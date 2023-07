Patrick Villar Meneses, le passionné qui répare gratuitement les ordinateurs au Luxembourg

Il est réputé être le meilleur du domaine dans le pays et ne fait pas payer ses services. Découvrez l’histoire de cet autodidacte, qui a réparé plus de 100.000 ordinateurs pour des résidents.

Patrick Villar Meneses écarte les bras et peut toucher tous les murs de son atelier de Mamer, où il construit et répare des ordinateurs, mais sa solidarité s'étend au-delà de ce minuscule espace, au monde entier.

Lire aussi :C'est au Luxembourg que l'on compte le plus d'emplois digitalisés

Ce Portugais de 29 ans est déjà célèbre au Luxembourg pour avoir enfreint l'éternelle loi commerciale du service rendu-payé. Ce professionnel résout les problèmes informatiques de ceux qui en ont besoin, mais tout cela gratuitement, sans demander un centime. Et les clients ne cessent d'affluer, des quatre coins du Grand-Duché et d'autres pays et continents, que ce soit à la fenêtre de son atelier au rez-de-chaussée ou en ligne.

Sa renommée ne tient pas seulement à l'excellence du service qu'il offre gratuitement, mais aussi à l'empathie qu'il crée avec le client et à l'habileté et la patience dont il fait preuve pour expliquer le problème et la manière de le résoudre. «Aujourd'hui, j'ai allumé mon ordinateur et il ne fonctionne pas. Hier, il fonctionnait. De la même manière, quelqu'un qui allait bien hier peut se réveiller malade le lendemain, ou une voiture peut tomber en panne pendant la nuit. C'est la même chose. C'est ce que je dis toujours», commence à nous dire Patrick, debout dans son minuscule atelier.

Un setup ultramoderne

Face à la fenêtre ouverte, il dispose d'un grand écran sur lequel il présente le problème au client qui l'observe depuis la rue, et lui explique ce qui ne va pas avec l'ordinateur en panne et comment le problème sera résolu. S'il s'agit de quelque chose de simple, la réparation est effectuée immédiatement.

Le sourire et l'enthousiasme avec lesquels ce geek parle de son métier et de sa satisfaction d'aider «ceux qui en ont le plus besoin» n'ont même pas besoin d'être exprimés par des mots, tant ils se lisent sur son visage et dans ses gestes.

Il y a douze ans, il a décidé de se lancer dans cette aide professionnelle, «pas comme un business, mais comme un hobby», en créant officiellement le site «IHelef» (j'aide, en luxembourgeois) où il précise que les réparations sont gratuites.

© PHOTO: Christophe Olinger

«Je ne fais payer les nouvelles pièces que lorsque l'ordinateur en a besoin, sinon je fais tout gratuitement», explique-t-il. «J'aime aider, et si les gens ont des difficultés financières, je peux résoudre leurs problèmes informatiques rapidement, au lieu d'emmener leurs ordinateurs dans les magasins, où ils en seront privés pendant des jours et devront encore payer pour la réparation.

Chaque jour, Patrick reçoit en moyenne trois clients dans son studio, sans compter ceux qui demandent de l'aide par téléphone, par message ou via les médias sociaux. Le matin de notre reportage, il s'était déjà occupé de trois clients, deux au studio et un par téléphone. «Il y a des jours où j'ai dix personnes et où je travaille du matin au soir. Je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin, mais comme je le fais par passion, cela ne me dérange pas.»

Lorsque les problèmes peuvent être résolus à distance, il n'est pas nécessaire de se déplacer à l'atelier. «Par téléphone ou par message, je donne toutes les indications. Si nécessaire, j'ai un programme qui s'installe facilement sur l'ordinateur de la personne et je peux résoudre le problème moi-même, ce qui me permet d'être en pyjama chez moi et la personne peut être à l'aise chez elle». Rien n'est plus pratique.

Plus de 100.000 personnes déjà dépannées

«Si l'on compte les dix dernières années et uniquement les personnes qui viennent me voir à l'atelier, j'ai aidé plus de 100.000 personnes», affirme-t-il fièrement, soulignant qu'il a déjà résolu les problèmes de résidents du Portugal, de la France, d'un pays africain et même de la Colombie. «De plus en plus de personnes en dehors du Luxembourg viennent sur ma page et me contactent.»

Au Luxembourg, de nombreux Portugais font également appel à ses services. Dans le studio se trouve un grand drapeau portugais qui, curieusement, est considéré comme normal par tous ceux qui s'y rendent. «Personne ne m'a jamais demandé pourquoi je l'ai là - honnêtement, il est là pour couvrir quelques livres - mais je veux aussi en mettre d'autres, liés aux autres langues que je parle, le luxembourgeois, l'allemand, le français et l'anglais, pour que les gens puissent s'exprimer dans la langue où ils se sentent le plus à l'aise.»

En une semaine, je peux recevoir plusieurs boîtes de Merci. Les gens sont gentils, mais je dois dire que ça fait beaucoup de Merci.

Bien que le service soit gratuit, il est rare qu'un client prenne congé de Patrick en lui disant simplement merci. «Ils insistent pour demander combien c'est, et je leur réponds que ce n'est rien. Ils finissent donc par donner ce qu'ils veulent, en espèces ou en cadeaux. Le cadeau le plus courant est une boîte de chocolats Merci», explique Patrick, qui interrompt l'histoire en riant. «En une semaine, je peux recevoir plusieurs boîtes de Merci. Les gens sont gentils, mais je dois dire que ça fait beaucoup de Merci». Un autre client lui a déjà offert une bouteille de vin, qu’il a gentiment acceptée, même s'il ne boit pas. Et un autre lui a apporté une part de gâteau pour son anniversaire.

Ce que Patrick aime vraiment recevoir, ce sont des pièces d'ordinateur usagées, et on lui a même offert des ordinateurs cassés. «Je les démonte pour utiliser toutes les pièces qui seront nécessaires aux réparations», explique-t-il, de plus en plus enthousiaste. C'est sa grande passion: construire un ordinateur à partir de zéro. «J'ai déjà construit plus de 1.300 ordinateurs et tous sont personnalisés, du boîtier à l'intérieur, en passant par les logiciels installés, tout est conforme aux souhaits de la personne. Certaines personnes m'ont demandé un boitier rose et je l'ai trouvé.»

Les clients expliquent ce dont ils ont besoin, Patrick les conseille et énumère les possibilités et les prix des pièces. Le montage et l'installation sont encore une fois gratuits, seules les pièces sont payantes.

«Un ordinateur monté par mes soins revient toujours moins cher que dans un magasin et la personne a l'ordinateur tel qu'elle le souhaite, c'est vraiment personnalisé. La grande majorité des clients sont des joueurs en ligne. Parmi tous les ordinateurs, il y a eu quelques ordinateurs portables assemblés par ses soins, mais peu parce qu'il y a encore peu de pièces indépendantes qui lui permettent de le faire.»

© PHOTO: Christophe Olinger

Patrick possède déjà deux modèles. «J'ai construit un ordinateur dans un aquarium. J'ai acheté l'aquarium et j'ai mis de l'huile à l'intérieur, mais de l'extérieur, on dirait de l'eau.» Il l'a baptisé l'ordinateur mil et l'a fabriqué uniquement pour lui, il n'est pas à vendre. Récemment, il a créé un autre modèle, normal et en partenariat avec une usine, où la tour diffère des autres parce qu'elle est «facile à ouvrir pour nettoyer l'intérieur et plus petite».

«En un clic, nous ouvrons un côté de la tour, au lieu de devoir la dévisser. D'habitude, les gens ont peur de l'ouvrir et de gâcher quelque chose. De cette façon, c'est beaucoup plus facile», souligne-t-il, expliquant qu'il a été créé en analysant un grand nombre d'ordinateurs qu'il avait déjà assemblés. Celui-ci sera commercialisé et coûtera moins cher que les autres.

Qui est le meilleur technicien informatique au Luxembourg? Patrick Villar Meneses, comme le voient ses clients dans les avis qu'ils laissent sur son site web, où les cinq étoiles brillent fièrement. «Life saver», «excellent», «highly recommend», «super friendly», «very competent», «can explain everything», et ainsi de suite parmi les plus de 500 avis. «Je n'aime pas me vanter, mais on dit dans les commentaires que je suis le numéro 1 au Luxembourg et j'en suis très fier», admet le concerné avec un large sourire. Un sourire qui est finalement toujours sur le visage de Patrick, qui se fait rapidement connaître comme une personne sympathique et pleine de bonne humeur.

Une solidarité qui lui vient de ses parents

Patrick est né au Luxembourg de parents portugais. Sa patience infinie pour résoudre les problèmes informatiques et construire des ordinateurs est un héritage maternel. «Ma mère a beaucoup de patience, tandis que mon père est plus direct et soucieux de faire avancer les choses rapidement».

La solidarité, il l’a hérité de chacun d’eux. «L'amour de l'aide aux autres est lié à mon sang portugais», dit-il en montrant les boîtes et les tiroirs remplis de petites pièces d'ordinateur en vrac qu'il conserve précieusement. «L'avantage de ce petit studio est que j'ai tout à portée de main, mais parfois je regrette mon ancienne chambre au deuxième étage, qui est beaucoup plus spacieuse.»

La décision d'emménager dans cet espace, l'ancien garde-manger de la maison familiale, a été motivée par la pandémie et l'opération de recharge du dispositif dans son cœur, qu'il doit subir tous les huit ans. L'ancien atelier se trouvait dans sa chambre, plus spacieuse, au deuxième étage de la maison de ses parents, où il vit. Au cours de la deuxième année de la pandémie, et en raison de la distance imposée, il a décidé de déménager dans l'ancien garde-manger au rez-de-chaussée, parce qu'il avait une fenêtre donnant sur la rue, où il pouvait s'occuper des gens sans avoir à entrer dans la maison. Une nécessité accrue par l'intervention chirurgicale qu'il a subie cette année-là et qui l'a obligé à respecter strictement les distances à cause du covid-19.

À l'âge de 13 ans, j'aidais déjà mes camarades de classe et même mes professeurs à installer des programmes sur leurs téléphones portables et à résoudre des problèmes informatiques.

À l'âge de 10 ans, en raison d'un grave problème cardiaque pouvant entraîner sa mort subite, Patrick a dû se faire poser un défibrillateur cardiaque sous-cutané. La maladie l'a contraint à rester immobile plus longtemps, il a «certaines limitations» et, aujourd'hui encore, il doit faire attention aux nouveaux gadgets, en vérifiant qu'ils n'interfèrent pas avec le dispositif installé dans son cœur.

En même temps, il a développé une grande fascination pour le minuscule mécanisme à l'intérieur de lui et pour d'autres appareils électroniques qu'il aimait démonter, étudier les connexions et essayer de reconstruire avec succès sans qu'il ne reste de pièces. Une patience aiguisée par une autre passion: le lego. Une compétence qu'il a perfectionnée et qu'il continue de perfectionner, car «la technologie évolue sans cesse». Et il aime toujours autant les legos, qu'il remplace désormais par des produits de la célèbre marque suédoise: «J'adore assembler des choses venant de chez Ikea».

Un autodidacte accompli

«Je suis un étudiant autodidacte en technologies de l'information [N.R. IT] et j'ai réalisé que j'avais du talent. À l'âge de 13 ans, j'aidais déjà mes camarades de classe et même mes professeurs à installer des programmes sur leurs téléphones portables et à résoudre des problèmes informatiques. J'aimais déjà aider et j'ai créé ma page en ligne "IHelef", j'aide, mais le mot contient une erreur grammaticale car il s'écrit normalement avec deux l», dit-il en riant. En réalité, même si le mot était mal orthographié, le message est passé et de plus en plus de personnes ont fait appel à ses services et, même dans ce cas, Patrick n'a rien facturé pour son aide. Les clients sont satisfaits, Patrick se fait de plus en plus d'amis et perfectionne ses techniques.

Après avoir obtenu son baccalauréat, le jeune homme a voulu s'inscrire à un cours qui le passionnait, mais il n'a pas eu de chance. «Tous les cours étaient dispensés en français. Or, je connais cinq langues, mais le français est la plus faible. Comment tous les cours peuvent-ils être en français alors que le luxembourgeois et l'allemand sont aussi les langues officielles du pays et que l'anglais est la langue la plus courante en informatique? Cela n'a aucun sens», se désole-t-il.

Ses faibles compétences en français ont également limité ses évaluations en mathématiques, une matière essentielle pour les cours qu'il souhaitait suivre. «J'ai quand même essayé de faire des stages et j'ai envoyé plusieurs demandes d'entretien à des entreprises. Mon CV seul n'était pas très solide. Je voulais avoir l'occasion de démontrer mes compétences pratiques, mais personne ne m'a appelé».

J'ai décidé de rester autodidacte et d'offrir mes services à ceux qui en ont besoin, en faisant cela comme un hobby.

Comme pour les défis posés par les appareils électroménagers en panne, Patrick n'abandonne jamais jusqu'à ce qu'il trouve le problème et la solution. Dans son avenir personnel, le problème a été identifié: le Luxembourg n'offrait aucune alternative pour sa formation académique. La solution? «J'ai décidé de rester autodidacte et d'offrir mes services à ceux qui en ont besoin, en faisant cela comme un hobby.»

Enthousiaste lorsqu'il raconte son parcours, Patrick a les yeux qui brillent encore plus lorsqu'il évoque la date de création de son site officiel, annonciatrice de succès. «Je l'ai créé le 11/11/2011, un jour qui s'est avéré parfait, une heureuse coïncidence.» Douze ans plus tard, il poursuit avec succès sa carrière dans la solidarité, ce qui lui vaut d'être invité à des événements dans la région, et toujours sans faire payer ses services.

En plus de son studio à Mamer, chez ses parents, le créateur d'origine portugaise dispose désormais d'un espace à Mersch, chez sa compagne de longue date. Une fois de plus, c'est la pandémie qui a motivé l'occasion. «À cause du covid-19, j'ai passé un mois là-bas avec mon amie et j'ai profité de l'occasion pour aider les gens de la région et ceux qui vivaient plus près. Ainsi, ils n'ont pas eu à se rendre à Mamer. J'y ai aussi créé un atelier, que j'entretiens toujours et qui, pour l'instant, n'a que l'essentiel, mais c'est pratique car cela raccourcit la distance.»

Aujourd'hui, Patrick y passe de plus en plus de temps et l'atelier se compose, mais celui de Mamer continuera à fonctionner. Il se dit un homme heureux, passionné par ce qu'il fait et par l'aide qu'il apporte à son voisin. Mais il n'y a pas besoin de le dire. Il suffit de l'écouter. Son enthousiasme est captivant.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto .

Adaptation: Megane Kambala