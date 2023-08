Pour le Luxembourg, croissance et réduction des émissions restent compatibles

Le secteur de la mobilité et du transport a généré plus de 4.000 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2022. © PHOTO: Anouk Antony

Pas à pas. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le Luxembourg s'est fixé une myriade d'objectifs intermédiaires. Le premier point d'étape d'envergure est prévu pour 2030, année lors de laquelle les réductions de gaz à effet de serre devront avoir atteint -55% par rapport à 2005, l'année de référence. Inscrite dans un texte législatif, cette ambition fait l'objet d'objectifs annualisés.

En 2022 et pour la troisième année consécutive, cet objectif annuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre a été atteint, selon un premier bilan intermédiaire publié vendredi 28 juillet. Au total, 7.077.564 de tonnes équivalent CO2, comprenant l'ensemble des gaz à effet de serre, ont été émises au cours de l'année, soit 12,3% de moins qu'en 2021. Ces émissions se situent même 30% en dessous du niveau de l'année de référence. Avec cette performance, le pays a donc 9% «d'avance» sur le quota qu'il s'était fixé, et paraît être en bonne voie pour atteindre son ambition à l'horizon 2030.

«C'est un bilan provisoire tout à fait encourageant, avec une baisse des émissions qui est considérable», se satisfait Georges Gehl, directeur du Climat, du Développement Durable et de l'Économie circulaire au ministère de l'Environnement. S'il n’exclut pas le rôle qu'ont joué les différentes mesures environnementales implémentées au fil des années dans l'obtention de ce bon résultat, le spécialiste estime qu'«il est probable que la crise énergétique y ait contribué».

Les transports, un secteur gourmand

Une analyse partagée par Fenn Faber, directeur de la Klima-Agence. «Au-delà d'avoir un impact sur le comportement des ménages en les encourageant à économiser de l'énergie, cette crise a permis de démocratiser toutes les mesures de transition énergétique et de décarbonation à un plus large public», affirme Fenn Faber. Face aux nombreuses demandes émanant des particuliers luxembourgeois ces derniers mois, l'effectif de la Klima-Agence a considérablement augmenté.

Car du côté de la rénovation énergétique des bâtiments, qu'il s'agisse des immeubles de bureau ou d'habitation, il y a du travail. En 2022, ce secteur émettait pour 1.421 millions de tonnes d'émissions d'équivalent CO2, ce qui plaçait le secteur deuxième, juste derrière celui de la mobilité et des transports. Comme celui de l'industrie, ou encore celui du traitement des déchets et des eaux usées, le secteur des logements n'a pas atteint son objectif d'émissions en 2022.

Pour arriver au total des 7.078 millions de tonnes émises, il convient de rajouter le secteur de l'agriculture. «Les émissions qui émanent des grandes installations industrielles et de production d'énergie et celles du secteur de l'aviation échappent à ce calcul, car elles sont comptabilisées au niveau européen», précise Georges Gehl. Au Luxembourg, une vingtaine d'entreprises, à l'image d'Arcelor Mittal ou de CimaLux, sont ainsi exclues des données nationales établies par le Statec.

Avec 4.268 millions d'émissions d'équivalent CO2 en 2022, le secteur du transport reste cependant loin devant celui du logement, même s'il fait mieux que son objectif de réduction sectoriel. Derrière ce chiffre pharamineux se cache une réalité bien particulière au Luxembourg, celle du tourisme à la pompe. «Les émissions correspondantes à l'exportation de carburant nous sont affectées», explique Georges Gehl, qui ajoute que «le système de la taxe carbone va permettre une sortie progressive de cette situation». Combinée au développement de l'électromobilité, cette mesure promet une décarbonation du secteur de la mobilité plus aisée que pour celle de la branche du logement.

Notre plus grand potentiel de réduire nos émissions de gaz à effet de serre réside dans tout ce qui touche le bâtiment. Fenn Faber Directeur de la Klima-Agence

«La rénovation énergétique reste un défi, même si nous proposons des aides attractives», conçoit le spécialiste du ministère de l'Environnement. Pour aider les ménages à y voir plus clair, la Klima-Agence a d'ailleurs mis au point un simulateur d'aides en ligne, qui vient s'ajouter au service de conseil personnalisé et gratuit que propose la structure. «Notre plus grand potentiel de réduire nos émissions de gaz à effet de serre réside dans tout ce qui touche le bâtiment, le chauffage, et l'isolation, c'est pourquoi les installations techniques comme les pompes à chaleur sont un élément clé pour décarboner les maisons», souligne Fenn Faber.

Une feuille de route détaillée

Au défi de la rénovation énergétique se rajoute un autre challenge: celui de l'augmentation constante du parc de logements. Cette croissance immobilière, qui va de pair avec celle du nombre d'habitants, mais aussi de travailleurs frontaliers, semble contradictoire avec l'ambition affichée d'une neutralité carbone à l'horizon 2050. Pourtant, «ce n'est pas incompatible», selon Georges Gehl. «Cela ne peut fonctionner que si on poursuit les efforts en matière d'efficacité énergétique afin de sortir des énergies fossiles», martèle-t-il, avant d'ajouter qu'en ce sens, «la Klima-Agence jour un rôle clé dans la mise en œuvre de ces mesures sur le terrain».

En la matière, le pays dispose de deux avantages, selon le spécialiste. Le premier réside dans les nombreuses aides financières octroyées pour l'isolation des bâtiments, l'installation de panneaux photovoltaïques ou celle de pompes à chaleur. «Il faut par ailleurs souligner que tous les nouveaux bâtiments répondent à des normes très strictes», rappelle le directeur du Climat, du Développement Durable et de l'Économie circulaire. Des «normes très poussées» également mises en avant par Fenn Faber, pour qui ces mesures permettront de «rendre cette croissance plus efficiente».

Parmi les mesures cruciales pour atteindre nos objectifs, se trouve la mise en place d'une entité nationale de l'accompagnement de la rénovation énergétique. Georges Gehl Directeur du Climat, du Développement Durable et de l'Économie Circulaire

Pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, mais avant tout à l'objectif de -55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, tous les moyens sont bons. Et ces moyens sont au nombre de 197, tous consignés au sein du Plan national de climat et d'énergie (PNEC) dont la mise à jour a été adoptée par le Conseil de gouvernement fin juillet. En véritable feuille de route, ce document reprend à la fois les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. «Parmi les mesures cruciales pour atteindre nos objectifs, se trouve la mise en place d'une entité nationale de l'accompagnement de la rénovation énergétique», met en avant Georges Gehl.

Selon les prévisions du Statec, les objectifs du Luxembourg seront remplis à l'horizon 2030 grâce à l'implémentation des mesures du nouveau PNEC.

Aux côtés de la création de cette nouvelle structure, se retrouvent notamment la promotion de l'électromobilité, la sortie progressive du chauffage fossile ou encore l'introduction d'un système de leasing social pour voitures électriques à destination des ménages à faible revenu. Selon le Statec, chargé d'élaborer les prévisions accompagnant le PNEC, l'implémentation de ces nouvelles mesures permettra au Luxembourg d'atteindre ses objectifs climatiques et d'efficacité énergétique. Alors que le PNEC, dans son ancienne version, aurait permis une réduction de 38% des émissions de CO2 à l'horizon 2030, sa mise à jour permet de revoir ce chiffre à la hausse, à -58%. De quoi permettre au Grand-Duché d'atteindre ses ambitions plus rapidement que prévu?