Peter Freitag condamné à une peine avec sursis

(SH/m.r.) - Ses activités sur les réseaux sociaux dans le cadre de ses critiques contre les mesures anti-covid du gouvernement ont déjà conduit Peter Freitag devant les tribunaux à plusieurs reprises. Lors du dernier procès, l'organisateur des manifestations contre les mesures sanitaires a été condamné en première instance à une peine de six mois avec sursis et à une amende de 1.000 euros.

Lire aussi :Jean-Marie Jacoby condamné à une amende

Il devait en effet répondre d'incitation à la haine et d'avoir insulté et outragé le Premier ministre Xavier Bettel (DP). L'accent était mis sur un post Facebook datant de septembre 2021, dans lequel il écrivait: «Cher Monsieur Bettel! Si vous deviez contracter le sida, vous ne recevriez plus de salaire à partir de maintenant. Vous devrez également présenter régulièrement un test sida négatif payant si vous souhaitez entrer dans un restaurant ou au Parlement. Après tout, vous êtes homosexuel et vous appartenez à un groupe à risque. C'est un acte de solidarité, car vous avez reçu suffisamment d'offres de la part des femmes. La décision contre les femmes reste bien sûr volontaire. Mais vous devez alors aussi vivre avec les conséquences. C'est une question d'équité que les hétérosexuels ne doivent pas payer pour vos choix personnels. Nous ne pourrons vaincre le sida que si le monde entier vit de manière hétérosexuelle».

Lire aussi :L'organisateur de la manifestation antivax a menacé des agents de sécurité

La représentante du ministère public a considéré cette déclaration comme «clairement homophobe». «Xavier Bettel a été rabaissé en raison de sa sexualité. Les comparaisons faites sont également discutables.» Peter Freitag avait rejeté les accusations et expliqué que le post était une contribution satirique par laquelle il voulait critiquer la politique sanitaire du Premier ministre. Il a plaidé qu'il était bien connu qu'il utilise la provocation comme moyen stylistique.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin