Pourquoi le commerce bio luxembourgeois se trouve-t-il en crise ?

Thomas Backes, l'un des directeurs de Naturata, ressent la concurrence des grandes chaînes qui misent de plus en plus sur les produits bio. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Les années de vaches grasses des produits bio au Luxembourg semblent être terminées pour le moment. Après une phase de croissance soutenue, le fournisseur Naturata, par exemple, a enregistré l'année dernière un résultat négatif de plus de 3,8 millions d'euros, selon son inscription au registre du commerce, contre près de 1,3 million d'euros l'année précédente. La société mère Oikopolis a enregistré un résultat négatif d'environ 2,6 millions d'euros. Le grossiste en produits alimentaires bio Biogros a également enregistré une perte de près de 189.000 euros en 2022.

Lire aussi :

Plusieurs événements gratuits accompagneront la 94e édition de la braderie

«Le commerce spécialisé bio au Luxembourg et dans les pays voisins traverse une crise profonde depuis maintenant presque trois ans», explique Thomas Backes, l'un des directeurs de Naturata et membre du comité de direction du groupe Oikopolis.

Pendant la pandémie, le chiffre d'affaires a augmenté

Les raisons de cette situation sont multiples, dit-il. Pendant la pandémie, les affaires se sont d'abord bien développées. Les consommateurs n'ont pas pu se rendre dans les restaurants pendant le confinement et ont dépensé plus d'argent pour des aliments de meilleure qualité. En 2020, Naturata affichait encore un bénéfice après impôts de 454.000 euros.

Mais la situation s'est visiblement détériorée au plus tard avec la guerre en Ukraine. «Il y a eu des difficultés d'approvisionnement et des augmentations de prix parfois énormes. À cela s'est ajoutée la hausse des coûts de l'énergie», explique Thomas Backes. «L'explosion des coûts dans différents domaines a eu pour conséquence que les consommateurs ont cherché des moyens d'économiser sur leurs achats».

Lire aussi :

La boucherie Kirsch quitte (déjà) le centre-ville

Concurrence des discounters

Par la suite, les consommateurs se seraient davantage tournés vers les supermarchés classiques. Ceux-ci font également de plus en plus concurrence aux commerçants spécialisés bio sur leur propre terrain. Même les discounters comme Lidl et Aldi élargissent continuellement leur gamme de produits bio et les commercialisent à des prix relativement bas. L'année dernière, Lidl Luxembourg a par exemple confirmé au Luxemburger Wort qu'il avait élargi son assortiment bio au Luxembourg à plus de 90 produits. «Notre objectif est d'augmenter chaque année de 10% le chiffre d'affaires réalisé avec les produits bio», expliquait l'entreprise.

Le commerce spécialisé bio au Luxembourg et dans les pays voisins traverse une crise profonde depuis maintenant presque trois ans. Thomas Backes, Geschäftsführer von Naturata

«La demande en produits alimentaires bio est toujours en hausse. Mais on observe un transfert des magasins spécialisés bio vers les supermarchés classiques et aussi vers les discounters», indique Thomas Backes. Conséquence : «Depuis 2021, nous enregistrons des baisses massives de chiffre d'affaires à deux chiffres. C'est un phénomène que nous n'observons pas seulement au Luxembourg, mais qui se produit également dans tous les pays voisins et en principe dans toute l'Europe».

Le recul du chiffre d'affaires enregistré par le commerce bio au Luxembourg est pratiquement identique à celui observé en Allemagne, en France et en Belgique. En Allemagne, des chaînes comme Superbiomarkt, Basic ou Reformhaus Bacher ont dû déposer le bilan l'année dernière.

Lire aussi :

Le Nutri-score, un outil particulièrement plébiscité par les jeunes au Luxembourg

Fermetures de magasins au Luxembourg

Pour faire face à l'effondrement de son chiffre d'affaires, l'entreprise a mis en place depuis l'année dernière des mesures d'économie «au niveau des frais de personnel, des achats et des frais généraux de l'entreprise», écrit Naturata dans son rapport d'activité de 2022. Selon ce document, la société peut «poursuivre l'année en cours sans problèmes majeurs de trésorerie», mais elle prévoit des problèmes plus importants au-delà de 2023 «si la conjoncture ne s'améliore pas d'ici là».

Concrètement, le programme de réduction des coûts a conduit à la fermeture du magasin Naturata de Steinsel, neuf mois seulement après son ouverture, en raison de la situation économique. Fin juillet, le magasin d'Altrier a suivi. «Mais cela devrait s'arrêter là, aucune autre fermeture n'est prévue», explique Thomas Backes. «Il s'agissait des magasins les plus difficiles en termes de situation et de structure des coûts. Mais nous allons essayer de compenser cela avec les magasins proches et de servir les clients au mieux». D'une manière générale, on constate que plus on se rapproche de la capitale, plus les sites ont tendance à être rentables.

À Munsbach, le groupe Oikopolis possède son propre fournil dans lequel sont fabriqués les produits destinés aux magasins au Luxembourg. © PHOTO: Anouk Antony

Avantages en termes de coûts des chaînes de supermarchés

En ce qui concerne les coûts, il est difficile de rivaliser avec les chaînes de supermarchés établies, explique-t-il. «Elles disposent de structures bien plus grandes et peuvent profiter d'économies d'échelle correspondantes pour les achats et la logistique. Il y a une différence entre acheter par palettes comme le commerce spécialisé et acheter des camions entiers ou des conteneurs maritimes. Dans ce cas, on peut bien sûr travailler de manière plus économique».

Mais dans de nombreux domaines, on ne veut pas non plus faire concurrence par les prix, dit le manager. Il fait référence à la campagne du discounter Penny du mois dernier, qui visait à montrer de combien le prix des denrées alimentaires serait plus élevé si l'on tenait compte des coûts indirects pour la nature et le climat. «Un élevage respectueux des animaux, le renoncement aux antibiotiques et aux pesticides et engrais chimiques de synthèse - tout cela nécessite un effort accru et se reflète dans le coût des aliments», explique-t-il.

Lire aussi :

Huit conseils pour les gourmets au Luxembourg

Le groupe Oikopolis essaie de couvrir lui-même une partie de la chaîne de production. «Nous exploitons par exemple notre propre petite laiterie BIOG', dans laquelle nous fabriquons nos produits laitiers. Ensuite, nous avons à Munsbach la ''Bakhaus'' bio avec douze boulangers. Bien sûr, on ne peut pas y produire à des coûts aussi bas que dans les boulangeries industrielles», souligne Thomas Backes. «Cela commence par l'utilisation des marchandises et se poursuit par les frais de personnel et d'organisation. Mais nous voulons malgré tout conserver cette structure afin de pouvoir proposer des produits de qualité supérieure en toute transparence».

Un optimisme prudent

Thomas Backes assure qu'il n'est pas non plus question d'économiser sur les fournisseurs. «Nous attachons beaucoup d'importance à ce que les producteurs et nos agriculteurs reçoivent une rémunération équitable et qu'il n'y ait pas de dumping sur les prix», dit-il. «Avec les chaînes qui n'accordent de l'importance qu'au prix, cela ne joue évidemment aucun rôle». L'entreprise emploie environ 170 personnes, le groupe Oikopolis près de 300 - tous au Luxembourg. «Le pays est comparativement cher en tant que site de production. Il est donc presque impossible d'exporter des produits à l'étranger».

Lire aussi :

L'interdiction du plastique met en difficulté les commerçants luxembourgeois

Toujours est-il, dit-il, que le prix des aliments conventionnels a lui aussi augmenté ces derniers mois, car les coûts plus élevés des engrais, des pesticides et du carburant se sont également répercutés sur ceux-ci. «La différence de prix entre les produits conventionnels et les produits biologiques s'est donc entre-temps nettement réduite», dit-il.

Il se montre prudemment optimiste pour les prochains mois. «Nous partons du principe que la situation va maintenant se stabiliser. Nous remarquons depuis environ deux mois une légère reprise dans les chiffres de vente», dit-il. En revanche, il ne s'attend pas à une énorme augmentation, car la prochaine crise est déjà là pour de nombreux consommateurs. En raison du niveau plus élevé des taux d'intérêt, Thomas Backes craint que les consommateurs cherchent à compenser les charges croissantes liées aux prêts bancaires en réduisant leur budget consacré aux produits alimentaires bio.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon