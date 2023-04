Premiers coups de griffe dans la campagne électorale

Elections communales

Les désaccords et les points de convergence entre les principaux candidats aux élections communales à Luxembourg-Ville se sont révélés au grand jour.

Un avant-goût de la campagne électorale. Officiellement, elle ne commence qu'un mois avant les élections communales. Mais, lors d'un débat organisé mardi soir par nos confrères de Luxtimes, les quatre principales têtes de liste - Gabriel Boisante (LSAP), Serge Wilmes (CSV), Lydie Polfer (DP) et François Benoy (déi gréng) - n'ont pas hésité à s'échanger les premiers coups de griffe devant un parterre de près de 100 résidents étrangers.

Comment mobiliser les résidents étrangers?

Deux heures avant le débat, la Ville de Luxembourg avait communiqué le nombre de non-Luxembourgeois qui se sont inscrits sur les listes électorales. Seuls 15% des résidents étrangers ont effectué cette démarche pour aller voter en juin dans la capitale. "Nous ne pouvons pas être satisfait de ce score", a réagi le Franco-Luxembourgeois Gabriel Boisante. Le vote obligatoire, une fois que l'on est inscrit, est avancé comme une des explications à cette désaffection des résidents étrangers

Une personne inscrite qui ne va pas aux urnes le jour J devrait en théorie recevoir une amende. Mais celle-ci n'est "pas appliquée", a déclaré Lydie Polfer, un fait dont les ressortissants sont bien conscients, mais pas forcément les étrangers.

Gabriel Boisante a exprimé sa frustration quant au fait que l'inscription des étrangers soit clôturée avant même le début de la campagne, estimant que cela "n'a pas de sens" et que cela dissuade les gens de s'inscrire.

François Benoy a salué la démarche du parti déi Lénk qui est allé faire du porte-à-porte pour informer les citoyens non luxembourgeois sur leur droit de participer aux élections. "Nous avons aussi mené beaucoup d'actions et nous sommes aller parler aux gens. C'est la différence entre envoyer une lettre et aller rencontrer des personnes et leur dire que les communales ont un impact sur leur quotidien." Il a également déclaré être pour une "culture de l'accueil où le Biergercenter explique à chaque nouveau résident de la commune qu'il a le droit d'aller voter".

Le conseiller communal écologiste a ainsi lancé une pique envers les autorités de la capitale qui avaient envoyé une lettre personnalisée aux résidents étrangers. Ce document les informait sur le fait qu'ils pouvaient aller voter. La bourgmestre Lydie Polfer a souligné que l'envoi de cette lettre avait eu un effet sur le nombre d'inscrits.

Divergences sur la sécurité

Le thème de la sécurité a été un des plus clivants de la soirée. Serge Wilmes et Lydie Polfer ont annoncé tous les deux avoir inscrit dans leur programme le retour de la police communale. "Concernant la sécurité, de nombreuses mesures doivent être prises à différents niveaux, que ce soit avec des forces de l'ordre ou d'un point de vue social, mais aussi au niveau de la justice", a notamment insisté la bourgmestre sortante.

"Une réforme de la police est une affaire nationale qui ne se fera pas en deux, trois ou quatre ans, mais prendra beaucoup plus de temps à la Chambre", a fait valoir pour sa part François Benoy. Gabriel Boisante, lui s'est clairement montré opposé à une telle mesure.

Comment se loger à Luxembourg-Ville?

Sur le logement, "nous devons investir davantage. Nous devons repenser nos procédures d'autorisation et de construction", a déclaré M. Boisante. "Nous avons 10.000 personnes qui viennent s'installer chaque année... 5.000 habitants partent vers d'autres villes au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester", a-t-il déclaré.

La ville de Luxembourg dispose de réserves d'un milliard d'euros qu'elle devrait utiliser pour investir dans les espaces publics et acheter davantage de terrains pour les développer, a déclaré François Benoy. Lydie Polfer a rappelé que la ville vendait des logements sociaux, comme les 17 habitations qui vont être construites à Hamm.

Serge Wilmes a quant à lui souhaité que chaque quartier de la capitale dispose de commerces de proximité. "Nous devons remettre en place un plan local de développement des quartiers, ce qui permet de voir leurs forces et faiblesses". Le premier échevin a assuré vouloir construire ainsi de nouveaux logement abordables comme "c'est actuellement en cours pour la porte de Hollerich".

La mobilité fait aussi débat

Le candidat écologiste François Benoy s'est prononcé pour un réaménagement des rues à Luxembourg-Ville, qui permettrait de faire respecter davantage les limitations de vitesse, notamment dans les zones 30km/h. "Nous avons besoin de plus de places pour la sécurité des piétons et plus de verdure. La mobilité est une des clés pour répondre à la crise climatique et pour avoir plus de places animées. C'est une de nos priorités que la majorité actuelle n'a pas mise en œuvre ces dernières années."

"Si nous n'avions que la population de la Ville de Luxembourg, nous pourrions gérer facilement la mobilité, mais 40% des emplois du pays se trouvent dans la capitale", s'est défendue Lydie Polfer. Elle a ainsi rejeté la faute sur le ministère de la Mobilité, considérant que les transports publics arrivant à Luxembourg-Ville devraient être améliorés.

Notons que le premier échevin et la bourgmestre ont quitté en même temps la soirée. Tous les deux ont indiqué à Virgule rejeter l'idée du parti Fokus d'enlever la Schueberfouer du Glacis. "Cette foire fait partie du patrimoine mondial de l'Unesco!" Seront-ils tous les deux encore aux responsabilités après le 11 juin pour défendre leur position?