Paulo, le chauffeur des stars au Luxembourg

La vie professionnelle de Paulo Tavares regorge d'histoires incroyables. Mais il y en a une dont le Portugais se souvient avec une affection toute particulière. Nous sommes en novembre 2019. L'équipe nationale du Luxembourg joue contre le Portugal à Josy-Barthel, l'ancien stade national, lors des qualifications pour l'Euro 2020.

Paulo patiente au volant d'un van Mercedes faisant partie de la flotte de «VIP Limo», sa société de transport privé de voitures de luxe. Soudain, une personne monte à l'arrière du véhicule et lui dit : «Alors, quoi de neuf, mon pote ? Allons-y ?» La voix lui semble familière. Lorsqu'il regarde dans le rétroviseur, il voit son passager : Cristiano Ronaldo.

Paulo n'oubliera jamais le jour où il a rencontré CR7. Lors de ce match, le capitaine a marqué le deuxième but de la victoire 2-0 de l'équipe portugaise, qui valide ainsi sa qualification pour l'Euro. «Je l'ai emmené à l'hôtel. Cristiano n'a pas la langue dans sa poche. Il est en privé comme il est devant les caméras», explique Paulo.

Depuis, le chauffeur l'a encore transporté deux fois : en mars 2021, lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2022 (1-3, avec un but de Ronaldo), toujours dans l'ancien stade, et en mars de cette année, lors du match de qualification pour l'Euro 2024 (0-6, avec deux buts du capitaine), au nouveau Stade de Luxembourg.

C'est un monde parallèle à celui du commun des mortels. Dans un pays comme le Luxembourg, il ne me viendrait pas à l'idée de côtoyer Cristiano Ronaldo, Nicki Minaj, Shakira ou Sting. Paulo Tavares

Paulo a apprécié de rencontrer le joueur, auquel il voue une grande admiration. «C'est un des nôtres. C'est quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où il venait». Bien qu'il soit l'un des athlètes les plus célèbres et les mieux payés au monde, il ne s'est jamais montré supérieur et n'a jamais fait de demandes extravagantes, souligne le chauffeur.

Des fortunes qui passent incognoto

Ce qui le surprend le plus, c'est «l'acharnement médiatique» dont Cristiano fait l'objet quotidiennement. «Même moi, parce que j'ai conduit sa mère et sa sœur [Dolores et Elma Aveiro ont assisté à un événement au Luxembourg en mai]. J'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui ne m'avaient jamais vu. Ils essayaient d'entrer en contact avec elles, par mon biais, pour ensuite l'atteindre.»

Cristiano Ronaldo n'est que l'une des nombreuses célébrités et millionnaires qui ont pris place dans les voitures de luxe de Paulo. L'homme d'affaires de 45 ans ne les compte même plus. «C'est un monde parallèle à celui du commun des mortels. Dans un pays comme le Luxembourg, il ne me serait jamais venu à l'esprit que je roulerais avec Cristiano Ronaldo, Nicki Minaj, Shakira, Sting, pour n'en citer que quelques-uns... Et puis il y a la partie cachée: des gens parmi les 100 plus grosses fortunes du classement Forbes circulent ici complètement incognito», révèle-t-il.

1 / 5 Paulo avec Cristiano Ronaldo. © PHOTO: DR

2 / 5 À côté d'Elma et Dolores Aveiro. © PHOTO: DR

3 / 5 Avec Shakira. © PHOTO: DR

4 / 5 Un selfie avec João Moutinho. © PHOTO: DR

5 / 5 Un autre selfie avec Bernardo Silva. © PHOTO: DR











Par un de ces matins d'été, c'était au tour de Contacto de voyager avec lui. Paulo nous a emmené dans sa Mercedes S400L à travers les rues de la capitale pour nous raconter son histoire. Nous nous sommes arrêtés devant l'escalier de la Philharmonie au Kirchberg. C'est là que Paulo a donné rendez-vous à certains de ses chauffeurs. L'un après l'autre, ils arrivent avec les différents véhicules de l'entreprise : une Mercedes Classe V puis une V Luxury, ainsi qu'une Mercedes S et une E. Toutes en noir, avec des vitres arrière teintées.

Comme si les voitures de luxe ne suffisaient pas, une limousine Hummer H3 arrive: c'est le joyau de la collection. La flotte comprend également d'autres véhicules haut de gamme qui n'ont pas fait le déplacement, comme une Mercedes-Maybach, une Jaguar XJ ou une Porsche Macan Turbo. Des voitures qui coûtent entre 50 000 et 150 000 euros.

Dans ce métier, ce sont les détails qui font la différence. Nous travaillons avec des clients qui peuvent se payer ce qu'ils veulent, où ils veulent. Paulo Tavares

La démonstration ne passe pas inaperçue. Comme si un grand événement, rempli de célébrités, se déroulait à la Philarmonie. Les gens qui marchent dans la rue ce samedi matin s'arrêtent pour prendre des photos des voitures. Paulo et quatre autres chauffeurs posent à côté des véhicules, vêtus de costumes et de cravates noirs, de chaussures cirées et de lunettes de soleil, comme des agents secrets.

1 / 5 Paulo (au centre) avec les chauffeurs Gregory, Ricardo, Kevin et Max (de gauche à droite). © PHOTO: António Pires

2 / 5 Une partie de la flotte de l'entreprise : une camionnette Mercedes V et V Luxury, une Mercedes S400L et S, ainsi qu'un modèle E (de gauche à droite). Derrière, une limousine Hummer H3. © PHOTO: António Pires

3 / 5 Détail de la limousine Hummer H3. © PHOTO: António Pires

4 / 5 Dans l'entreprise de Paulo, chaque détail compte, comme la traditionnelle casquette du chauffeur. © PHOTO: António Pires

5 / 5 En tout, il y a six chauffeurs, quatre Portugais et deux Français. L'un d'entre eux n'était pas présent. © PHOTO: António Pires











«Dans ce métier, ce sont les détails qui font la différence. Nous travaillons avec des clients qui peuvent se payer ce qu'ils veulent, où ils veulent. Qu'il s'agisse des voitures, des chauffeurs, de l'apparence. Je suis très pointilleux à ce sujet», explique l'entrepreneur. Parmi les six chauffeurs, quatre sont portugais, dont deux neveux de Paulo, et deux sont français.

Combiner travail et plaisir au volant

Lorsqu'il a créé l'entreprise en 2016, il a commencé seul, avec une seule voiture. Il se souvient que la décision n'a pas été facile à prendre : «Au début, j'avais peur de faire le premier pas. Je me disais : 'Est-ce que ça va marcher ?' Parce que c'est un monde complètement différent.» Auparavant, Paulo travaillait comme chauffeur de taxi et, comme il aimait le fait que chaque jour était différent, il a décidé de créer sa propre entreprise.

«Je me suis lancé d'un coup. La première voiture que j'ai achetée était une Mercedes S63 AMG. Je voulais combiner les deux : pouvoir travailler, mais aussi m'amuser et aimer ce que je faisais. Je me suis donc dit : 'Si ça ne marche pas, au moins je serai heureux avec mes fesses dans l'AMG en train de cramer de l'essence'», raconte-t-il en riant.

Le «pingouin» qui servait les tables

Paulo est né le 18 février 1978 à Vale de Cambra, au Portugal. Il est l'avant-dernier d'une fratrie de sept enfants, trois filles et quatre garçons. À l'âge de 15 ans, il décide d'émigrer au Luxembourg pour rejoindre son frère, de 12 ans son aîné, qui est cuisinier dans un restaurant portugais. Un ami lui a dit qu'il l'emmènerait en voiture. Le même jour, en rentrant tard dans la nuit, il annonce à sa mère qu'il part le lendemain. Elle lui a répondu : «Non, tu ne pars pas». «Elle était émue, mais je suis parti quand même.»

Il est arrivé au Grand-Duché en mai 1993, il y a 30 ans. «Tout était nouveau pour moi. Le but, comme pour tous les émigrants, était de gagner de l'argent pour rentrer au Portugal et acheter une voiture.»

Il commence par faire la plonge dans le restaurant où travaille son frère, l'ancien Charly's Station à Senningerberg, dans la zone de l'aéroport. On disait de lui qu'il était le «disc jokey», parce qu'il était toujours là à récurer, plaisante-t-il, avec cet accent nordique qu'il n'a jamais perdu.

Son premier salaire était d'environ 20.000 francs (environ 500 euros). Il vivait dans l'une des chambres situées au-dessus de l'établissement. Lorsqu'il a remarqué qu'un de ses collègues, qui était serveur, était toujours habillé en chemise blanche, gilet noir et nœud papillon, il a décidé qu'il voulait lui aussi devenir serveur.

Un jour, il s'est approché de son patron et lui a demandé : «Que dois-je faire pour travailler en salle?». Le patron lui a répondu : «Le jour où tu viendras ici en costume, je t'y ferai travailler.» «Le soir, je suis allé directement demander à un collègue une chemise, à un autre un pantalon, à un autre un nœud papillon et des chaussures. Je suis arrivé le lendemain matin avec une tête de pingouin», se souvient-il.

Lorsque son patron l'a vu, il lui a demandé : «Pourquoi es-tu habillé comme ça ? Viens après ta pause de l'après-midi et je t'apprendrai à travailler.» Et c'est ce qu'il a fait. Paulo travaillait en cuisine le matin, puis se changeait et servait les clients l'après-midi. «Au bout de deux semaines, j'étais déjà serveur, le pingouin numéro deux», plaisante-t-il.

Il a travaillé au restaurant jusqu'en 1994. Cette année-là, il participe à un concours Rosport pour serveurs. Le but: parcourir le quartier de la Gare, un plateau à la main, avec deux bouteilles et deux verres d'eau pleins. «C'était une course de trois kilomètres, mais nous étions habitués à être rapides. À 16 ans, il obtient une troisième place et fait même la couverture du journal.

© PHOTO: António Pires

Il travaille ensuite la nuit, dans des discothèques et des cabarets. À 20 ans, il est directeur d'un club cinq étoiles. En 2002, il doit retourner au Portugal pour terminer son service militaire, commencé en 1996, et revient au Luxembourg six mois plus tard, à l'âge de 25 ans.

C'est alors qu'il commence à travailler comme chauffeur de taxi, parce que cela lui donne une «certaine indépendance» en termes d'horaires et qu'il n'a pas «un patron qui le harcèle tout le temps». Mais il admet que ce n'était pas facile, car «les taxis ont toujours été très mal vus au Luxembourg, à cause des prix, et pas seulement...», indique-t-il.

Du taxi à la sophrologie

Il a donc décidé de retourner à l'école. «J'avais le temps, parce que je travaillais la nuit et qu'il n'y avait rien à faire la journée». Il finit par quitter les taxis et ouvre un cabinet de psychothérapie et de sophrologie. Il a choisi ce domaine parce qu'il voulait aider les gens, mais il sentait que cela le touchait aussi : «Il y a des cas qui m'ont marqué, qui m'ont rendu plus sensible. Je ne voulais pas que cela affecte ma vie de famille».

Après deux ans et demi, il a décidé de quitter son travail. «Aller travailler juste pour l'argent ne m'intéressait pas. Je devais passer une heure et demie ou deux heures avec chaque patient. J'en faisais quatre par jour, mais je rentrais chez moi avec le cerveau en vrac», avoue-t-il.

Il y a des gens qui ont des millions, mais pour moi, c'est du pareil au même. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne matérialiste. Je n'ai jamais non plus pensé que j'étais une star. Paulo Tavares

C'est en 2016, alors qu'il avait 38 ans, qu'il a commencé «doucement» avec VIP Limo. Il a acheté son AMG, pris contact avec des hôtels, créé le site internet de la société. «J'ai tout fait moi-même, en termes de référencement et de publicité.» Aujourd'hui, il est plus un entrepreneur qu'un chauffeur. Il ne conduit plus que rarement, mais Paulo aime «rester en contact avec le travail et les clients.»

Ce qu'il préfère dans son métier, c'est qu'il ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, ni qui sera la prochaine personne qu'il transportera. «Il n'y a jamais un jour comme un autre. Je suis habitué à ce type de clients, mais nous ne nous lassons jamais de dire qu'un jour nous transporterons Al Pacino.»

Cependant, Paulo assure que cette proximité avec les célébrités n'a jamais changé sa façon d'être. «Ce sont des gens qui ont des millions, mais pour moi c'est pareil. Je n'ai jamais été et ne serai jamais une personne matérialiste. Je ne vends pas mon âme au diable. Je ne me suis jamais vu non plus comme une star.»

«L'eau intelligente» et d'autres demandes inhabituelles

Bénéficier d'un service de la société de Paul n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le prix varie en fonction du type de service, de l'heure et du nombre de voitures, explique le Portugais, qui garantit que «la valeur pour les stars n'est pas plus chère que pour les gens normaux».

La durée minimale de location est de 12 heures par jour. «Certains clients restent avec la voiture pendant quatre ou cinq jours. Nous avons transporté la famille royale d'Arabie Saoudite et un tel service peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. Par exemple, la S400L peut coûter 145.000 euros, car ce sont des voitures extrêmement chères». L'entrepreneur assure toutefois que son service peut être 40 % moins cher qu'un taxi pour les longs trajets.

Outre les voitures de luxe, les clients paient également pour les chauffeurs, qui «sont excellents», affirme Paulo. «C'est un service personnalisé. Une fois, j'ai envoyé un chauffeur à Strasbourg pour prendre une bague de fiançailles, qui devait être là à l'heure exacte pour la demande en mariage. Ils ont payé un millier d'euros pour le voyage afin d'obtenir une bague en diamant sur place. C'est un service sur mesure, comme un tailleur.»

Au Luxembourg, ce type de transport est «encore balbutiant», note le responsable, mais il y a des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne où les cadres n'utilisent que ces véhicules.

L'intérieur d'un fourgon Mercedes V Luxury. © PHOTO: DR

Lorsqu'un client est transporté dans l'un des véhicules de VIP Limo, il a droit à quelques produits de base tels que de l'eau, des journaux, des chewing-gums et des lingettes. Toutes les voitures sont également équipées d'une connexion Wi-Fi. «Ensuite, ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent», explique Paulo, en précisant qu'il n'y a pas de limites aux demandes des stars.

«Nicki Minaj voulait de la 'smartwater'. Dans mon ignorance, j'ai commencé à me demander ce qu'était la 'smartwater' (littéralement, «eau intelligente»). Ils n'ont pas expliqué ce que c'était, mais nous devons toujours dire oui. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que Coca-Cola avait lancé cette marque d'eau aux États-Unis. Quand j'ai appelé la société au Luxembourg, ils m'ont dit 'Smart what ?', ce qui était exactement ma réaction au départ...»

Désespéré, Paulo a commencé à chercher dans tous les supermarchés. «J'ai tellement cherché que je l'ai trouvée chez Monoprix, qui proposait cette eau», raconte-t-il. Il s'avère que la «smartwater» est de l'eau distillée à la vapeur mélangée à des électrolytes et présentée comme de «l'eau pure».

L'homme d'affaires a pris tout le stock: 17 bouteilles avec gaz et 14 sans gaz. «Et puis ils n'en ont pas bu... Du coup, j'ai bu de 'l'eau intelligente' pendant une semaine et demie», dit-il en riant, comme s'il venait de raconter une blague.

Détails à l'intérieur de la limousine Hummer H3. © PHOTO: António Pires

En plus de la smartwater, Nicki Minaj a également commandé un câble de trois mètres de long pour son téléphone, car elle ne voulait pas se connecter en Bluetooth de peur que son appareil ne soit piraté. «Je n'ai pas eu de chance, avec ce câble, la voiture ne reconnaissait pas l'appareil. J'ai dû aller chez Mercedes pour mettre à jour le programme mais elle a fini par ne plus l'utiliser du tout.»

Nous avons une grande responsabilité car nous transportons des personnes qui génèrent des milliers d'emplois. Un retard de notre part peut avoir des conséquences très graves. Paulo Tavares

Mais toutes les célébrités n'ont pas des demandes excentriques. Paulo a eu de bonnes expériences avec des artistes comme Shakira, d'une «simplicité inhabituelle», les Red Hot Chilli Peppers ou Imagine Dragons, «qui sont spectaculaires». «J'ai aussi des clients qui possèdent 272 hôpitaux dans le monde, qui gagnent 15 milliards d'euros par an et qui sont des gens simples», souligne-t-il.

Dans un service de luxe comme celui-ci, il n'y a pas beaucoup de place pour l'erreur, avoue l'entrepreneur. «Nous avons une grande responsabilité car nous transportons des personnes qui génèrent des milliers d'emplois. Un retard de notre part peut avoir des conséquences très graves. Les jets privés, par exemple, ont des horaires d'atterrissage et de décollage spécifiques, avec des coûts élevés s'ils ne sont pas respectés.»

Fan de... MotoGP

C'est donc une profession où la réputation «est très importante», surtout à une époque où «le retour d'information est essentiel». Mais à ce jour, Paulo n'a jamais regretté une situation. «Mon seul regret est de ne pas avoir commencé plus tôt. J'aurais dû commencer il y a dix ans.»

Paulo avec une partie de la flotte de son entreprise. © PHOTO: António Pires

En dehors de ce monde parallèle de voitures de luxe et de célébrités, qui est Paulo ? Père de famille, ce Portugais vit avec sa femme et ses deux enfants, âgés de 12 et 2 ans, à Steinfort. Lorsqu'il ne travaille pas, il aime avoir la paix, «être reposé et tranquille» dans son jardin, en écoutant de la musique ou en prenant l'air.

Il est également passionné de moto. «Je suis un grand fan de MotoGP et de Miguel Oliveira. Je vais souvent avec mon frère voir les courses près d'ici.» Paulo aime aider les autres et donne chaque mois de l'argent à des œuvres caritatives. «Nous cherchons toujours un sens à notre vie. Le mien, c'est d'essayer d'aider les autres. Je sais que je ne peux pas aider le monde entier, mais si je le pouvais, je le ferais.»

La nostalgie du Portugal

Pendant ses vacances, il se rend toujours au Portugal, dans la région de Vale de Cambra, où il possède une maison, près de la Serra da Freita. «C'est une région très calme. Peut-être que dans quelque temps, j'irai plus souvent là-bas», admet-il, notant que ce qu'il fait au Luxembourg, il peut aussi le faire du Portugal. Il ne sait pas s'il y reviendra pour de bon, car il a ses amis au Luxembourg, mais «la mer et la nourriture» alimentent sa nostalgie.

Pour l'instant, il va essayer de concilier les deux. «J'ai travaillé toute ma vie, alors un jour, je veux pouvoir profiter de la retraite. D'ici là, je dois continuer à travailler». Paulo aime ce qu'il fait. Il se sent heureux au volant de ses voitures et à la tête de son entreprise. «Maintenant, en avant!», dit-il en appuyant sur l'accélérateur.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Pascal Mittelberger