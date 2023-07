Paulette Lenert n'est plus la personnalité politique préférée des Luxembourgeois

Share this with email

Jean Asselborn prend la place de Paulette Lenert. Selon le nouveau Politmonitor, le sondage de popularité des politiciens effectué par Ilres pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL auprès de 1.073 personnes âgées de plus de 18 ans, le chef de la diplomatie luxembourgeoise est la personnalité politique la plus appréciée au Luxembourg. Il se classe ainsi devant la ministre de la Santé, qui occupait la première place depuis juillet 2020. Elle passe de 79% à 75% d'opinions favorables et perd ainsi quelques plumes.

Le retour en grâce du CSV

Ce nouveau sondage est de mauvais augure pour celle qui doit être désignée officiellement tête de liste du LSAP au courant du mois de juillet. Dans un autre sondage réalisé par Ilres, elle a été doublée par Luc Frieden comme principal challenger pour ravir à Xavier Bettel le poste de Premier ministre.

Xavier Bettel reste quant à lui accroché à la troisième place des personnalités politiques appréciées des Luxembourgeois. Il recueille 73% d'opinions favorables et grappille ainsi un point en plus par rapport au dernier Politmonitor de novembre 2022. Le Premier ministre est talonné dans ce sondage par Lydie Polfer (70%). En neuf mois, la bourgmestre de la capitale arrive à progresser de six points.

Mais outre la chute de Paulette Lenert, le principal enseignement à retenir est l'arrivée de Luc Frieden dans le top 10 des personnalités politiques jugées sympathiques et compétentes, avec 57% d'opinions favorables. Le candidat du CSV se positionne ainsi à la cinquième place et bouleverse l'ordre du classement de l'année dernière.

Luc Frieden devient ainsi le politicien de l'opposition ayant le meilleur score au détriment de Sven Clement (56%). Ce dernier chute de quatre points dans le sondage Ilres par rapport à novembre dernier. La chute se poursuit donc pour le député Pirate. En juin 2022, 63% des sondés estimaient le député Pirate compétent et sympathique. Il a perdu 7 points dans ce classement en un an.

Claude Wiseler (9e avec 52% d'opinions favorables) n'est donc plus le seul homme politique du CSV à figurer dans ce Top 10. Outre Luc Frieden, le CSV compte une troisième personnalité, avec l'arrivée de Serge Wilmes dans ce classement. Le premier échevin de la capitale a bondi de 8 points dans ce sondage pour atteindre 51% d'opinions favorables.

Les ministres Taina Bofferding (LSAP) et Lex Delles (DP) font encore toujours partie des personnalités politiques les plus appréciées des Luxembourgeois. La première recule toutefois d'une place en terminant 7e, même si elle gagne deux points supplémentaires par rapport à la dernière enquête (55%). Même gain pour le président du parti libéral qui se classe juste derrière la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité, avec 52% d'opinions favorables.

Une couleur politique manque dans ce Top 10, c'est celle des Verts. Le parti déi gréng n'y est plus représenté. Au mois de novembre, Sam Tanson était encore parvenue à se hisser à la 9e place. Pour ce nouveau sondage, la tête de liste n'arrive pas à se démarquer suffisamment pour améliorer son score (49%). Seul changement à relever concernant la ministre de la Culture et de la Justice, elle est moins bien notée en ce qui concerne ses compétences (51%, soit -2 points).

Les progressions remarquables des personnalités

Faut-il quitter ses fonctions ministérielles pour être apprécié? L'ex-ministre de la Famille Corinne Cahen (DP) connaît la plus forte progression dans le nouveau Politmolitor avec +12 points entre novembre et juin, pour atteindre 45% d'opinions favorables. Elle parvient à se hisser ainsi notamment devant le président de la Chambre Fernand Etgen (42%), issu également du DP. Sa candidature aux élections communales dans la capitale a sans doute également joué dans sa percée dans les sondages. Cette théorie s'illustre notamment pour la bourgmestre Lydie Polfer (+6 pts) et le premier échevin Serge Wilmes (+8 pts). Max Hahn, qui a succédé à Corinne Cahen au gouvernement, ne faisait pas partie des candidats sur lesquels les sondés devaient se prononcer.

Claude Haagen a aussi réussi à gagner davantage de points en sympathie et compétence. Il récolte 39% d'opinions positifs (+8 points). Joëlle Welfring continue à marquer des points également depuis qu'elle remplace depuis plus d'un an Carole Dieschbourg. Cette dernière avait démissionné dans le cadre de l'affaire de l'«abri de jardin». L'actuelle ministre de l'Environnement et tête de liste des Verts dans le Sud recueille 37% d'opinions favorables, soit 6 points en plus par rapport à fin 2022.

Le député Gilles Baum, rapporteur du projet de loi concernant les mesures d'aides issues de la tripartite, connaît une progression similaire dans les sondages, en atteignant 34% d'opinions favorables. La secrétaire générale du DP et nouvelle députée-bourgmestre d'Echternach Carole Hartmann est incluse pour la première fois dans le sondage d'Ilres et réalise le même score que son collègue Gilles Baum.

Autres nouvelles personnalités qui figurent dans le sondage: le député socialiste Dan Kersch (45%) qui est jugé plus compétent et sympathique que le ministre Franz Fayot (44%), pris dans une polémique concernant des accusations de frais excessifs durant ses déplacements ministériels.

La députée Stéphanie Empain (déi gréng) fait également son entrée dans le classement. Celle qui incarnera la tête de liste des Verts dans le Nord avec Claude Turmes recueille seulement 21% d'avis favorables. Elle se classe juste au-dessus du coprésident de déi gréng Meris Sehovic, qui obtient 19% d'opinions positifs de la part des sondés.

Les personnalités politiques qui ont perdu le plus de points(- 4pts) dans ce nouveau sondage sont Paulette Lenert, Sven Clement, François Bausch et le député-bourgmestre de Mamer Gilles Roth.

Qui sont jugés les plus compétents et sympathiques par parti? LSAP: Jean Asselborn (79%) et Paulette Lenert (75%)

CSV: Luc Frieden (57%) et Claude Wiseler (52%)

DP: Xavier Bettel (72%) et Lydie Polfer (64%)

déi gréng: Sam Tanson (49%) et François Bausch (45%)

ADR: Fernand Kartheiser (22%) et Fred Keup (20%)

Pirate*: Sven Clement (56%) et Marc Goergen (31%)

déi Lénk*: Nathalie Oberweis (34%) et Myriam Cecchetti (26%)



La tête de liste de Fokus Frank Engel recueille 32% d'opinions favorables.



*Les partis Pirate et déi Lénk ne comptent que deux députés.

Qui sont les quatre personnalités politiques les moins populaires?

L'institut Ilres s'est également intéressé à la notoriété des politiques. Dans le Top 5 des personnalités les plus connues figurent Xavier Bettel et Jean Asselborn (tous les deux à 98%), François Bausch (95%), Corinne Cahen (94%) et Taina Bofferding (90%).

Au bas du tableau figurent la députée Stéphanie Empain (62%), la députée et coprésidente du CSV Elisabeth Margue(66%), le coprésident des écologistes Meris Šehović (68%) et la nouvelle bourgmestre d'Echternach Carole Hartmann (70%).

Dans ce classement, François Benoy a engrangé le plus de points en termes de notoriété (+9 points). 76% des sondés affirment le connaître, contre 67% en novembre. L'écologiste a sans doute réussi à s'imposer davantage dans l'opinion publique en se présentant aux élections communales à Luxembourg-Ville. Sven Clement recule de quatre points en termes de notoriété. 88% des personnes interrogées affirment connaître le député Pirate. Fait étonnant, la notoriété de Xavier Bettel est en baisse d'un point. Par conséquent, ils ne sont plus «que» 98% des sondés à connaître le Premier ministre.