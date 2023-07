Permis de conduire dès 17 ans: est-ce bien raisonnable?

En France, à partir de l'année prochaine, les jeunes pourront conduire dès l'âge de 17 ans et sans être accompagnés. Paul Hammelmann, président de Sécurité Routière Luxembourg et Sam Hau, de l'association des moniteurs d'auto-école, s'expriment sur le manque de sens des responsabilités et de la conduite transfrontalière.

Vous vous souvenez peut-être encore de la sensation que vous éprouviez, alors adolescent, assis dans la salle d'une auto-école, dans laquelle vous inscriviez de petites croix sur des feuilles de papier pour prouver vos connaissances sur le Code de la route. Tout cela dans l'attente de sentiment de liberté venu vous submerger lors de l'obtention de votre permis de conduire. C'est ce qu'a dû ressentir Elvin Celik en entrant dans une auto-école de Junglinster un mardi soir de fin juin. Comme il est là pour la conduite accompagnée, il est venu avec son père, Relik. Après tout, à 17 ans, Elvin n'a pas encore le droit de conduire seul.

Dès le 1er janvier 2024, en France, il en sera autrement: il sera possible d'obtenir le fameux titre rose dès 17 ans. C'est ce qu'a annoncé la Première ministre française Élisabeth Borne le 20 juin dans une interview à Brut: «Je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire dès 17 ans et conduire dès 17 ans.» À la question de savoir si Elvin souhaiterait lui aussi conduire seul dès maintenant, il répond: «Je trouverais ça déjà cool et je me sentirais capable de le faire, mais ce serait une erreur...»

Manque de sens des responsabilités

Selon lui, de nombreux jeunes ne sont pas forcément conscients des risques liés à la conduite et «l'on représente un très grand risque pour soi-même et pour les autres en cas de dépassement de la vitesse autorisée». Beaucoup de ses connaissances qui ont déjà passé le permis moto A1 ont déjà eu un accident. Lui y compris. Relik, son père, ajoute: «Si vous me demandez de le laisser conduire seul à 17 ans, je vous dis immédiatement non.»

Sam Hau est président de la Fédération des moniteurs de conduite. La Fédération des maîtres instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs n'a pas encore pris de position officielle sur la réforme française, mais Sam Hau ne voit personnellement pas de problème fondamental dans l'abaissement de l'âge légal pour l'obtention du permis de conduire. Cette décision se situe «dans le cadre du possible», surtout si l'on considère qu'au Luxembourg, ce sont les 25-34 ans qui sont les plus menacés sur la route, et non les 16-18 ans. Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière, voit les choses différemment: il juge négativement l'idée de laisser les jeunes de 17 ans conduire seuls. En effet, en France, les accidents graves de la route sont la première cause de mortalité dans la tranche d'âge des 18-24 ans.

Une mesure pour lutter contre le... chômage ?

«Le président Chirac avait déclaré la sécurité routière comme un problème national dans les années 80 et 90. Il s'en est suivi beaucoup de choses et les statistiques se sont énormément améliorées», explique le professeur Paul Hammelmann. Il trouve donc «regrettable» que les jeunes Français puissent conduire dès 17 ans à partir de 2024, d'une part en ce qui concerne la politique environnementale, d'autre part en ce qui concerne la sécurité routière.

Il ajoute que l'initiative française, qu'il juge «populiste», n'est pas censée contribuer à améliorer la sécurité routière. Il s'agit plutôt d'une mesure de lutte contre le chômage. La Première ministre française, Mme Borne, a ainsi fait remarquer que la nouvelle réglementation était un véritable atout pour les jeunes qui suivent une formation, et qui ont donc besoin de leur voiture pour se rendre à l'école ou au travail. Mais selon Hammelmann, on ne fait que remplacer un problème par un autre.

Parmi les causes les plus fréquentes d'accidents graves de la route figurent les excès de vitesse et la consommation d'alcool, mais aussi les comportements imprudents au volant, dont les jeunes sont les principaux responsables. Selon les données de la Commission européenne, les moins de 30 ans ne représentent certes que 8% de tous les conducteurs, mais ils sont impliqués dans deux collisions mortelles sur cinq. Selon Paul Hammelmann, cela n'est pas seulement dû à un manque d'expérience, mais aussi à une plus grande propension à prendre des risques. Il est donc d'autant plus important que les jeunes acquièrent de l'expérience dans la circulation routière, par exemple par le biais de la conduite accompagnée.

Pourquoi un Français de 17 ans devrait-il pouvoir conduire au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, alors que le Luxembourgeois ne le peut pas? Paul Hammelmann Sécurité routière

Selon Paul Hammelmann, tous les pays témoignent de bonnes expériences dans ce domaine. Sam Hau le confirme également: «La conduite accompagnée est incontestablement une bonne chose, car les élèves peuvent acquérir beaucoup plus de pratique sans frais supplémentaires. Et cela est confirmé au Luxembourg par le taux de réussite aux examens de conduite.» Il se réfère ainsi aux statistiques de l'autorité d'examen SNCA, selon lesquelles les jeunes réussissent plus facilement leur examen s'ils ont auparavant poursuivi leur formation en conduite accompagnée.

La reconnaissance de la conduite à 17 ans dans d'autres pays que la France n'est pas encore claire. Sam Hau est d'avis que le champ d'application de cette décision se limite au territoire français. De son côté, le président de la Sécurité routière note un obstacle dans la non-reconnaissance de cette décision au Grand-Duché: «Si la personne a un permis de conduire légal de son État souverain, elle peut l'utiliser dans toute l'Europe. Sauf si nous inscrivions dans la loi que personne de moins de 18 ans ne peut conduire au Luxembourg».

L'article 4 de la directive européenne sur les permis de conduire de 2006 stipule que «les États membres peuvent reconnaître la validité sur leur territoire des permis de conduire délivrés à des conducteurs dont l'âge est inférieur à l'âge minimum indiqué aux paragraphes 2 à 4». Ainsi, selon Hammelmann, les conducteurs français de 17 ans ne pourraient conduire dans d'autres pays que si ceux-ci n'interprètent pas la directive de manière restrictive.

Sécurité, assurance et responsabilité

Et comment un jeune de 17 ans, qui n'a pas encore la pleine capacité juridique, est-il responsable? «Il doit alors souscrire une assurance», explique l'avocat Paul Hammelmann. Celle-ci assume la responsabilité, à moins que l'adolescent ne provoque délibérément un accident ou que celui-ci soit lié à une infraction pénale. Du point de vue du droit civil, ce sont les parents qui sont responsables.

«La voiture est un plus dans notre société, tant que l'on ne se met pas en danger ou que l'on ne met pas les autres en danger, estime Paul Hammelmann. On ne peut donc pas priver les jeunes de leur permis de conduire et de la conduite automobile. Il faut au contraire leur offrir un sentiment de liberté sans sacrifier la sécurité, indépendamment de leur âge et de leur nationalité. »

À cet égard, Paul Hammelmann trouve ridicule que chaque pays européen applique des vitesses maximales et des tolérances d'alcoolémie différentes. «Et l'exemple de la France entre à nouveau dans cette catégorie. Pourquoi un Français de 17 ans devrait-il pouvoir conduire au Luxembourg, en Allemagne et en Belgique, alors que le Luxembourgeois ne le peut pas?» La Sécurité routière plaide pour l'adoption de solutions adaptées dans d'autres pays de l'UE, mais pas le permis de conduire français à 17 ans.

Une conduite plus respectueuse de l'environnement Pour améliorer la sécurité routière et répondre aux nouveaux défis de la mobilité, la Commission européenne révise actuellement la directive sur le permis de conduire de 2006. Un premier projet de loi a déjà été présenté le 1er mars 2023 à Bruxelles et contient entre autres l'exigence d'aborder davantage la conduite respectueuse du climat lors des cours de conduite. Sam Hau, président de l'association des moniteurs d'auto-école, renvoie aux objectifs européens pour la formation des conducteurs -appelés «Goals for Drivers Education (GDE) Matrix»- qui thématisent déjà très clairement l'éco-conduite. Celle-ci peut être divisée en différents domaines: «On peut former à la conduite de la voiture ou à ce que l'on peut modifier techniquement sur la voiture pour qu'elle consomme moins de carburant». En outre, Sam Hau aborde même dans ses cours le fait qu'il n'est peut-être pas toujours utile d'utiliser la voiture pour se déplacer.

