Près d'un an après, la famille de Diana Santos n'a toujours pas pu organiser ses funérailles

Le père de la Portugaise vivant au Luxembourg, assassinée et démembrée l'année dernière, se livre dans une interview accordée à Contacto. Il reproche aux autorités de ne pas avoir libéré le corps pour que la famille puisse organiser les funérailles au Portugal et affirme qu'il aurait pu éviter le drame.

On dit que le temps guérit tout. Mais comment guérir la douleur d'un père qui ne peut pas enterrer le corps de sa fille ? Près d'un an s'est écoulé depuis la mort de Diana Santos, une Portugaise de 40 ans qui vivait au Luxembourg. Son corps démembré et décapité a été retrouvé le 19 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin, à la frontière française. À ce jour, la famille ne peut toujours pas organiser les funérailles au Portugal. Outré, le père de Diana s'est confié. Dans un entretien sans tabou avec Contacto, il critique les autorités et raconte comment il aurait pu empêcher la mort de sa fille.

Horácio Santos a 66 ans et est retraité. Nous l'avons retrouvé sur la place Francisco Sá Carneiro, à Porto, sa ville natale, en cette fin d'après-midi de juin. Son visage lourd, sur son corps svelte, ne cache pas la douleur qu'il porte dans sa poitrine. Pour entamer la conversation, il se défend en disant clairement : «J'en sais autant que vous». Le goût amer de ces mots reflète l'angoisse d'un père qui a perdu sa fille de manière tragique et qui n'a même pas pu lui dire au revoir. Mais il accepte d'en parler. Il s'assoit sur l'un des bancs du jardin, croise les jambes et s'épanche.

Horácio Santos a 66 ans et est retraité. Il a rencontré Contacto sur la place Francisco Sá Carneiro, à Porto. © PHOTO: Rui Oliveira

Il n'a plus été contacté par les autorités luxembourgeoises depuis novembre de l'année dernière. La dernière fois, il a parlé à un agent portugais qui lui a seulement dit que l'enquête était toujours en cours et qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations. «J'ai même dit que j'allais au Luxembourg, mais il m'a répondu que ce n'était pas la peine de perdre du temps, car il n'y avait rien à faire là-bas», se souvient-il. Le père de Diana a également demandé quand le corps serait transféré au Portugal. «Ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire».

Nous ne savons pas encore s'ils ont le corps complet, mais au moins nous pourrions faire les funérailles. Il y a eu un certain mépris pour la famille et Diana. Horácio Santos

Pour autant que Contacto ait pu s'en assurer, la dépouille de Diana se trouve toujours au Luxembourg, détenue par le parquet de Diekirch, qui est chargé de l'enquête. On ne sait toutefois pas encore s'il s'agit du corps complet. À Mont-Saint-Martin, seul le torse a été retrouvé. Les membres inférieurs avaient été coupés au niveau des genoux, il n'y avait ni bras ni tête. Un mois et demi plus tard, le 1er novembre, d'autres parties du corps ont été retrouvées à Temmels, à la frontière allemande avec le Grand-Duché, mais les autorités n'ont jamais révélé lesquelles.

«Ils ne nous ont rien demandé»

Le père dit comprendre que l'enquête se poursuive, mais regrette de ne pas pouvoir enterrer sa fille après tant de mois. «Nous ne savons pas encore s'ils ont le corps entier, mais au moins nous pourrions faire les funérailles. Il y a eu un certain mépris pour la famille et Diana. Elle est toujours une personne, qui a un père, une mère, des frères et sœurs, un fils. Et les autorités n'en ont rien à faire. Elles n'ont pas demandé si nous avions besoin d'un soutien psychologique ou de quoi que ce soit d'autre», critique M. Horácio, notant que les autorités portugaises n'ont contacté la mère que pour lui annoncer «très froidement» la mort de sa fille.

Diana vivait hors du Portugal depuis plusieurs années. Elle a grandi dans le quartier de São João de Deus, mais, selon son père, elle a quitté la maison alors qu'elle n'avait que 16 ou 17 ans pour se rendre en Espagne. Elle a vécu quelques années en Andorre, puis a traversé la France et la Belgique pour arriver au Luxembourg. Elle travaillait comme serveuse ou dans le milieu de la restauration. Elle a eu un fils, âgé de 22 ans, qui a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. Toute la famille est au Portugal et Diana s'y rendait en vacances presque chaque année. Elle parlait à son père «presque toutes les semaines» sur Facebook pour savoir si tout allait bien.

Diana Santos a été assassinée à l'âge de 40 ans. Des parties de son corps ont été retrouvées en France et en Allemagne en septembre et novembre de l'année dernière. © PHOTO: DR

À un certain moment, se souvient Horácio, ils ont cessé de se parler. La dernière fois qu'ils ont échangé des messages, c'était environ un mois avant la mort de Diana. «Je n'ai eu de ses nouvelles que lorsque ma fille cadette m'a appelé pour me dire qu'il s'était passé quelque chose. J'ai parlé à mon fils et c'est lui qui m'a annoncé la nouvelle. Le monde s'est écroulé sous mes pieds...», raconte-t-il, ému. «C'était une fille aventureuse, avec des relations bizarres. Je lui disais souvent : 'Diana, fais attention à la vie que tu mènes'. J'ai toujours craint d'apprendre un jour une mauvaise nouvelle. Mais je n'aurais jamais pensé que cela se passerait ainsi. J'étais complètement abattu».

Le père aurait empêché le mariage

Les circonstances de la mort de Diana restent un mystère. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said B., un citoyen marocain de 48 ans, est en détention provisoire au pénitencier de Schrassig depuis le 6 octobre. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et est considéré comme le principal suspect du crime. Saïd est l'oncle du mari présumé de Diana, Gibran, qui se serait également trouvé à leur domicile de Diekirch le jour où le meurtre a été commis, le 18 septembre. Les autorités ne confirment pas s'il est considéré comme un suspect et s'il est recherché.

Diana aurait épousé Gibran le 14 juillet à Ettelbruck. Il s'agissait d'un mariage arrangé, en échange d'une importante somme d'argent, afin que l'homme, âgé de 35 à 40 ans, obtienne des documents de séjour dans le pays. Jusqu'à ce jour, Contacto n'a pas obtenu la confirmation, par les autorités compétentes, que ce mariage a bien eu lieu. Nous avons toutefois réussi à découvrir qu'une cérémonie avait eu lieu en présence de la famille du Marocain. Fin juillet, Gibran et Diana ont loué une maison à Diekirch, qui pourrait être le lieu du crime.

Si Diana m'avait parlé du mariage, je ne l'aurais pas laissé faire. Peut-être serait-elle encore en vie. Horácio Santos

Le même mois, Diana est partie en vacances au Portugal avec Said et a rendu visite à sa famille à Vila do Conde, annonçant qu'elle avait épousé Gibran quelques jours plus tôt. Mais Horácio n'a jamais su cette histoire. S'il l'avait su à l'époque, garantit-il, «ce qui s'est passé n'aurait pas eu lieu». Le père affirme avec une certitude absolue qu'il aurait empêché ce mariage. «Je ne l'ai jamais su, parce qu'elle savait qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de cette histoire avec moi. Si elle me l'avait dit, elle serait peut-être encore en vie», déplore-t-il d'une voix tremblante.

«Mettre un terme à cette histoire»

Horácio n'a réalisé la «grande confusion» qui régnait dans la vie de Diana qu'après la tragédie. La nouvelle a été un choc, admet-il, ravivant les émotions de ces jours sombres. «Cela m'a beaucoup coûté. C'est une situation que je n'aurais jamais pensé vivre un jour. Mais je l'ai vécue, elle m'est arrivée. Il est clair qu'aujourd'hui, ce que je veux avant tout, c'est mettre un terme à cette histoire», confie le père, admettant que ce qui le mine le plus est de ne pas savoir quand l'affaire sera résolue.

Horácio Santos affirme qu'il se rendra au Luxembourg si nécessaire. © PHOTO: Rui Oliveira

Pour l'instant, l'enquête se poursuit. Le parquet de Diekirch se contente de dire que l'affaire est en cours d'instruction. Mais pour la famille, l'attente est angoissante. «Ils ne disent pas quand le procès aura lieu, s'il y aura un procès... Rien», critique Horacio, qui ne croit pas qu'une seule personne ait tué sa fille. «Il y a peut-être un réseau. Si la personne arrêtée parle, elle subira aussi des représailles. On ne peut pas faire ça à un être humain!». Malgré cela, assure-t-il, il ne nourrit aucune haine ou ressentiment «à l'égard de qui que ce soit». Homme de foi, il pense que rien n'arrive par hasard et que «les gens bien sont aussi des victimes».

Le père de Diana ne s'attendait pas à une telle issue, mais le temps passe et les choses «se calment». Il faut accepter le destin, dit-il, résigné au sien. «Je ne ramènerai pas ma fille. C'est impossible. Ce qui me dérange, c'est qu'il y ait des gens qui puissent faire ça à un être humain, quelles que soient les raisons. Il faut être très mal dans sa peau pour faire ce qu'ils ont fait. Les êtres humains sont mauvais», lance Horacio, inquiet. Pour l'instant, il ne peut qu'attendre que les autorités reprennent contact avec lui pour en savoir plus. «Si je dois aller au Luxembourg, je le ferai!», assène-t-il.

D'ici là, il continuera à attendre que la justice fasse son travail. «Je crois encore un peu à la justice», admet-il. «S'ils retardent l'issue du dossier, c'est qu'ils ont des soupçons. Mais ils pourraient laisser partir le corps, car je ne crois pas qu'ils trouveront la tête.» Ou d'autres membres. L'énigme demeure quant aux parties manquantes. Horace ne peut que prier pour sa fille. «Que puis-je faire d'autre ? Vais-je me battre contre la justice ? Nous voulons juste faire les funérailles, pour que la famille puisse avoir l'esprit tranquille. Chaque fois que je pense à Diana, je fais une prière pour elle», dit-il, en levant les yeux au ciel.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon