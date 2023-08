Pourquoi le taux d'échec au permis de conduire ne cesse d'augmenter

Le ministre Bausch évoque notamment un changement des habitudes liées à la mobilité et confirme que plus d'un examen sur deux au permis pratique se solde par un échec au Grand-Duché.

Les examinateurs, qui sont tous agréés par l'État et assermentés, n'ont pas pour but de piéger le moindre candidat. © PHOTO: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Plus d'un examen du permis pratique sur deux se solde par un échec au Luxembourg. Une donnée qui ne fait qu'augmenter d'année en année (45,1% en 2018 contre 52,5% en 2022). C'est beaucoup et même plus que les pays voisins, comme l'explique le ministre de la Mobilité François Bausch (déi Greng) en réponse à une question parlementaire de Nancy Arendt (CSV). En effet, le taux de réussite à l'examen pratique du permis de conduire allemand est d'environ 40 %, 42% en France et 45% en Belgique.

Lire aussi :

À moto, le danger est plus présent que jamais

Comment l'expliquer néanmoins? Pour le ministre, qui cite plusieurs experts, il y a eu un changement d'approche drastique des jeunes conducteurs vis-à-vis du permis. En d'autres termes, les habitudes liées à la mobilité ont changé. Le ministre fait notamment référence à l'évolution de la mobilité alternative ou l'utilisation des transports publics gratuits. «Les jeunes conducteurs ne se forment plus avec la voiture familiale et ne sont plus autant sur la route qu'auparavant».

Vers davantage d'heures obligatoires

Ceux-ci ne développent donc pas tout de suite les réflexes et les automatismes liés à la conduite avant de passer leur permis. Sans compter que l'augmentation des trottinettes et des cyclistes dans le trafic nécessite toujours plus d'attention de la part des conducteurs. Afin de répondre à ces évolutions, «l'accent mis sur l'éducation doit être plus efficace», insiste François Bausch. Il plaide ainsi pour une réforme de l'apprentissage concernant le nombre d'heures obligatoires. «Afin de réduire le taux d'échec».

Lire aussi :

Les radars luxembourgeois : techniquement efficaces et extrêmement lucratifs

Un point également soulevé par Fernand Mayer, président de l'association des moniteurs de conduite, en janvier dernier. «Ils ne font tout simplement pas assez d'heures», explique-t-il. Le conducteur novice classique serait en outre moins passionné par l'automobile. Beaucoup n'ont jamais touché un volant, mais s'attendent à avoir le contrôle de la voiture du premier coup. «De nombreux parents comparent l'examen de conduite actuel avec le leur, qui remonte souvent à des décennies - sans tenir compte du fait que les conditions ont changé (...) A l'époque, les routes étaient nettement moins fréquentées, et les examinateurs étaient souvent moins sévères. Les gens doivent comprendre l'importance de la sécurité routière et qu'il n'y a pas de honte à prendre plus d'heures de conduite».

Le coût moyen d'un permis? 1.600 euros

François Bausch rappelle également que les examinateurs, qui sont tous agréés par l'État et assermentés, n'ont pas pour but de piéger le moindre candidat.

Lire aussi :

Ce permis à points virtuel méconnu des Belges au Luxembourg

Évidemment, passer son permis représente un sacré investissement. Néanmoins, François Bausch affirme que le coût de la formation et de l'examen n'est pas plus haut que dans d'autres pays, bien au contraire. Selon lui, le prix moyen, pour la théorie et 16 heures de pratique, revient environ à 1.600 euros. «Un coût qui peut varier d'une auto-école à l'autre, car les prix ne sont pas réglementés». Notons également qu'en cas d'échec, le participant devra débourser 750 euros de plus.

À l'étranger, selon l'ADAC, association automobile allemande, le prix d'un permis de conduire en Allemagne est compris entre 2.106 et 4.456 euros selon le nombre d'heures nécessaires pour passer l'examen. En Belgique, celui-ci tourne autour de 1.700 euros et en France autour de 1.800 euros.