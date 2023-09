Près de la gare, une femme déclenche une bagarre dans un bar

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La castagne, ce n'est pas qu'une affaire de gros bras. Voyez plutôt: dimanche après-midi, dans un bar situé rue Joseph Junck, une femme éclate de colère et provoque une baston avant de prendre la poudre d'escampette. Mais voilà, dans un état de forme peu propice aux longues chevauchées, elle fut rapidement rattrapée par la patrouille. Sous l'emprise de l'alcool, et visiblement très excitée, elle a été placée en cellule de dégrisement.

Dégrisement toujours. Mais cette fois à Diekirch. Rue du Herrenberg. Il est 19h46 lorsque deux hommes, fortement alcoolisés, en viennent aux mains. Après quelques échanges de bourre-pif, les deux gaillards ont été arrêtés par la police et mis en garde à vue avec un passage en cellule de dégrisement.

Alcool, encore et toujours. À Capellen, un automobiliste s'étant un peu trop «hydraté» a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur. La police a retrouvé le véhicule dans un parking où les occupants tentaient de reprendre leurs esprits. L'alcootest positif, le conducteur a vu son permis de conduire être confisqué et son véhicule, immobilisé.