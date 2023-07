Plus de 1.500 coureurs lors de la première Luxembourg Pride Run

Ensemble pour l'acceptation et contre les préjugés : Le premier événement sportif LGBTQ de la semaine de la Pride était placé sous la devise «diversité et inclusion».

Grand succès pour les organisateurs de la Luxembourg Pride Run : dès la première édition de la course, plus de 1.500 coureurs s'étaient inscrits : Mercredi soir (5 juillet), les membres sportifs de la communauté LGBTIQ+ et leurs ami(e)s ont parcouru cinq ou dix kilomètres. Le point de départ - et l'emplacement des stands d'information - était la Cité judiciaire de la capitale.

La course de charité a été créée pour rassembler des entreprises, des organisations, des amis et des familles qui souhaitent exprimer leur soutien à la communauté LGBTIQ+ et aider à construire un monde plus inclusif et plus juste, comme l'expliquent les organisateurs. Les bénéfices de l'événement seront reversés à Rosa Lëtzebuerg et au CIGALE LGBTIQ+ CENTER.

1 Le sigle LGBTQ est l'abréviation des termes Lesbian(lesbienne), Gay(homosexuel/gay), Bisexual(bisexuel), Transgender (transgenre) et Queer(tous ceux qui ne se définissent pas comme hétérosexuels ou selon la norme binaire du genre). Celui-ci est souvent complété par les lettres I (intersexuel), A (asexuel) et un + (toutes les autres identités de genre).