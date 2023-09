Pourquoi le Parlement a-t-il 60 députés ?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Le nombre de députés à la rue du Marché-aux-Herbes a fortement évolué depuis le début du 20e siècle. Alors qu'en 1925, 48 députés siégeaient au Parlement, ce nombre n'a cessé d'augmenter au cours des décennies suivantes pour atteindre un pic de 64 députés en 1984.

Cette augmentation était directement liée à l'évolution de la population résidente, mais elle a entraîné des déséquilibres entre les différentes circonscriptions, les régions les moins peuplées étant mathématiquement moins représentées à la Chambre.

Lire aussi :

Les élections du 8 octobre expliquées dans le moindre détail

Afin de garantir un «certain équilibre» entre les élus, qui proviennent principalement de l'est et du nord du pays, le législateur a décidé ce qui suit : le nombre de députés sera limité à 60, à raison d'un député pour 5.550 habitants dans chaque circonscription.

Il s'agit là d'un consensus qui a été trouvé dans les années 1980 et qui ne devrait pas changer dans un avenir proche. En effet, malgré les prévisions démographiques qui prévoient que le Luxembourg comptera plus de 900.000 habitants en 2050, la Chambre assure qu'«il n'est pas question pour l'instant de revoir le nombre de 60 députés». Ainsi, la révision constitutionnelle du 20 décembre 1988 reste déterminante.

Le cumul des mandats est-il encore possible ?

Oui. Bien que la suppression du cumul des mandats soit inscrite comme objectif dans les deux accords de coalition DP-LSAP-Déi Gréng de 2013 et 2018, le cumul des mandats au niveau local et national reste une réalité en 2023, année de super-élections. Preuve en est que 42 des 60 députés actuels ont été élus le 11 juin dans les nouveaux conseils municipaux. Cela représente 70% des députés qui combinent encore pour quelques semaines un mandat national avec un mandat communal.

Comment éviter les conflits d'intérêts des députés ?

Depuis 2014, les députés sont soumis à un code de conduite qui «vise à réglementer le comportement des députés en cas d'éventuels conflits d'intérêts», comme l'indique le site Internet du Parlement. Concrètement, cela signifie que chaque député doit publier en ligne ses revenus et ses intérêts financiers. Pendant son mandat, un député ne peut pas accepter de cadeaux dont la valeur estimée dépasse 150 euros. Les frais de voyage, de logement et de séjour ne peuvent pas non plus être pris en charge par des tiers.

Le code de conduite, qui figure dans le règlement intérieur de la Chambre, prévoit qu'en cas de violation avérée des règles, «la sanction peut consister en un avertissement, un blâme avec inscription au procès-verbal ou un blâme avec exclusion temporaire». Un membre reconnu coupable peut également «être exclu de la participation à certaines réunions de la commission pour une durée maximale de six mois», mais aussi «être exclu de l'élection à une fonction de la Chambre ou de ses organes».

Lire aussi :

«Smartwielen», l’outil qui ambitionne d’«éclairer les électeurs»

Dans les cinq derniers rapports du Comité consultatif sur la conduite des députés, il n'a été fait mention que d'une seule «procédure concernant une éventuelle violation du code de conduite». Cela s'est produit lors de la session 2019-2020 et concernait un député de Déi Gréng. Auparavant, l'ADR avait donné une indication. L'enquête menée par la commission a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation du code de conduite.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon