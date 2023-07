Prendre le train pour voyager coûte toujours bien plus cher que l'avion

En pleine saison estivale, Greenpeace veut sensibiliser les voyageurs sur la pollution de leurs déplacements. Et dénonce que les tickets de train soient toujours bien plus onéreux que les billets d'avion.

Votre empreinte carbone intervient-elle dans le choix de votre destination de vacances? Alors que ce week-end marque le chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens, Greenpeace invite les vacanciers à réfléchir sur la pollution de leurs déplacements, dans un rapport publié il y a quelques jours. Dans celui-ci, l'ONG dénonce le fait que les billets de train sont en moyenne deux fois plus chers que ceux des avions, pour un même trajet. Pour un des trajets (Barcelone-Londres) analysés, le prix du ticket de train est même 30 fois plus élevé que celui du billet d'avion!

Or, on ne vous apprendra rien, l'aviation est l'un des secteurs qui polluent le plus. Pourtant, le trafic aérien ne voit pas son succès décroître... Que du contraire, même. Après deux années difficiles suite à la pandémie, il revient aujourd'hui à ses niveaux avant la crise sanitaire. Ce qui n'est pas sans conséquences... «L'aviation est la source d'émissions de gaz à effet de serre liées aux transports qui connaît la croissance la plus rapide dans l'UE», souligne l'ONG dans son rapport. Dans le même temps, rappelle Greenpeace, des gares et des lignes ferroviaires ferment, car jugées pas assez rentables, alors que des subventions continuent d'être versées à des compagnies aériennes et à des aéroports.

L'avion plus intéressant dans 79 des 112 trajets

Alors que l'urgence climatique voudrait qu'une majorité de vacanciers privilégient aujourd'hui des moyens de transport plus respectueux de l'environnement, ce n'est dans les faits pas encore le cas. Ceci, en raison des prix cassés des billets d'avion, dénonce Greenpeace. «Pourquoi prendre le train de Londres à Barcelone et payer jusqu'à 384 euros alors que les billets d'avion sont disponibles à un prix ridiculement bas de 12,99 euros ?», exemplifie l'ONG, qui milite depuis des années pour un système de tarification équitable pour la mobilité en Europe.

Greenpeace le martèle: «Il est grand temps de rendre le train plus abordable que l'avion dans toute l'Europe». Pour démontrer que les citoyens sont encore aujourd'hui encouragés à prendre l'avion plutôt que de se déplacer par le rail, l'ONG a donc analysé quelque 112 itinéraires européens, en comparant les tarifs des billets d'avion et de train.

Pour 79 des 112 itinéraires, prendre l'avion était plus intéressant financièrement-parfois bien plus même-que de voyager en train. Et notamment en Belgique et en France, où le prix des billets de train est particulièrement élevé par rapport à l'avion.

L'avion jusqu'à trois moins cher au Luxembourg!

Au Luxembourg aussi, le train est quasiment toujours plus cher que l'avion, selon les trajets analysés par l'ONG. Cela s'explique par l'implantation de plusieurs compagnies aériennes low-cost, comme Ryanair ou easyJet, qui continuent de se développer au Findel. Même si, comme le souligne l'ONG, le pays n'est pas non plus trop mal desservi concernant l'offre ferroviaire, avec un réseau comptant peu de lignes internationales directes (Bruxelles et Paris) mais bien relié au réseau à grande vitesse et aux trains de nuit des pays voisins.

Pour deux des quatre parcours analysés, Luxembourg-Barcelone et Luxembourg-Milan, voyager en avion est beaucoup moins onéreux que de voyager en train, jusqu'à trois fois moins cher même. On comprendra ainsi aisément que le choix est vite fait entre le train et l'avion pour rejoindre la capitale de la Lombardie puisqu'il est déjà possible de trouver un vol vers Milan au prix de 15,49 euros...

Le train aurait permis de réduire de 83% les émissions de gaz nocifs Dans son rapport, Greenpeace note que si les quelque 124.000 passagers en 2022 de la ligne Luxembourg-Barcelone avaient voyagé par le rail plutôt que par les airs, cela aurait permis de réduire de 83% l'émission de gaz nocifs. Ceux-ci ont représenté un total d'émissions de 38.000 tonnes, soit l'équivalent de la pollution de 21.000 voitures, ce qui représente approximativement le parc automobile d'Esch-sur-Alzette. L'ONG arrive à la même conclusion concernant les 215.000 passagers de la liaison Luxembourg-Milan.

Le seul trajet moins cher sur rails que dans les airs est Hambourg-Luxembourg, dû au fait qu'aucune compagnie à bas prix n'assure cette liaison. Seul Luxair propose de relier les deux villes par la voie des airs. Comptez entre 25,90 et 88,90 euros pour un trajet en train, soit bien moins onéreux que le vol en avion, qui lui est aussi bien plus polluant. Greenpeace indique ainsi qu'un aller simple vers Hambourg, c'est 165 kg de CO₂ par passager, soit l'équivalent de la consommation d'un réfrigérateur avec congélateur durant huit ans!

Plus de 18h de trajet en train pour Luxembourg-Zagreb

Outre un budget plus important, le train nécessite aussi d'avoir du temps, ce qui n'est pas une donnée négligeable lorsqu'on a un planning serré... Par exemple, pour relier Luxembourg à Barcelone, il faut compter 11h15 et un transfert par Paris, contre 2h pour l'avion. Comptez plus de 18h depuis Luxembourg pour relier la ville croate de Zagreb par le rail. Et il vous faudra un voyage de près de 7h30 pour rejoindre Hambourg et Milan depuis la capitale luxembourgeoise.

Le chemin est donc encore long avant que la gare de Luxembourg ne remplace le Findel comme lieu de départ privilégié des vacanciers estivaux...