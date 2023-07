Police, un week-end entre boucherie et stock-cars

Cambriolages, haschich, arnaques et auto-temponneuse, les forces de l'ordre n'ont pas chômé.

Riche et varié, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier jusqu'à présent ce week-end.

Une histoire de boucherie

Dans la nuit de vendredi à samedi, une bagarre a éclaté entre deux individus rue de la Boucherie, à Luxembourg-ville. Malmenée, l'un d'eux a dû recevoir les premiers soins avant d'être conduit à l'hôpital. Identifié, l'agresseur a été arrêté. Une enquête est ouverte.

Boire ou conduire...

Samedi soir, la police est prévenue en raison du comportement inhabituel d'un automobiliste sur l'A13 en direction de Pétange. Celui-ci roulait à très basse allure tout en zigzaguant... Arrêté à Soleuvre, le conducteur a été soumis à un test d'alcoolémie. En raison du résultat positif, son permis de conduire a été confisqué.

Auto-temponneuse

Un peu plus tard dans la soirée, vers 22 h, un chauffard s'est essayé au stock-cars rue du Mühlestee à Weiler-la-Tour. Résultat: trois véhicules en stationnement endommagés et le sien, couché sur un côté. Victimes de blessures mineures, le «pilote» a été transporté à l'hôpital pour être contrôlé. Ah oui, on oubliait: son test d'alcoolémie évidemment positif, son permis de conduire lui a été confisqué. Il pourra toujours se rendre à la Scheuberfuer (23 août au 11 septembre) pour jouer aux autos-temponneuses.

Vol de voitures et cambriolages

Samedi, vers 10h55, dans le garage d'un immeuble de la rue de Drusenheim, à Schifflange, plusieurs malfrats ont brisé une vitre d'un véhicule pour fouiller la boîte à gants. Sur place, la police a découvert qu'un autre véhicule avait subi le même sort.

Sur le coup de 16h, rue du Kirchberg, un cambriolage était signalé. Peu de temps après, c'est à Kayl, rue de Noertzange que la police était appelée. Cette fois, après avoir brisé une vitre, les voleurs sont repartis avec des appareils électroniques et des bijoux. À chaque fois, les voleurs ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Des enquêtes ont été ouvertes.

Le haschich ne détend pas toujours

Hascich et alcool ne font pas bon ménage. La preuve avec cet individu qui, samedi à Ettelbruck, n'a rien trouvé de mieux que de menacer employés et clients d'une entreprise située place Marie-Adélaïde. Repéré par la police, l'homme visiblement très agité, a été arrêté puis conduit en prison.

Ettelbrück toujours, une bagarre entre plusieurs personnes a éclaté peu après minuit samedi. Arrêté pour avoir agressé quatre personnes, un individu s'en est pris ensuite physiquement à plusieurs agents de police. Immobilisé, il a finalement été placé en détention.

Quand la musique est forte...

Près de 50 cas de tapage nocturne ont été signalés à la police la nuit dernière. Dans la majeure partie des cas, la situation s'est réglée en baissant le volume.

À votre bon cœur

Le nombre d'arnaques ne cesse d'augmenter. Actuellement, des gens se faisant passer pour des travailleurs humanitaires font du porte à porte. Certains d'entre eux n'hésitent pas à se dire sourds et muets. Dans certaions cas, sous prétexte d'une envie pressante, les auteurs accèdent au domicile de leurs victimes. L'occasion de faire le tour du propriétaire et de partir à la recherche d'objets de valeur.