Passerell alerte sur le cas d'une famille avec deux jeunes enfants mise à la rue par l'ONA

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«Une famille mise à la rue au Luxembourg : nous recherchons un logement sécurisé pour une famille de 4 personnes, dont 2 enfants de 4 et 8 ans». Tel est le message affiché dans une cagnotte mise en ligne lancée par Passerell. Cette association luxembourgeoise soutient les demandeurs d'asile et réfugiés déboutés du droit d'asile dans l'exercice de leurs droits au Grand-Duché.

Lire aussi :

Passerell maintient ses revendications à l’approche des élections

Des bénéficiaires de la protection internationale laissés à l'abandon

La famille en question, c'est celle de Kazadi*. En décembre 2017, ce dernier a fui son pays d'origine, le Congo, où il a été persécuté après avoir été accusé de faire affaire avec des rebelles. Après être passé par le Rwanda, puis la Turquie, il arrive en Grèce où il obtient le statut de réfugié. C'est là qu'il rencontre Nadège*, mère d'une fille de deux ans. Elle a également obtenu le statut de réfugiée sur le territoire grec. Nadège, au «parcours compliqué et au vécu traumatisant», selon Passerell, a également dû fuir le Congo. Ensemble, le couple aura un fils, né en Grèce. Mais il ne possède pas la nationalité grecque. Très affectée, cette mère de famille n'a pas été en mesure de témoigner.

Leurs deux enfants n'ont jusqu'à présent pas pu être scolarisés, regrette leur père. «La petite fille m'a demandé à plusieurs reprises quand elle pourrait aller à l'école. La famille vivait à la rue et sans adresse, les enfants ne peuvent pas aller en cours», explique Ambre Schulz, coordinatrice de projets au sein de Passerell.

«La situation est très difficile en Grèce... J'ai été agressé au couteau, regardez cette marque à mon oreille... Mais les policiers ne me prennent pas au sérieux parce que je suis étranger. Nous avons essayé de chercher du travail, mais on ne parle pas grec... Nous n'avons reçu aucune aide financière», raconte Kazadi. «Le problème dans ce pays de la Méditerranée, c'est qu'une fois que les personnes obtiennent le statut de protection internationale, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, ils sont laissés complètement à l'abandon. Des personnes malades se retrouvent ainsi à la rue. Économiquement, c'est très difficile de trouver un travail aussi là-bas. Une protection est accordée aux demandeurs d'asile sur papier, mais en réalité, ils ne sont pas du tout protégés. Tous les enfants présents sur le territoire de l'Union européenne ont normalement droit à un accès à l'école, mais ce n'est pas le cas en Grèce comme on le voit avec cette famille», déplore Ambre Schulz.

Lire aussi :

675 réfugiés hébergés dans des hôtels gérés par l'ONA

Leur demande d'asile consultée en un jour au Luxembourg

Pourquoi avoir décidé de rejoindre le Luxembourg? «C'est une dame d'une ONG qui m'a conseillé de venir ici pour me faire soigner, je suis épileptique». Bien qu'il souffre de problèmes de santé, Kazadi dit ne pas posséder de carte de sécurité sociale.

Ambre Schulz demande au Luxembourg de respecter ses engagements au niveau international. © PHOTO: Gerry Huberty

Leur arrivée au Luxembourg est toute récente. Le 20 juin dernier, ils font leur demande d'asile, mais dès le lendemain elle est jugée irrecevable et la famille n'est plus autorisée à être hébergée par une structure d'accueil à compter du 31 juillet. «Ils mettent un jour pour évaluer toute la vulnérabilité de la famille, les besoins des enfants, les besoins des parents. Ça va quand même très vite pour des personnes ayant tout même un vécu très compliqué. Évaluer la vulnérabilité d'une personne, c'est un travail qui ne se fait pas en un jour. Cela prend du temps de créer un lien de confiance et d'avoir des personnes formées pour écouter par exemple les enfants. Ils n'ont jamais été entendus sur ce qu'ils voulaient», affirme la coordinatrice de l'association.

Selon elle, il s'agit d'une pratique très courante: «C'est majoritairement comme ça maintenant. C'est-à-dire que quand les gens ont le statut de réfugiés en Grèce, une décision d'irrecevabilité est très vite émise sans vraiment entrer dans le détail sur pourquoi les gens ont quitté ce pays. La conclusion du ministère est souvent que les personnes concernées veulent profiter du système luxembourgeois sans vraiment regarder les raisons pour lesquelles des personnes y ont fui. C'est le cas pour cette famille avec des enfants, mais nous avions aussi des situations où des réfugiés ont subi en Grèce des vrais traitements inhumains et dégradants.»

Evaluer la vulnérabilité d'une personne, c'est un travail qui ne se fait pas en un jour Ambre Schulz coordinatrice de projets au sein de Passerell

Sollicité, l'Office national de l'accueil dit refuser de les héberger plus longtemps, car la famille a déjà le statut de réfugié en Grèce: «Le législateur a pris soin de réserver les conditions matérielles d’accueil et plus particulièrement l’hébergement aux seuls demandeurs de protection internationale et bénéficiaires de la protection temporaire. Seuls ces statuts confèrent le droit au bénéfice des conditions matérielles de l’ONA, de sorte que ce droit prend nécessairement fin concomitamment au rejet définitif des demandes par décision du ministre ayant l’asile dans ses attributions» Ambre Schulz n'est pas surprise par cette décision. «C'est leur discours depuis toujours. Mais, dans ce cas, si l'ONA ne peut pas héberger les personnes vulnérables, comment fait-on pour protéger les enfants?»

Rappelons également que, la loi du 18 décembre 2015 indique que «le ministre peut prendre une décision d'irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d'octroi de la protection internationale sont réunies», notamment dans le cas suivant: «Une protection internationale a été accordée par un autre État membre de l'Union européenne»

La famille de Kazadi est soutenue par l'association Passerell. © PHOTO: Gerry Huberty

Suite à cette décision d'irrecevabilité, un recours peut être entrepris dans les 15 jours qui suivent. La famille de Kazadi a choisi d'entamer ce processus judiciaire. Lors d'une audience prévue ce mercredi matin 9 août, le tribunal administratif situé au Kirchberg devrait se prononcer concernant cette affaire. Si le juge estime que le recours demandé est infondé, leur demande d'asile ne sera pas rouverte.

«Nous demandons à l'Etat luxembourgeois de nous aider et de nous protéger. Je veux travailler pour l'avenir de mes enfants et vivre comme tout le monde», explique le réfugié congolais de 28 ans.

Si l'ONA ne peut pas héberger les personnes vulnérables comment on fait pour protéger les enfants? Ambre Schulz

L'association Passerell rappelle que durant le délai du recours, une demande d'institution de mesures de sauvegarde pour la famille peut être introduite devant les juridictions administratives, comme le prévoit la loi du 21 juin 1999: :«Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance (article 11)» En clair, il s'agit de préserver les droits des personnes concernées pendant le délai du recours.

Lire aussi :

Près de 30% des retours forcés ont été appliqués en 2021

Une telle demande a été introduite par l'avocate de la famille. Le juge reconnaît que la mise à la rue représente un préjudice grave et définitif en soulignant que la famille comprend «des enfants mineurs, ainsi qu'un parent dont il est affirmé que l’état de santé est préoccupant». Néanmoins, le juge des référés ne considère pas que les moyens invoqués dans le recours au fond (contre la décision d’irrecevabilité) sont sérieux, fait savoir Passerell. «Le juge refuse ainsi de protéger ces personnes jusqu'à ce que le jugement concernant le recours soit donné»

L'association espère que, lors de l'audience de ce mercredi, «les juges prendront en compte l'intérêt supérieur des enfants, notamment des conditions dans lesquelles ils y vivaient et les éventuels traumatismes que peuvent provoquer un retour dans ce pays pour les enfants, mais aussi pour les parents.»

Dans un rapport publié en novembre 2020, Passerell alertait déjà sur les conditions de vie des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce: «Un certain nombre de tribunaux internationaux et nationaux ont déjà jugé que les conditions de vie des demandeurs d’asile et des réfugiés en Grèce sont si terribles qu’elles peuvent constituer un ''traitement inhumain ou dégradant'' au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme».

Les revendications de Passerell

Cette situation est encore toujours valable aujourd'hui, selon Ambre Schulz. Elle plaide pour que le Luxembourg suive l'exemple de l'Allemagne où «un tribunal allemand a décidé que deux réfugiés ayant obtenu l'asile en Grèce ne pouvaient y être renvoyés en raison d'un "risque sérieux de traitement inhumain et dégradant"», comme le relate le site infomigrants en janvier 2021. «Suite à cette décision, l'Office fédéral allemand pour les migrations et les réfugiés (abrégé BAMF en allemand) a rouvert la demande d'asile. Ils ont ainsi regardé de nouveau si les personnes concernées remplissaient les conditions pour avoir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire», indique la cheffe du projet Listen Exchange and Inform on –Human rights- Law for Women (LEILaW).

Lire aussi :

Le gouvernement luxembourgeois mal à l'aise avec la réforme de l'asile de l'UE

«On ne dit pas qu'il faut automatiquement donner le statut de réfugié aux personnes venant de la Grèce. Par contre, il faut examiner en profondeur les dossiers et voir en cas de retour dans ce pays ce qui va leur arriver... Le Luxembourg a ratifié des textes de droit international qu'il faut respecter. C'est notamment le cas de la Convention internationale des droits de l'enfant», poursuit Ambre Schulz. Elle rappelle que l'article 15 de la nouvelle Constitution luxembourgeoise entrée en vigueur au 1er juillet stipule que «chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement».

Si la famille de Kazadi n'obtient pas de titre de séjour au Luxembourg, elle devra retourner en Grèce d'ici le mois de septembre. Les réfugiés n'ont pas besoin d'un visa pour un séjour inférieur à trois mois dans un pays de l'espace Schengen.

*Noms d'emprunt, les personnes concernées souhaitant préserver leur anonymat