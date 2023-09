Passion chocolat, le nouveau chocolatier artisanal du centre-ville

Des «produits d'exception». Voilà ce que propose la boutique Passion chocolat qui a ouvert ses portes ce vendredi 1er septembre non loin du palais grand-ducal. On y retrouve notamment les 72 variétés de pralines confectionnées artisanalement par la marque belge.

La boutique située Grand-Rue n°3 dans le centre-ville de Luxembourg ne sera donc pas restée inoccupée très longtemps. Quelques jours après le départ de la boucherie Kirsch (qui occupait les n° 3 et 5, situés côte à côte), c'est la chocolaterie artisanale belge Passion chocolat qui réside désormais à cette adresse située non loin du palais grand-ducal. Elle a ainsi inauguré ce vendredi 1ᵉʳ septembre ce qui est son second magasin luxembourgeois, le premier en plein cœur de la capitale (l'autre se situant dans le quartier de Belair).

On y retrouve, entre autres choses, des melo-cakes maison, les classiques orangettes et citronettes, de la pâte à tartiner mais aussi 72 variétés de pralines «confectionnées artisanalement», comme aime à le répéter Cédric de Caritat, directeur d'une enseigne qu'il a rachetée voici deux ans via son groupe CaridaB (dont il est cofondateur). Un groupe spécialisé dans la gestion de fortune, la fiscalité et la promotion immobilière, implanté au Luxembourg, en Belgique, mais aussi à Barcelone, à l'Île Maurice, à Londres et en Suisse.

Tout est fabriqué à la main

«C'est un investissement que nous avons réalisé sur un coup de tête… réfléchi» sourit l'homme d'affaires belge, qui vit au Luxembourg depuis treize ans désormais. «Nous souhaitions nous diversifier quelque peu. Du coup, lorsque l'ancien patron de Passion chocolat, qui est aussi un ami, a exprimé son souhait de vendre, nous nous sommes lancés. Ces chocolats sont de longue date mes préférés. Qui plus est, leur ADN correspond parfaitement à la mentalité que nous souhaitons impulser dans notre travail: à savoir un produit qualitatif, réalisé en circuit court et artisanalement.»

Ce sont des pralines à l'ancienne. Pas question de passer à une production industrielle. Cédric de Caritat Directeur de Passion chocolat

Si les ateliers de fabrication, situés à Zaventem dans la banlieue de Bruxelles, ont été récemment rénovés de fond en comble, le côté artisanal de la production a, lui, été conservé. «Nous nous procurons nos chocolats d'enrobage auprès d'artisans qui les confectionnent spécialement pour nous. Pour le reste, nous travaillons toujours à la main, notamment pour la production de tous nos fourrages. Avec le moins de sucre possible, aucune huile et les matières premières les plus nobles possible. Ce sont des pralines à l'ancienne. Pas question de passer à une production industrielle. En basse saison, nous employons ainsi dans ces ateliers quatre à cinq personnes, mais les effectifs peuvent doubler en période de fêtes.»

Cette nouvelle boutique se situe au 3, Grand-Rue dans le centre-ville.

72 variétés de pralines sont disponibles.

De nombreuses autres gourmandises sont disponibles.

Un packaging aux couleurs de la marque.

La cacahuète en chocolat, avec un praliné cacahuète en fourrage.











À l'heure actuelle, Passion chocolat produit 15 tonnes par an. «Un chiffre ridicule comparé aux grands noms de ce secteur, ceux que l'on retrouve un peu partout» glisse un Cédric de Caritat qui ne souhaite pas forcément augmenter celui-ci (même si ses nouvelles installations peuvent lui permettre de le doubler).

Se développer sans nuire à la qualité

«Nous souhaitons nous développer, comme le montre l'ouverture de cette boutique dans le centre-ville de Luxembourg qui devrait nous permettre de toucher un public davantage touristique. Mais il est hors de question que cet accroissement nuise à la qualité de nos produits. Cette qualité est notre priorité. L'ambition première restera ainsi de produire de très bons chocolats, mais aussi de les distribuer dans des boutiques qui, elles, doivent être rentables.»

Des produits de luxe donc, dont le prix de vente se situe aux environs de 95 euros du kilo («là où un Pierre Marcolini, pour citer un nom connu présent à Luxembourg, navigue, lui, vers les 150 euros le kilo»).

L'ancien patron de Passion chocolat avait l'habitude de dire qu'à partir du moment où on réussit à mettre une praline dans la bouche du client, c'est gagné. Cédric de Caritat Directeur de Passion chocolat

«Il y a une clientèle pour ces gourmandises d'exception. Comme il y en a une également pour les produits sur mesure qu'il nous est possible de créer et produire de manière exclusive pour nos clients. Au Luxembourg comme ailleurs. L'ancien patron de Passion chocolat avait l'habitude de dire qu'à partir du moment où on réussit à mettre une praline dans la bouche du client, c'est gagné. Parce qu'il reviendra chez nous. Et cela se vérifie!»

C'est ainsi que la marque belge compte déjà de nombreux clients à travers le monde (via son site web), ces derniers l'ayant généralement découverte lors d'une visite dans les établissements bruxellois de la marque. La question étant désormais: en sera-t-il de même avec le Luxembourg?