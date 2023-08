Plus de 5.000 personnes se sont déjà perdues dans le labyrinthe de maïs de Lintgen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Près de 20.000 mètres carrés, soit l'équivalent de deux terrains de football, de chemins, de sentiers et de surprises! On parle ici du labyrinthe de maïs géant de Lintgen, dans le canton de Mersch, qui est déjà devenu une attraction majeure de cet été au Luxembourg.

Lire aussi :

Un immense labyrinthe de maïs à découvrir à Lintgen

Rien que le premier mois, plus de 5.000 personnes ont visité cette attraction originale et se sont amusées à se perdre dans le labyrinthe. Ce nombre de visiteurs, rapporté par le journal Le Quotidien, confirme le grand succès de cette attraction créée par un groupe de jeunes agriculteurs du Landjugend Zenter.

48 chemins différents

Au total, 48 chemins différents existent pour se perdre dans le labyrinthe géant qui, après le succès de l'été dernier, ouvre à nouveau ses portes à Lintgen tous les jours, si le temps le permet.

Au début du jeu, chaque participant reçoit une carte sur laquelle il doit trouver cinq tampons sur les 20.000 mètres carrés du labyrinthe.

Lire aussi :

Se perdre dans le Mullerthal au fil d'une balade gourmande

Et des prix sont prévus pour les explorateurs gagnants. Celui qui parviendra à trouver les cinq timbres pourra gagner l'un des trois grands prix, «dont un trampoline d'une valeur de 1.000 euros», expliquait à Virgule Christian Zimmer, président de l'association des jeunes agriculteurs responsable du projet.

Tout au long de ce labyrinthe ludique, des panneaux pédagogiques sont également disposés sur le parcours pour informer sur l'agriculture luxembourgeoise.

Gratuit pour les tout-petits

Cette attraction pour enfants et adultes reste ouverte tous les jours jusqu'au 17 septembre. Si vous ne vous êtes pas encore perdu dans les curieux sentiers de maïs, ne manquez pas cette occasion. Pour les amateurs de sensations fortes, le labyrinthe peut même être visité même de nuit.

Lire aussi :

À la découverte de la mine Doihl avec le Minièresbunn

L'entrée est gratuite jusqu'à l'âge de trois ans. Les enfants de quatre ans et plus et les adultes paient entre cinq et sept euros pour visiter le labyrinthe.

Une activité à faire en famille

Comme il s'agit aussi d'un plaisir familial, il existe des forfaits familiaux pour deux adultes et trois enfants à 22 euros, chaque ticket pour chaque enfant supplémentaire coûtant trois euros.

Toutes les informations concernant le labyrinthe de maïs, l'achat des billets, l'accès et les transports publics sont disponibles sur la page officielle de l'attraction.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin