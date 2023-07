Pourquoi les bureaux satellites fleurissent près des frontières

Le télétravail n'est possible que de manière limitée pour de nombreux travailleurs, en particulier frontaliers. Soucieuses de leur bien-être et de la rétention des talents, les entreprises se rapprochent d'eux.

Durant deux ans, de nombreux travailleurs résidents ont pu tester à fond les avantages et les inconvénients du télétravail pendant la pandémie. Pour les frontaliers en particulier, cette parenthèse loin des embouteillages quotidiens sur les autoroutes du pays fut un soulagement. Lorsque les dispositions fiscales spéciales avec les pays voisins ont pris fin l'été dernier, la plupart d'entre eux ont dû retourner au bureau.

Le fait que, par la suite, les résidents aient pu continuer à bénéficier du «home office» alors que les frontaliers devaient à nouveau faire leur trajet quotidien a été considéré par plus d'un manager comme un danger pour la paix sociale. Pour continuer à satisfaire les employés, qui s'étaient entre-temps habitués à un niveau de flexibilité plus élevé, certaines des plus grandes entreprises du pays ont ouvert une série de bureaux satellites afin de permettre à leurs employés de se déplacer plus rapidement.

Travailler de manière décentralisée pour améliorer la satisfaction des employés

Dernièrement, Banque Raiffeisen a annoncé mi-juillet l'ouverture de cinq bureaux satellites afin de permettre un travail plus «décentralisé». Au total, 80 postes de travail ont été aménagés dans les nouvelles antennes de Steinfort, Differdange, Kayl, Mondorf-les-Bains et Niederfeulen. D'ici la fin de l'année, un bureau supplémentaire sera ajouté à Wasserbillig. D'un point de vue fiscal, rien ne change pour les employés qui travaillent à partir d'ici, car les bureaux se trouvent sur le territoire luxembourgeois, tout en étant «proches des frontières du pays et/ou faciles d'accès», comme le souligne la banque.

«Les bureaux satellites permettent aux collaborateurs de réduire les problèmes de mobilité et l'empreinte CO₂ qui en découle, tout en assurant une plus grande équité dans le nombre de jours de télétravail réalisables pour les non-résidents par rapport aux résidents», écrit la banque. Chaque année, jusqu'à 100 jours de travail décentralisé sont ainsi autorisés, en additionnant les jours de télétravail réellement effectués et le travail dans l'un des bureaux satellites.

BGL BNP Paribas propose également à ses employés d'accéder pour un nombre limité de jours à des espaces de bureaux situés à proximité des frontières française et belge. Plus de 130 postes de travail sont ainsi disponibles dans le bureau de Bettembourg et, depuis juin, près de 50 postes de travail sont disponibles à Windhof. Les collaborateurs de la banque peuvent utiliser les sites satellites un ou deux jours par semaine, fait savoir l'entreprise.

Trois des «Big Four» avec des antennes

Le principe des bureaux satellites est également utilisé par les cabinets d'audit et de conseil du pays. Trois des «Big Four» ont en effet des bureaux supplémentaires à proximité de la frontière. Bien avant la pandémie, à l'automne 2018, Deloitte avait ouvert un deuxième bureau à Belval pour certaines équipes. Une fois la crise sanitaire passée, ce bureau a été transformé en antenne satellite pour tous les collaborateurs de Deloitte. «Situé à proximité des frontières française et belge, il offre une flexibilité supplémentaire aux non-résidents vivant à proximité et devant se conformer à des règles fiscales», écrit le cabinet en réponse à une question.

KPMG a de son côté ouvert en novembre dernier un bureau d'une capacité de 120 places pour les navetteurs français. Pour les frontaliers de Belgique, 55 postes de travail sont disponibles à Windhof depuis octobre. Le taux d'occupation est de 50% à Windhof et de 40% à Belval, précise le cabinet. Les employés doivent toutefois venir au moins deux jours par semaine au siège social. «C'est important pour la culture d'entreprise, la collaboration et l'expérience d'apprentissage», explique l'entreprise dans un communiqué. «L'expérience montre que nos collaborateurs ressentent le besoin de rencontrer leurs collègues, c'est pourquoi ils préfèrent le siège social qui est presque entièrement occupé».

Neuvième employeur du Grand-Duché, PwC occupe pas moins de sept antennes, dont une grande partie a été créée avant le début de la pandémie : Wemperhardt depuis 2018 avec 23 postes de travail, Oberpallen depuis juin 2019 (67), Wecker depuis juin 2019 (45), Belval depuis décembre 2019 (60), Mondorf depuis mars 2022 (72) ainsi que Dudelange depuis juillet 2022 (79) et Pétange (56) ont été ouverts en juillet 2022. Selon l'entreprise, tous les travailleurs frontaliers, qui représentent tout de même environ la moitié du personnel, en font usage.

1 / 5 Dans les bureaux de PwC à Mondorf-les-Bains. © PHOTO: Chris Karaba

«Bien entendu, les résidents peuvent également utiliser ces bureaux, en particulier s'ils habitent à proximité de ces bureaux», explique Dominique Laurent, le Managing Director de PwC Luxembourg. Selon lui, chaque employé doit travailler au moins un jour par semaine dans l'un des bureaux principaux, le reste du temps pouvant également être travaillé à domicile, en tenant compte des règles fiscales et de sécurité sociale.

Influence sur le sentiment d'appartenance

Dominique Laurent souligne que le concept des bureaux satellites est bien accepté par les collaborateurs. «Les plus demandés sont occupés presque tous les jours», dit-il. Selon lui, ils contribuent à améliorer non seulement le bilan CO₂ et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des collaborateurs, mais constituent également un avantage pour la recherche de jeunes talents. «Comme il ne nous est pas possible de rapprocher nos employés de leurs bureaux en raison du prix des logements, nous rapprochons nos bureaux de nos employés», explique-t-il.

Pour BGL également, la lutte pour les talents a été une motivation centrale dans la décision d'installer des bureaux satellites. «La possibilité de travailler à distance sur l'un de nos deux sites satellites (...) consolide le positionnement de la banque pour attirer les meilleurs profils», explique la banque. L'augmentation de la satisfaction des collaborateurs est citée par toutes les entreprises interrogées comme un effet positif de la mesure.

Comme il ne nous est pas possible de rapprocher nos collaborateurs des bureaux en raison du prix des logements, nous rapprochons nos bureaux de nos collaborateurs. Dominique Laurent Managing Director, PwC Luxembourg

EY est le seul des «Big Four» à renoncer aux bureaux satellites. «EY Luxembourg est déterminé à rester en phase avec le marché et à répondre aux attentes des nouvelles générations. Cependant, l'ouverture de bureaux satellites ne fait pas partie de notre stratégie pour le moment», explique l'entreprise dans un communiqué. «Nous accordons une grande importance à la flexibilité des horaires de travail et au télétravail, mais nous pensons que le transfert de connaissances et la collaboration entre les équipes sont favorisés par une présence commune dans nos bureaux».

Le marché immobilier ne peut pas répondre à la demande

Perdre le sentiment d'appartenance en ne fréquentant plus ou de moins en moins le siège d'une société. C'est là un risque concret perçu par certaines entreprises. Des acteurs comme KPMG ont donc fixé un temps minimum durant lequel les collaborateurs doivent être présents au siège social.

Parmi les entreprises interrogées, PwC est la seule à indiquer vouloir encore élargir son offre de bureaux satellites. «Nous continuons à chercher des solutions dans le sud du pays pour nos frontaliers français, mais aussi pour des sites au Luxembourg, où vit une grande partie de nos collaborateurs. Notre objectif est de doubler le nombre de places disponibles d'ici trois ans», explique Dominique Laurent.

Il voit un défi dans le marché immobilier, qui doit répondre à la demande croissante de ce type de bureaux satellites. «La situation devrait s'améliorer au cours des trois prochaines années, mais les problèmes de mobilité de nos collaborateurs ne feront qu'empirer dans l'intervalle», dit-il.

