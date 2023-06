Plusieurs interventions de la police pour violences et vols la veille de la fête nationale

La police de la capitale a signalé vendredi plusieurs interventions pour lesquelles des affrontements violents étaient à l'origine d'une intervention.

Lire aussi :Une vidéo sur le feu d'artifice a recueilli plus de 3.000 likes

Vols violents

Vers 1 heure du matin vendredi, une rixe a été signalée entre le rond-point Schuman et le pont Grande-Duchesse Charlotte. Un inconnu a frappé un piéton au visage avec une bouteille, le blessant ainsi à l'œil. L'ambulance a transporté le blessé à l'hôpital, où les agents ont ensuite rencontré la victime. L'homme n'a pas pu indiquer dans quelle direction l'auteur a pris la fuite. Une plainte a été déposée.

Tôt vendredi matin, vers 2h45, un homme a été abordé par deux personnes place Hamilius. Sans crier gare, les deux individus ont arraché la montre-bracelet du poignet de l'homme et ont pris la fuite en direction de la place d'Armes.

Vers 3h30, un homme a reçu des coups à la tête et au visage sur le parking de Merl. Il s'est ensuite fait voler son portefeuille, son téléphone portable et les clés de son véhicule.

Lire aussi :Défilé militaire dans la capitale : une journée de fête et de fierté

Rixe

Sur la place de la Gare, une patrouille a été témoin d'une bagarre entre quatre personnes vers 1h50. Les policiers ont réglé la dispute et ont dû placer un homme, qui était alcoolisé, en cellule de dégrisement, car il représentait un danger pour lui-même et pour les autres et qu'il troublait l'ordre public.