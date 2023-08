Paule Kremer est la première Luxembourgeoise à faire le tour de Manhattan à la nage

La jeune femme de 35 ans a parcouru les 45,9 kilomètres de natation des «20 Bridges» autour du quartier de New York en huit heures et 13 minutes.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(LW) - «20 Bridges» est le nom du parcours de natation qui fait le tour complet de l'île de Manhattan. Sur 45,9 kilomètres, il part de Battery Park, à la pointe de Manhattan, et traverse l'East River, la Harlem River et l'Hudson River pour revenir à Battery Park. Paule Kremer a été la première Luxembourgeoise à parcourir cette distance le 5 août et a franchi la ligne d'arrivée après un temps total de huit heures et 13 minutes.

Lire aussi :

JO de Paris: le test de natation sur la Seine annulé pour pollution

La nageuse de 35 ans rejoint ainsi un groupe d'environ 300 nageurs dans le monde entier qui ont réussi ce que l'on appelle la «Triple Crown of Open Water Swimming», qui consiste à traverser la Manche et le canal Catalina près de Los Angeles ainsi que le parcours des «20 Bridges».

Le parcours difficile autour de New York passe devant des monuments mondialement connus comme le siège des Nations Unies et sous de nombreux ponts célèbres. Comme son nom l'indique, il faut passer sous 20 ponts. Grâce à une planification minutieuse, une partie considérable du parcours peut être effectuée à l'aide du courant.

1 / 2 © PHOTO: D.R.

2 / 2 © PHOTO: D.R.





Paule Kremer a commencé son tour à 10h38, heure locale, à Battery Park. Peu de temps avant le début de l’épreuve, elle avait fait un appel aux dons, intégralement reversés à la Fondation Cancer. Durant son périple, elle était accompagnée d'un bateau de la fédération «New York Open Water» et de son équipe. Un observateur de la fédération avait pour mission de s'assurer que la Luxembourgeoise effectuait l'ensemble du parcours sans aide extérieure.

«L'expérience était fascinante, car contrairement à mes précédentes traversées nocturnes, il y avait cette fois beaucoup à voir», raconte Paule Kremer après son exploit. «J'ai même été encouragée bruyamment par plusieurs passants américains. Même si j'ai été malade à un moment donné en cours de route et que j'ai vomi plusieurs fois, je n'ai jamais douté de ma capacité à faire le tour et je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à la limite absolue».

La Luxembourgeoise ne se reposera pas pour autant sur ses lauriers après avoir réussi la «Triple Crown of Open Water Swimming». L'objectif déclaré est également le «Ocean's Seven», qui consiste à traverser à la nage les sept détroits suivants, dont Kremer a déjà parcouru le canal de Catalina et la Manche.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin