Présente au Niger, la Croix-Rouge luxembourgeoise se tient prête à évacuer

Le 26 juillet dernier, le Niger était frappé par un coup d'État militaire d'envergure. Le président Mohamed Bazoum était séquestré au sein du palais présidentiel par des soldats de la garde présidentielle. Depuis, une junte militaire s'est formée, ordonnant la fermeture des frontières du pays, la suspension des institutions d'État et instaurant par la même occasion un couvre-feu, entraînant de facto le pays dans une crise dont il se serait bien passé.

Pourtant, dans un pays aussi instable que le Niger à l'heure actuelle, l'aide humanitaire continue d'être prodiguée contre vents et marées. C'est le cas de la Croix-Rouge luxembourgeoise, active au Niger depuis 2012. La tâche est ardue: pas moins de 4,4 millions de personnes présentes dans le pays ont besoin d'une aide humanitaire et la situation actuelle risque d'aggraver encore davantage ce constat. En témoigne le fait qu'en réponse au coup d'Etat, le Luxembourg a complètement suspendu son aide au développement du pays d'Afrique de l'Ouest, pourtant vieille de plusieurs décennies. On parle notamment de plusieurs millions d'euros qui étaient prévus pour la période 2022-2026 afin d'assurer l'approvisionnement alimentaire.

Quatre membres de la Croix-Rouge luxembourgeoise sur place

Sur place, quatre personnes de l'antenne luxembourgeoise sont présentes aux côtés d'une quarantaine de volontaires de la Croix-Rouge nigérienne et sont présents aux endroits les plus sensibles, proches des frontières, mais également dans la capitale à Niamey.

Depuis qu'elle est présente au Niger, la Croix-Rouge luxembourgeoise a régulièrement répondu présent lors de différentes catastrophes naturelles, notamment la désertification croissante du Sahel, mais aussi lors de certains conflits armés. «Ce qui a encore rendu davantage de personnes vulnérables», lance Fiammetta Ferioli, la responsable projets de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour le Niger.

Ils sont prêts à être évacués

Et malheureusement, le récent coup d'État n'a guère permis de donner du répit aux équipes sur place. «On se tient prêt à évacuer et on se tient informé de la situation au quotidien via différents canaux. Si quelque chose de grave se passe, un plan de sécurité est d'ores et déjà prévu par la Croix-Rouge pour que nous puissions évacuer en quelques minutes. Par exemple, chaque membre dispose déjà d'un petit paquetage préparé qu'il emportera si la situation devenait désespérée et que nous devions évacuer», poursuit-elle.

De même, les récents événements ont poussé la Croix-Rouge à renforcer la sécurité. «C'est fondamental pour nous. Sans cela, on ne peut pas aider les personnes qui en ont besoin. Chaque membre du personnel est invité à la prudence et à communiquer régulièrement sur sa position lorsqu'il sort à l'extérieur de la zone d'activité. Il faut également souligner qu'aucun membre de la Croix-Rouge ne restera seul», note la responsable de projets. «C'est pour cela que les équipes sur place envoient des nouvelles régulièrement, de manière quotidienne et encore plus qu'auparavant depuis les faits. Si la situation venait à évoluer défavorablement, on envisagera d'autres mesures».

Un effort humanitaire «plus fort que jamais»

Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l'instabilité régnante ne semble en rien affecter le travail de titan abattu par les différents volontaires. «Cela peut sembler absurde, mais j'ai l'impression que depuis les faits, l'effort humanitaire semble plus fort que jamais. Je veux dire par là que cela nous renforce dans l'idée que notre présence au Niger est plus utile que jamais», ajoute Fiammetta Ferioli. «Dans les faits, cela ne change rien pour nous. Nous ne sommes pas là pour comprendre ou juger de ce qu'il s'est passé. On continue à travailler avec les mêmes principes de neutralité et d'impartialité. La saison des pluies débute bientôt et on réfléchit d'ores et déjà à la meilleure manière de l'aborder de manière efficace. Par exemple, en essayant de réduire le plus possible le temps d'attente pour bénéficier d'un abri.»

1 / 2 Voici à quoi ressemble des abris d'urgence mis en place par la Croix-Rouge luxembourgeoise. © PHOTO: Croix-Rouge luxembourgeoise

2 / 2 Des abris en cours de construction. © PHOTO: Croix-Rouge luxembourgeoise





L'un des éléments majeurs qui constitue l'aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise au Niger consiste en l'élaboration et l'installation d'abris d'urgence. «Nous avons formé 143 employés de la Croix-Rouge du Niger à la gestion des catastrophes, à la construction d'abris d'urgence et à la logistique. En 2022, plus de 1.000 ménages avaient bénéficié d'abris d'urgence sûrs, dignes et adaptés. Une autre réalisation liée à ce projet a été la construction d'un entrepôt pour prépositionner des kits d'urgence afin de réduire le temps de réponse en cas de catastrophe, réduire le temps de réponse en cas de crise», peut-on notamment lire dans le rapport d'activités 2022.

Fiammetta Ferioli, la responsable projets de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour le Niger, ne dit pas autre chose. «Ces abris, établis en prenant compte de multiples paramètres, notamment sanitaires, font 20m² et permettent de loger temporairement entre huit et neuf personnes».

En 2022, 200 maisons en banco et plus de 6.500 abris d’urgence ont été construits au Niger par la Croix-Rouge luxembourgeoise.

1 / 2 Des maçons formés dans le cadre de la construction de 500 maisons en banco pour héberger des familles vulnérables. © PHOTO: Croix-Rouge luxembourgeoise

2 / 2 Des maçons formés dans le cadre de la construction de 500 maisons en banco pour héberger des familles vulnérables. © PHOTO: Croix-Rouge luxembourgeoise





Cette dernière ajoute que la Croix-Rouge luxembourgeoise dispose également de sa propre Shelter Research Unit (SRU), une unité travaillant à l’amélioration de l’expertise en matière d’habitat humanitaire grâce à l’utilisation innovante de matériaux et à l’intégration de concepts architecturaux traditionnels. «Les abris sont donc construits, pour la grande majorité d'entre eux, avec des matériaux naturels».

Au total, c'est plus de 130.000 personnes qui ont été soutenues par le mouvement de la Croix-Rouge au Niger depuis un mois. Et malheureusement, il y a fort à parier que cette donnée est vouée à gonfler dans les semaines à venir.