Pourquoi les voitures d'entreprise ont plus souvent un moteur électrique

Sur les quelque 450.000 voitures particulières immatriculées au Luxembourg, environ 10% (46.572) étaient enregistrées fin mai auprès de sociétés de leasing. Cela signifie que près d'une voiture sur dix est une voiture de société, car ce sont surtout les entreprises qui louent des voitures. Les employés, pour la plupart des cadres d'entreprises, peuvent alors utiliser ces véhicules pour leurs déplacements professionnels, mais aussi personnels.

Au total, le nombre de voitures en leasing a augmenté de 16% depuis 2018. 16,2% des véhicules en leasing actuellement immatriculés, soit (7.557 véhicules) sont entièrement électriques et 6.301 (13,5%) sont des hybrides plug-in.

Comme le montrent les derniers chiffres, les prestataires de leasing autorisent de plus en plus les voitures électriques. Et c'est voulu: la réforme fiscale lancée l'année dernière avec une période de transition jusqu'en 2025 favorise les voitures électriques comme voitures d'entreprise et rend celles à moteur à combustion plus chères, c'est-à-dire moins attractives.

En 2022, 12.667 voitures ont été immatriculées dans des sociétés de leasing, dont 3.199 (25,3%) électriques et 1.871 (14,7%) hybrides rechargeables. Comme le montrent les derniers chiffres de la SNCA, 6.891 nouvelles voitures ont été immatriculées en leasing entre janvier et fin mai, dont 2.370 (34,4%) électriques et 923 (13,4%) hybrides rechargeables.

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'objectif gouvernemental de 49% de voitures électriques dans le pays, y compris pour les voitures de fonction. En fait, l'objectif devait être atteint en 2030, la réforme législative commençant à porter ses fruits.

Important pour la déclaration d'impôts

Il existe différentes manières pour les employeurs de mettre des voitures de société à la disposition de leurs collaborateurs, ou de facturer leur utilisation. Deux possibilités sont soit un livre de bord, soit une participation forfaitaire. Dans le premier cas, l'employé tient un registre dans lequel sont inscrits les kilomètres parcourus à des fins professionnelles. L'avantage pécuniaire mensuel évalué selon la méthode du carnet de route est soumis à la retenue à la source de l'impôt sur le salaire et à la sécurité sociale dans le cadre des revenus du travail salarié.

Si l'employeur met une voiture de service à la disposition du travailleur contre une participation forfaitaire fixe à l'entretien, respectivement aux frais de leasing ou de location, qui sont ensuite déduits du salaire net du travailleur, ce montant est déduit de l'«avantage en nature». La participation aux frais de leasing déductibles est toutefois limitée à 20% des frais pris en charge par l'employeur, comme l'indique l'administration fiscale sur son site Internet.

La mise à disposition d'une voiture de service à un employé pour son usage privé constitue fiscalement une prestation en nature (avantage en nature). L'impôt sur le revenu ainsi que les cotisations à la sécurité sociale sont dus sur cet avantage en nature.

La réforme fiscale a modifié le pourcentage utilisé pour calculer l'avantage en nature d'un travailleur qui utilise une voiture de service.

En cas d'immatriculation d'un véhicule ou de signature d'un contrat entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, une distinction était faite entre les voitures à essence et les voitures diesel, elles étaient calculées à 1,7 et 1,8% dans la catégorie d'émissions la plus élevée (plus de 150 grammes de CO₂ par kilomètre), les voitures purement électriques et à hydrogène à 0,5%.

Des exemples de calcul montrent la différence

Depuis 2023, le nombre de catégories d'émissions polluantes a été augmenté d'une, pour la plus élevée, l'avantage en nature est désormais calculé jusqu'à 1,8%, aussi bien pour les moteurs diesel que pour les moteurs à essence.

Les taux de calcul ont donc augmenté de 0,2% pour la majorité des véhicules - à moteur thermique émettant plus de 80 g/km de CO₂. Le taux pour les véhicules électriques plus puissants (plus de 18 kWh/100 km) est passé de 0,5 à 0,6%; le taux pour les véhicules à hydrogène est de 0,5%.

Avant la réforme, l'avantage en nature était évalué forfaitairement à 1,5% par mois du prix du véhicule neuf, options et TVA comprises. Il en va de même pour l'évaluation des véhicules d'occasion.

Pour un prix de voiture neuve de 35.000 euros, selon l'ancien forfait de calcul avec un taux de 1,5 pour cent, l'avantage en nature mensuel imposable était de : 1,5 pour cent x 35.000 = 525 euros. Avec un taux de 1,8, le montant est de 630 euros. Avec le taux de calcul pour les voitures électriques les plus puissantes (0,6%), le montant est de 210 euros.

La part des véhicules électriques et hybrides dans notre flotte a été multipliée par cinq au cours des trois dernières années Alban Aubrée Responsable financier chez EY Luxembourg

À partir de 2025, le taux d'imposition sera alors de 2% pour tous les moteurs à combustion, indépendamment de la classe d'émission de CO₂ du véhicule. Les taux d'imposition pour les voitures électriques seront augmentés et atteindront de 1% à 1,2%, selon la puissance du véhicule, le même niveau que les taux d'imposition actuels pour les véhicules à moteur à combustion. Le taux applicable aux véhicules équipés de piles à combustible à l'hydrogène est porté à 1%.

On voit aisément que la politique vise à obtenir, notamment pour la période de transition jusqu'au 1er janvier 2025, davantage de voitures électriques à batterie comme voitures de société grâce aux avantages fiscaux. Les voitures de société à moteur thermique seront plus chères à partir de 2025 et moins intéressantes pour une utilisation privée, car les coûts annuels supplémentaires seront plus élevés que l'achat ou la location privée d'une telle voiture. Selon les statistiques d'immatriculation, les entreprises tiennent également compte de cet aspect.

Alban Aubrée, responsable financier chez EY Luxembourg, explique à ce sujet: «Notre parc automobile se compose d'environ 500 véhicules. La part des véhicules électriques et hybrides dans notre flotte a été multipliée par cinq au cours des trois dernières années et les commandes actuelles sont composées à 60% de véhicules hybrides ou électriques.» L'entreprise s'est fixé pour objectif d'atteindre zéro émission nette au niveau mondial en 2025. Les sociétés de leasing qui proposent les voitures s'orientent également vers les voitures électriques.

Plus de 800 collaborateurs du groupe BNP Paribas au Luxembourg disposent également d'une voiture de société, fait savoir la porte-parole de l'entreprise Eliane Thines. La part des véhicules électrifiés représente 78% des commandes de nouveaux véhicules actuellement en cours.

Dominique Roger, directeur général d'ALD Automotive, confirme : «Oui, si l'on regarde les commandes que nous enregistrons depuis le début de cette année, 32% sont des voitures électriques». ALD Automotive estime que sur ses 16.000 véhicules en leasing opérationnel avec des clients professionnels, environ 12.200, soit 76%, sont des voitures de fonction faisant partie du package salarial.

Et l'électricité verte ?

Pour les entreprises qui mettent des voitures de société à la disposition de leurs collaborateurs, il est donc également important de proposer des possibilités de recharge - et de l'électricité verte. Outre les grandes entreprises comme Post Luxembourg - environ 250 voitures de société individuelles sont utilisées par les collaborateurs - ou le groupe BNP Paribas, qui met à la disposition des collaborateurs 70 places de chargement avec de l'électricité verte, il y a aussi des entreprises plus petites qui n'ont parfois pas de stations de chargement ou d'installation solaire propre pour produire de l'électricité. De même, tous ceux qui ont une voiture d'entreprise ne disposent pas d'une borne de recharge ou d'une installation solaire à leur domicile.

Pour parer au risque que les voitures d'entreprise soient bientôt majoritairement des voitures électriques, mais qu'il n'y ait pas assez de possibilités de recharge, les ministères de l'Économie et de l'Énergie ont mis en place l'année dernière un régime de subventions pour les petites et moyennes entreprises, qui expirera à la fin de l'année prochaine.

L'État prend en charge la moitié des coûts des bornes de recharge jusqu'à un plafond de 40.000 euros et 60% des coûts de raccordement au réseau jusqu'à un plafond de 60.000 euros. Selon le ministère de l'Énergie, environ 70 entreprises ont jusqu'à présent demandé cette subvention pour un total de 944 stations de recharge. Il n'est donc pas encore clair si le plein d'électricité sera fait à partir de sources renouvelables. Selon Frank Maas, de l'Automobile Club du Luxembourg (ACL), 85% de l'électricité au Luxembourg est un mélange d'électricité importée de différentes sources. C'est pourquoi le club favorise l'ouverture technologique en matière de propulsion automobile, y compris les carburants électriques ou l'hydrogène.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation : Charles Michel