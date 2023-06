Près de deux tiers des enfants parlent deux langues à la maison

124 langues. A lui seul, ce nombre illustre la grande diversité linguistique au sein des familles résidant au Luxembourg. Le multilinguisme est une réalité quotidienne au Grand-Duché, où il est habituel que les langues se mélangent. Mais les données pour rendre compte des pratiques langagières au sein des familles des enfants de 0 à 4 ans manquaient. C'est pourquoi le Service national de la jeunesse (SNJ) a décidé de réaliser, en collaboration avec différents partenaires, une enquête auprès des parents résidant au Luxembourg.

Premier constat de celle-ci: une grande diversité des langues est constatée au sein des familles. L'environnement familial plurilingue est une réalité quotidienne pour deux tiers des enfants (65,74%) résidents. «Les jeunes enfants au Luxembourg peuvent tous être considérés comme des multilingues «émergents» car, en plus de s’approprier de nouvelles langues dans les crèches ou dans le cadre de l’éducation précoce, ils continuent simultanément à développer leurs langues familiales», indique le rapport.

Les combinaisons les plus fréquentes sont le luxembourgeois avec le français, suivis du français avec l’anglais.

Les enfants qui ne grandissent au contact que d'une seule langue dans leur foyer sont donc minoritaires. Dans ce cas particulier, c'est le luxembourgeois que les enfants parlent et entendent le plus à la maison, suivi du français.

Les 5 langues les plus mentionnées dans l’enquête sont le luxembourgeois, le français, l’allemand, l’anglais et le portugais. Trois d'entre elles font partie des langues d’éducation dans l’enseignement fondamental.

En ce qui concerne la lecture, si le français est le plus couramment utilisé (parmi tout de même 81 langues répertoriées lors de l'enquête), l’allemand –langue d’alphabétisation dans l’enseignement fondamental– gagne en importance. Lorsque les parents chantent des chansons à leurs enfants, l’anglais est davantage utilisé que lorsqu’ils leur lisent des livres. L'allemand est également souvent utilisé dans ce cadre. Mais c'est le français qui domine quand il s'agit de la télévision.

Le luxembourgeois utilisé avec d'autres langues

L'enquête n'a cependant pas permis d’analyser l’intensité du contact avec les langues. Il ressort toutefois que malgré la grande diversité des langues présentes dans le pays, la majorité des enfants de 0 à 4 ans sont en contact avec le luxembourgeois au quotidien à la maison, que ce soit à travers les échanges avec les parents et/ou la fratrie, la lecture, le chant ou la télévision. Le luxembourgeois est souvent utilisé en combinaison avec d’autres langues au sein des familles. Cette constatation est particulièrement importante pour la position de la langue luxembourgeoise, «car la langue n’est pas mise en danger par le multilinguisme existant dans le pays», insiste le rapport. Au contraire, il s'agirait plutôt d'un élément de cohésion entre les enfants parlant différentes langues.

Ce rôle de cohésion est mis en évidence par les interactions entre les enfants. Le luxembourgeois est ainsi la langue la plus utilisée chez les plus jeunes, que ce soit la seule langue parlée entre frères et sœurs ou qu’elle soit utilisée en combinaison avec d’autres langues. Les données révèlent également que 15% des enfants qui parlent le luxembourgeois avec leur fratrie, n’entendent pas le luxembourgeois de la part de leurs parents. L’interaction entre frères et sœurs joue donc un rôle important en tant qu’outil de médiation pour l’acquisition du langage.

Pas de mise en danger de la langue

Cette constatation est particulièrement importante pour la position de la langue luxembourgeoise, car la langue n’est pas mise en danger par le multilinguisme existant dans le pays. Au contraire, le luxembourgeois agit comme un élément de cohésion entre les enfants parlant différentes langues.

L’enquête démontre aussi parallèlement la forte présence de la langue française au sein des familles, que ce soit lors des interactions, de la lecture de livres, du chant ou encore de la télévision. «Comparé à la présence moins importante de l’allemand au sein des familles, ceci pourrait être un élément en faveur d’une alphabétisation en français dans l’enseignement fondamental», souligne l'enquête.

Cependant, compte tenu du répertoire linguistique propre à chaque enfant, «il est difficile de fournir une stratégie d’éducation plurilingue universelle», relèvent les chercheurs.

Comme le soulignait la professeure émérite Ofelia García de la City University de New York lors d'une conférence en 2016, si le système éducatif luxembourgeois parvenait à ouvrir des espaces multilingues pour que chaque enfant puisse participer de manière égale aux apprentissages, le Luxembourg deviendrait «le modèle parfait pour le reste du monde».