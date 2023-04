Des «mesures obligatoires» pour l'égalité

Bilan intermédiaire

Dans quelle mesure l'égalité entre les femmes et les hommes progresse-t-elle et faut-il davantage d'obligations légales pour progresser? C'est ce que la ministre Taina Bofferding a voulu savoir.

La question était claire: que faut-il encore faire pour que les femmes et les hommes aient les mêmes chances? Faut-il davantage d'obligations légales pour réaliser de nouveaux progrès en matière d'égalité et mettre en œuvre de manière cohérente les 48 objectifs et 99 actions du Plan d'action pour l'égalité de 2020? C'est la question que la ministre de l'Égalité Taina Bofferding (LSAP) avait posée mardi soir aux députés de la Chambre. Le débat devait alimenter son bilan intermédiaire de trois ans de plan pour l'égalité.

La politicienne n'a toutefois pas dû en retenir beaucoup. En effet, au lieu de saisir l'occasion de passer en revue de manière critique les actions menées jusqu'à présent par le gouvernement, les députés ont fait l'éloge du travail de leur parti respectif - et à lire des revendications comme si elles étaient tirées d'un programme électoral.

Peu de critiques de la part de l'opposition

Même le plus grand parti d'opposition n'a pas trouvé de points d'attaque fondamentaux, mais a attribué à la coalition bleu-rouge-vert une note globalement acceptable, à l'exception de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale: dans ce domaine, les chrétiens-sociaux auraient souhaité «plus de flexibilité» et l'introduction d'une allocation parentale, afin que les mères et les pères aient le choix de garder leurs enfants à la maison ou de les placer dans une crèche, a déclaré le député CSV Max Hengel. Dans l'ensemble, il y a eu plus de louanges que de critiques. Max Hengel n'a sans doute pas entendu la question des «mesures contraignantes», ou tout du moins, il ne l'a pas développée.

Frank Colabianchi, du DP, a profité de l'occasion pour faire l'éloge de la politique éducative et de la politique familiale, toutes deux sous la responsabilité des ministres DP, à savoir Claude Meisch, ministre de l'Education, et Corinne Cahen, ministre de la Famille. Il ne s'est pas prononcé directement sur la question de savoir si des quotas obligatoires pourraient aider le secteur privé à attirer davantage de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. En revanche, il a salué les performances des femmes en politique et le fait que beaucoup d'entre elles refusent d'endosser un «rôle de victime».

“ Je connais beaucoup de femmes qui refusent le rôle de victime pour elles-mêmes! ” Frank Colabianchi Député DP

La députée déi gréng Jessie Thill a fait une véritable profession de foi en faveur du féminisme et a émis de nombreux souhaits pour combler l'écart de justice entre les femmes, les hommes et ceux qui ne veulent pas être classés dans un sexe: qu'il s'agisse de la sexualisation des filles et des femmes, du langage comme instrument de pouvoir et miroir des rapports sociaux jusqu'à une meilleure protection contre la violence envers les femmes - il y a encore beaucoup à faire.

Déi Gréng: la langue comme instrument de pouvoir

Les seuls à s'exprimer concrètement sur la question de départ de Bofferding ont été l'ADR, mais aussi Dan Biancalana (LSAP). Il a fait référence à la directive européenne qui, «après dix ans de blocage», doit assurer une plus grande égalité des sexes dans les conseils d'administration du secteur privé. Cette disposition s'applique toutefois aux entreprises de plus de 250 employés, raison pour laquelle le député du LSAP estime qu'il serait bon d'aller «plus loin dans ce domaine».

L'ADR rejette toutefois clairement cette idée et justifie son refus des quotas: la proportion inégale de femmes et d'hommes dans les postes de direction est due à des «préférences individuelles» et à des «différences», selon le député ADR Jeff Engelen. Il a répondu implicitement à la contre-question des Verts Thill sur la nature concrète des préférences féminines: les femmes qui travaillent à temps partiel et/ou renoncent à leur carrière le font volontairement pour s'occuper des enfants à la maison. L'ADR, tout comme le CSV, souhaiterait que ce travail d'éducation soit compensé financièrement par l'Etat – «qui doit sinon se tenir à l'écart de la politique du personnel des entreprises et de la répartition des tâches au sein des familles, s'il vous plaît».

On aurait pu penser que le sujet était manqué de peu. Mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Taina Bofferding: chacun veut montrer ce que son parti a accompli, a-t-elle résumé avec bonhomie les vastes interventions, avant d'étendre les louanges à son ministère et à ses priorités. La ministre de l'Égalité des chances a non seulement conclu que sa politique était apparemment appréciée par tous les partis, mais qu'il y avait également un consensus pour davantage de «mesures obligatoires». La prochaine étape sera d'échanger avec différentes organisations et parties prenantes sur le bilan intermédiaire de son plan d'action.