Passerell maintient ses revendications à l’approche des élections

Sur la question des mineurs non accompagnés, Passerell rappelle que le cadre légal prévoit que même en cas de doute, la personne doit d'abord être déclarée mineure, et non l'inverse. © PHOTO: Shutterstock

La date de publication du rapport d'activité 2022 de Passerell ainsi que ses recommandations à l'adresse des politiques n'a rien d'anodin: autant d'annonces qui succèdent en effet au 20 juin, la journée mondiale des réfugiés.

Une date clé donc, qui intervient dans un contexte européen toujours aussi tendu sur la question des exilés, notamment avec le très récent naufrage d'un navire dans la mer Egée le 14 juin dernier, dont le bilan s'alourdit avec 79 morts déclarés.

Ainsi, l'année 2022 fut, à bien des égards, l'année de toutes les turbulences pour l'association, qui reste malgré dans le paysage luxembourgeois après avoir failli disparaitre. Et c'est d'ailleurs à grand renfort de soutiens et surtout de financements, de la part de la société civile et, plus marquant encore, de l'Union européenne -qui reconnait donc la valeur de l'aide juridique qu'elle apporte aux réfugiés demandant asile au Luxembourg- que l'asbl est toujours en activité.

Prendre en compte les constats des acteurs de terrain

Pour la quatrième année consécutive, Passerell a donc publié ses recommandations à destination des autorités luxembourgeoises «concernant le respect des droits fondamentaux des personnes exilées». Fondées sur les constats des salariées de l'association sur le terrain, elles concernent:

La nécessité d'appuyer et faire respecter l'État de droit,

Soutenir les défenseurs des droits humains, cela comprenant le fait d'accorder des financements aux asbl dédiées

Assurer l'égalité des genres et la lutte contre les discriminations,

Et la protection et la promotion des droits des enfants, rejoignant les recommandations faites par l'Okaju.

Autant de points listés mettant en lumière les obstacles auxquels sont confrontés quotidiennement demandeurs, bénéficiaires et déboutés de la protection internationale, mais aussi les conséquences concrètes des dysfonctionnements relevés au Grand-Duché.

De tristes réalités qui peuvent d'ailleurs interroger lorsque l'on prend en compte le fait que le Luxembourg siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis octobre 2021 et affiche son ambition de soutenir les organisations qui œuvrent pour le respect des droits fondamentaux.

Cependant, l'asbl ne perd pas espoir, forte de sa situation financière stabilisée pour un moment et les observations faites vis-à-vis de l'accueil des réfugiés ukrainiens, le gage que la volonté politique en matière de droit d'asile est possible.

Découvrez-ci dessous le détail des revendications de l'association: