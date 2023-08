Plusieurs années d'attente pour une plaque d'immatriculation à quatre chiffres!

Share this with email

Leur succès ne se dément pas et ce, malgré le fait qu'elles ne sont plus distribuées. Pour obtenir une plaque d'immatriculation luxembourgeoise personnalisée à quatre chiffres, il faut faire preuve de patience. En effet, entre la demande et la réception de la plaque, le délai d'attente peut atteindre 5 ou 6 ans! C'est ce qu'a indiqué il y a quelques jours le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Gréng), en réponse à une question parlementaire des députés DP Gilles Baum et Barbara Agostino.

En réalité, toutes les plaques à quatre chiffres ont été distribuées. Il faut dire qu'il n'en existe que 9.000 en tout (les numéros vont de 1.000 à 9.999) en circulation sur tout le territoire luxembourgeois. Pas étonnant donc qu'elles soient particulièrement convoitées...

Chaque année, environ 185 numéros d'immatriculation sont réattribués, quand des véhicules sortent de la circulation. La disponibilité de ces plaques étant limitée, une liste d'attente a été mise en place il y a quelques années. Et cette liste est conséquente puisqu'elle compte pas moins de 2.700 demandes enregistrées à l'heure actuelle! C'est toutefois près de 2.000 demandeurs en moins qu'en septembre de l'année dernière, où elle comptait alors 4.500 demandeurs inscrits. Le ministre a par ailleurs rappelé dans sa réponse que le transfert des numéros d'immatriculation à quatre chiffres n'était pas autorisé.

La liste d'attente bientôt abolie

Des modifications apportées au règlement grand-ducal de janvier 2016 relatif à la réception et à l'immatriculation des véhicules routiers prévoient de supprimer cette liste d'attente. «Vu le travail administratif lié à la gestion d’une telle liste d’attente, il a été convenu que la procédure d’attribution des numéros d’immatriculation à quatre chiffres devrait être la même que pour toute autre plaque d’immatriculation personnalisée», précise le ministre. C'est-à-dire à travers des démarches simples qui se font en ligne, en introduisant une demande auprès de MyGuichet.lu ou par mail auprès de la Société Nationale de Circulation Automobile et sans devoir s'inscrire sur une liste d'attente.

Pas de plaques entièrement personnalisées Au Luxembourg, il existe trois séries de numéros personnalisés pour les voitures: Les numéros à cinq chiffres

Une combinaison de deux lettres et quatre chiffres (qui est aussi la combinaison pour la série courante)

Un numéro à quatre chiffres «Il y a suffisamment de plaques avec toutes les combinaisons disponibles et par conséquent, les plaques entièrement personnalisées ne sont pas fournies», notait en 2022 le ministre François Bausch, dans une réponse parlementaire. Si la liste d'attente pour une plaque à quatre chiffres est très conséquente, la disponibilité des plaques personnalisées à cinq chiffres est plus grande. En 2022, il y avait encore un peu plus de 23.000 combinaisons disponibles, sur les 90.000 possibles.

Les deux députés s'interrogeaient également sur une pratique qui serait en vogue au Luxembourg, à savoir la vente par un propriétaire de son propre véhicule à une tierce personne, suivi par le rachat du véhicule par le propriétaire initial et ce, afin de pouvoir changer de numéro d'immatriculation. En effet, au Luxembourg, le changement d'immatriculation n'est possible qu'en cas de changement de propriétaire. Obtenir une nouvelle immatriculation sur simple demande est interdit.

Le ministre souligne que ses services n'ont pas été informés d'une telle pratique, avouant également qu'«aucune recherche ou comparaison des contrats de vente antécédents n'est effectuée» lors d'une transaction.

Plus de numéros qui restent attribués aux véhicules

Le 21 juillet dernier, un projet de loi a été voté à la Chambre qui entend introduire «la notion de titulaire d’un certificat d’immatriculation» et «l’abolition de l’obligation d’enregistrer d’office le propriétaire d’un véhicule lors de la procédure d’immatriculation.»

Pour accompagner cette modification, un règlement grand-ducal doit mettre fin à la dualité du système d'immatriculation «au profit d’un système unique et plus compréhensible tel qu’actuellement en place pour les numéros d’immatriculation personnalisés», précise encore le ministre.

Concrètement, «les numéros de série courante et les numéros personnalisés restent réservés à la personne lorsque le véhicule est mis hors circulation». Plus aucun numéro de série courante ne restera attribué au véhicule et à chaque nouvelle immatriculation de ce véhicule, le titulaire y apposera son numéro d’immatriculation.

Des pratiques comme celle évoquée par les deux députés, qui s'apparente à de la fausse vente, n'auront donc plus lieu d'être une fois la loi promulguée et publiée, conclut le ministre.