurs actes. Parmi les chefs d'accusation figurent le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, les falsifications et l'escroquerie.

Samuele L., 31 ans, aurait été au centre du trafic de stupéfiants. Sous sa direction, des affaires de cannabis, de haschisch et de cocaïne auraient été menées à grande échelle.

Un agent infiltré met au jour des trafics de drogue

Pour mettre un terme à ces activités illégales, les autorités d'enquête pénale ont déployé de gros efforts. Un agent infiltré a notamment été engagé. Au cours de l'enquête, il a été constaté qu'il y aurait eu une dizaine de ventes de drogue par jour. Outre de simples consommateurs, d'autres trafiquants de drogue présumés auraient fait partie des clients.

Après 18 mois d'enquête, une saisie a finalement eu lieu en novembre 2020. Au cours de plusieurs perquisitions dans le sud du pays , 15 personnes au total ont été arrêtées et six kilos de cannabis, cinq kilogrammes de haschisch et trois kilogrammes de cocaïne ainsi que 80 000 euros en espèces et autres objets de valeur ont été saisis.

En outre, 17 véhicules d'une valeur totale de 650.000 euros ont été saisis - dont une Ferrari, une BMW M5 et une Mercedes G63. Deux maisons et un appartement ont également été saisis, ainsi que plusieurs centaines de milliers d'euros sur des comptes bancaires.

Un acte d'accusation de 92 pages

Dans la salle d'audience, le premier jour du procès a été consacré aux chefs d'accusation. Le juge-président a établi l'identité des accusés et a lu l'acte d'accusation de 92 pages. Ce jeudi, le premier des sept enquêteurs de la police judiciaire doit maintenant témoigner.

En raison de la complexité du dossier, le parquet est entre-temps représenté au procès par deux magistrats. L'un d'entre eux est responsable des accusations de trafic de drogue, un second des accusations de blanchiment d'argent. La recherche de la vérité devant le tribunal devrait durer jusqu'à la mi-juin.