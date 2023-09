Plusieurs vols dans des voitures signalés ces derniers jours

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Après les vols dans les garages puis sur les chantiers ces derniers jours, voilà que les cambrioleurs ciblent désormais les voitures... La police rapporte en effet une série de cambriolages qui sont survenus dans des véhicules un peu partout dans le pays.

Lire aussi :

Fait-on vraiment face à une hausse des cambriolages au Luxembourg?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un auteur inconnu a volé divers objets dans une voiture route de Gilsdorf à Diekirch. Un autre vol s'est produit un peu plus tard dans la rue Edmond-Jean Klein. Un voleur a accédé à une voiture en brisant une vitre et a volé plusieurs objets.

Plusieurs vols à Hollerich

Aux premières heures de jeudi matin, rue de la Semois à Luxembourg-Hollerich, un délinquant a été surpris par le propriétaire d'une voiture alors qu'il fouillait. L'agresseur a ensuite pris la fuite.



Sur la montée Willy Goergen à Steinsel, un malfrat a pénétré dans les locaux d'une entreprise et est entré par effraction dans une voiture.



Rue de Hagen à Steinfort, un cambrioleur a également volé un sac à main dans un véhicule.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, un voleur a brisé la vitre d'une voiture rue Adolphe à Luxembourg-Hollerich. Lorsque le système d'alarme a retenti, l'agresseur a pris la fuite.



Un peu plus tard, rue Alphonse Munchen à Luxembourg-Hollerich, une effraction de véhicule selon la même procédure a également été signalée. Un sac a été volé.



Dans la Cité Morisacker à Colmar-Berg, un voleur a également accédé à un véhicule en brisant une vitre et l'a saccagé.



Des enquêtes ont été ouvertes pour chaque fait signalé.

Les conseils de la police Afin d'éviter les vols dans votre voiture, voici quelques bons conseils livrés par la police: Si possible, garez votre voiture dans un garage fermé.

Si vous ne disposez pas de garage, choisissez un emplacement sûr, non isolé et bien éclairé.

Ne cachez pas la clé de réserve dans votre voiture.

Verrouillez votre voiture, même pour des absences de courte durée.

N’oubliez pas de bien fermer les portes, les fenêtres et le coffre de votre voiture.

Si votre voiture dispose d’un système d’alarme, activez-le.

Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre voiture. Si vous ne pouvez pas les emmener, déposez-les dans le coffre.

De nouveaux vols sur des chantiers sont à nouveau signalés. ainsi que des vols dans des appartements. Des bijoux ont été dérobés à chaque fois.

Un vol avec violence à Esch-sur-Alzette

Enfin, un vol avec violence a été commis jeudi après-midi, à la gare d'Esch-Alzette. Selon les premières informations, une jeune femme aurait été priée par deux autres jeunes femmes de lui remettre son téléphone portable.



Lorsque la victime a refusé, elle a été agressée physiquement avant que ses agresseurs ne s'enfuient avec le téléphone portable. Les recherches immédiatement lancées se sont révélées négatives. Une plainte a été déposée.