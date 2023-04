Pourquoi une des classes d'impôt pose problème depuis 30 ans

Fiscalité Entre «social» et «inqualifiable»

Pour les uns, la classe d'imposition 1a est un «élément social», pour les autres, elle alimente le risque de pauvreté des familles monoparentales.

Les familles monoparentales, les veufs, les personnes seules de plus de 65 ans - voilà ce que ces trois groupes de population ont en commun : ils sont les plus exposés au risque de pauvreté et tombent tous dans la classe d'imposition 1a. Alors que le risque de pauvreté pour les familles monoparentales au Luxembourg est d'environ 42,9%, selon la réponse de la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) à une question parlementaire des Pirates, 7,4% des retraités vivent sous le seuil de pauvreté.

La meilleure façon d'expliquer la situation des veufs dans ce pays est de se référer à l'année 2016. A l'époque, la pétition de Viviane Hansen-Adams contre le reclassement des veufs de la classe d'imposition 2 à la classe d'imposition 1a avait recueilli 8.540 signatures. Lors de l'audition publique au Parlement, elle a expliqué comment elle avait perdu 12 % de ses revenus en raison du décès de son mari des suites d'un cancer. Et ce, en raison du reclassement fiscal dans la classe d'impôt 1a. Depuis 2016 et malgré une réforme fiscale en 2017, rien n'a changé non plus.

Des désavantages

Plus de 30 ans après l'introduction de la classe d'imposition 1a, les personnes concernées se plaignent des désavantages qu'elle entraîne. Aujourd'hui, après celle de Viviane Hansen-Adams en 2016, une nouvelle pétition publique, qui a recueilli plus de 5.000 signatures au cours des 40 derniers jours, remet le sujet sur la table : elle demande la suppression de la classe d'imposition 1a - une mesure qui, selon les factures de l'administration fiscale, coûterait 350 millions d'euros par an à l'État.

Ce que la pétition critique exactement : «Une perte de revenus due à une politique qui pénalise les conjoints qui ont décidé de se séparer constitue une discrimination où la décision est financièrement pénalisée. De plus, un parent ayant des enfants à charge ne doit pas être considéré comme célibataire», peut-on lire dans la pétition. Concrètement, après des événements qui changent la vie, comme un divorce ou un décès, les gens sont confrontés, après une période de transition trop courte, au fait que leurs frais restent les mêmes, mais qu'ils doivent payer plus d'impôts en raison de leur reclassement. D'où la question qui se pose : pourquoi la classe d'imposition 1a existe-t-elle ?

“ Si tout le monde se retrouvait dans la classe d'imposition 2, certains seraient encore désavantagés. ” Guy Heintz, ex-directeur de l'administration fiscale

La fin des séparations fictives

En 1990, la coalition du CSV et du LSAP a introduit la classe d'impôt 1a dans le cadre d'une grande réforme fiscale. Mais lorsque près de 40.000 personnes ont été transférées dans la classe d'imposition 1a, moins avantageuse, au cours de l'année fiscale 1991, le mécontentement était grand. Et ce, alors que la réforme fiscale aurait dû résoudre un problème du système fiscal de l'époque, comme l'explique l'ex-directeur de l'administration fiscale Guy Heintz au Luxemburger Wort. «A l'époque, les couples se séparaient fictivement pour passer dans une classe fiscalement plus avantageuse. Dès les années 1980, on a discuté de la manière dont on pourrait empêcher les gens d'abuser de cette faille du système fiscal».

Avant 1990, il existait les classes d'imposition I, II et III. Les couples mariés avec enfants appartenaient à la classe d'imposition III. Pour passer à la classe d'imposition II, plus avantageuse, à laquelle les divorcés accédaient dans les cinq ans, les couples divorçaient sur le papier.

Sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Jacques Santer (CSV) et de son ministre des Finances Jean-Claude Juncker (CSV), il devait donc être mis fin à la discrimination du mariage. Après que le Conseil économique et social eut rendu un avis dans le cadre de la réforme fiscale, dans lequel il se prononçait en faveur d'un système binaire de classes d'imposition, le ministre des Finances Jean-Claude Juncker a toutefois décidé de ne pas le faire. Les parents isolés, les veufs et les personnes seules de plus de 65 ans n'ont pas été intégrés dans la classe d'imposition 1, moins avantageuse pour eux, mais une solution transitoire a été trouvée pour eux : c'est ainsi que la classe d'imposition 1a a été créée entre la 1 et la 2.

Sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Jacques Santer (CSV) et de son ministre des Finances Jean-Claude Juncker (CSV), il devait donc être mis fin à la discrimination du mariage. Après que le Conseil économique et social eut rendu un avis dans le cadre de la réforme fiscale, dans lequel il se prononçait en faveur d'un système binaire de classes d'imposition, le ministre des Finances Jean-Claude Juncker a toutefois décidé de ne pas le faire. Les parents isolés, les veufs et les personnes seules de plus de 65 ans n'ont pas été intégrés dans la classe d'imposition 1, moins avantageuse pour eux, mais une solution transitoire a été trouvée pour eux : c'est ainsi que la classe d'imposition 1a a été créée entre la 1 et la 2.

Aujourd'hui encore, les veufs après le décès de leur conjoint ou les divorcés restent trois ans dans la classe d'imposition 2, plus avantageuse, avant d'être transférés, après cette période de transition, dans la classe d'imposition 1a, qui est progressive et doit être plus avantageuse en fonction des revenus.

«La classe d'impôt 1a est structurée de manière progressive, de sorte que la charge fiscale des bas et moyens revenus est proche de la classe 2 et celle des revenus plus élevés proche de la classe 1», explique Guy Heintz. Une progressivité qui a dû être adaptée au fil du temps : «Au début, elle était beaucoup trop flagrante. Elle augmentait si rapidement que certains devaient payer plus de 60% d'impôts supplémentaires d'une tranche à l'autre - et payaient donc plus d'impôts que dans la classe d'imposition 1».

“ En cas de divorce ou de décès, les frais ne diminuent pas. Il reste simplement moins de net du brut. ” Martine Hansen (CSV)

Le CSV ne se considère pas comme un «fétichiste des tranches d'imposition»

Mais qu'en pensent aujourd'hui les partis qui ont introduit cette classe d'impôt il y a 30 ans - surtout le CSV, à l'instigation duquel la classe d'impôt 1a a été introduite en 1990 par son ministre des Finances de l'époque, M. Juncker ?

«Si on avait suivi la recommandation du Conseil économique et social il y a 30 ans, ces personnes seraient aujourd'hui dans la classe d'imposition 1. Cela aurait été dramatique !», déclare la coprésidente du groupe CSV Martine Hansen. Ce n'était pas une «erreur» d'introduire cette classe d'impôt, mais elle comprend les critiques qui lui sont régulièrement adressées. «En cas de divorce ou de décès, les frais ne diminuent pas. Il reste simplement moins de net du brut».

Le risque de tomber dans la pauvreté est réel. Par sa propre expérience, Martine Hansen a remarqué à quel point le passage à la classe d'imposition 1a, moins favorable, fait une différence au quotidien. «Après mon divorce, j'avais certes un certain revenu grâce à mon travail dans une école. Mais on se rend compte qu'il diminue et qu'il faut faire attention aux frais». Avec un tel revenu, il était possible de se maintenir à flot, «mais sans cela, cela aurait été difficile», dit-elle.

Le risque de tomber dans la pauvreté est réel. Par sa propre expérience, Martine Hansen a remarqué à quel point le passage à la classe d'imposition 1a, moins favorable, fait une différence au quotidien. «Après mon divorce, j'avais certes un certain revenu grâce à mon travail dans une école. Mais on se rend compte qu'il diminue et qu'il faut faire attention aux frais». Avec un tel revenu, il était possible de se maintenir à flot, «mais sans cela, cela aurait été difficile», dit-elle.

Pour ces raisons, les chrétiens-sociaux ne sont aujourd'hui «pas fétichistes des tranches d'imposition». Une abolition est envisageable à moyen terme pour le CSV. Il est plus important d'introduire des mesures rapidement applicables. Celles-ci seraient : un taux d'imposition initial de 30.000 euros, une progressivité dans la classe d'imposition 1a qui interviendrait plus lentement et une augmentation de la période de transition de la classe d'imposition 2 à la classe d'imposition 1a de trois à cinq ans.

LSAP : la réforme fiscale de 1990 serait plus «progressive» sans le CSV

Le partenaire de coalition du CSV en 1990, le LSAP, a tout autant adapté et fait évoluer son discours 30 ans plus tard. «Si j'avais le choix aujourd'hui entre laisser les parents isolés dans la classe d'imposition 2 ou les transférer dans la classe d'imposition 1a, je préférerais la première solution», déclare le vice-président de la Chambre Mars Di Bartolomeo (LSAP), qui était déjà député au Parlement en 1990, lorsque la réforme fiscale a été approuvée. La classe d'impôt 1a n'a pas été une erreur - si le LSAP avait agi seul, il aurait toutefois agi différemment, admet-il: «Si nous avions mené cette réforme seuls, elle aurait sans doute été plus progressive qu'elle ne l'est devenue avec le CSV».

Selon lui, il est important aujourd'hui de poursuivre ce qui a été commencé en 1990 : protéger les veufs, les parents isolés et les personnes seules de plus de 65 ans contre le risque de pauvreté. Ce qui commence par redéfinir ce qu'est un ménage, estime Di Bartolomeo : «Pour moi, on ne peut pas réduire un ménage au fait qu'il soit composé de deux adultes. Un parent seul avec son enfant est tout autant un ménage».

“ Si nous avions mené cette réforme seuls, elle aurait sans doute été plus progressive qu'elle ne l'est devenue avec le CSV. ” Mars Di Bartolomeo (LSAP)

Si l'individualisation de l'imposition devait continuer à se faire attendre à l'avenir et si une grande réforme fiscale n'intervenait pas rapidement, le LSAP souhaiterait, tout comme le CSV, porter à cinq ans le passage de la classe d'imposition 2 à la classe d'imposition 1a. Pour les veufs, le fait qu'ils aient ou non la charge d'enfants devrait également jouer un rôle.

Si l'individualisation de l'imposition devait continuer à se faire attendre à l'avenir et si une grande réforme fiscale n'intervenait pas rapidement, le LSAP souhaiterait, tout comme le CSV, porter à cinq ans le passage de la classe d'imposition 2 à la classe d'imposition 1a. Pour les veufs, le fait qu'ils aient ou non la charge d'enfants devrait également jouer un rôle.

La suppression de la classe d'imposition 1a entraînerait une discrimination

Guy Heintz, l'ex-directeur de l'administration fiscale, confirme que le passage de la classe d'imposition 2 à la classe d'imposition 1a est actuellement trop rapide pour les veufs et les familles monoparentales. Selon lui, une période de transition plus longue est une solution réaliste pour soulager ces personnes. «Toutefois, je n'ai jamais vu la classe d'impôt 1a d'un œil critique. Je trouve son existence justifiée et qu'elle est un véritable élément social».

Guy Heintz explique : la mesure consistant à supprimer la classe d'imposition 1a et à transférer ceux qui y restent dans la classe d'imposition 2 conduit tout autant à des inégalités. «Dans la classe d'impôt 2, on n'obtient pas le crédit d'impôt pour les familles monoparentales. Dans la pratique, je sais donc que le classement en 1a est plus avantageux pour certaines personnes que la classe d'imposition 2 sans crédit d'impôt. Si tout le monde était classé dans la classe d'impôt 2, certains seraient donc encore désavantagés».

Guy Heintz explique : la mesure consistant à supprimer la classe d'imposition 1a et à transférer ceux qui y restent dans la classe d'imposition 2 conduit tout autant à des inégalités. «Dans la classe d'impôt 2, on n'obtient pas le crédit d'impôt pour les familles monoparentales. Dans la pratique, je sais donc que le classement en 1a est plus avantageux pour certaines personnes que la classe d'imposition 2 sans crédit d'impôt. Si tout le monde était classé dans la classe d'impôt 2, certains seraient donc encore désavantagés».

Cependant, même si la classe d'imposition 1a a sa raison d'être, comme le dit Guy Heintz, il est nécessaire de procéder à des ajustements. Mais surtout, les problèmes auxquels sont confrontés les familles monoparentales sont le résultat de salaires bas et non une question de classe d'impôt, poursuit-il.

Une double peine

Carole Reckinger, la responsable «plaidoyer politique» de Caritas Luxembourg, espère que le gouvernement aidera en priorité les familles monoparentales et les veufs de la classe d'imposition 1a, car la pauvreté des enfants est alimentée par la classe d'imposition 1a : «Si l'on veut lutter contre la pauvreté des enfants dans ce pays, nous devons enfin cesser de faire dépendre les classes d'imposition du fait que l'on soit marié ou non. Mais de la présence ou non d'enfants dans le foyer».

“ Si l'on veut lutter contre la pauvreté des enfants dans ce pays, nous devons enfin cesser de faire dépendre les classes d'imposition du fait que l'on soit marié ou non. ” Carole Reckinger, responsable «plaidoyer politique» de Caritas Luxembourg

La différence entre les classes d'imposition 1a et 2 est «énorme», selon Carole Reckinger. «Si on est seul dans le ménage, on a plus de frais. On est donc doublement pénalisé en tant que veuf et parent isolé».

